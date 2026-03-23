賃金及び賞与等の処遇改善について

株式会社クラフティア

当社は、本日、2026年度賃金及び賞与等について、クラフティアユニオンと以下のとおり妥結いたしました。

本日の妥結により、組合員平均25,000円（定期昇給含む）の賃金改善を実施いたします。これにより、45歳社員平均で約70万円の年収アップを想定しており、2029年度中期経営 計画のKPI「45歳平均年収1,000万円」を前倒しで達成できる見込みです。

また、社員一人ひとりのライフステージに応じた柔軟な働き方を実現し、より安心して 働きやすい多様な職場環境を提供するため、2026年4月より「勤務地エリア選択制度」を 導入いたします。

当社は「人をいかし、人を育てる人間尊重の企業を目指します」を企業理念に掲げ、「人は財（たから）」であるとの信念に基づき、従業員一人ひとりが働きがいを感じるとともに、 生産性を高めていくための「人への投資」を行い、企業価値の向上を目指してまいります。

【主な妥結内容】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137972/table/84_1_29b7c1e46c6b6b21f77778eafb609b0c.jpg?v=202603230751 ]

以 上