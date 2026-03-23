株式会社アーバンリサーチ

2026年3月27日(金)、静岡の挽物技術とアメリカ西海岸のカルチャーを融合させたホームウェアブランド「SEE SEE」による“SEE SEE type.1 Collection for URBS”が、URBAN RESEARCH KYOTOのインショップとオンラインストア URBS（URBAN RESEARCH BUYERS SELECT）にて販売を開始いたします。



※入荷スケジュールの都合によりオンラインストアにて先行して予約販売を行う品番がございます

> URBAN RESEARCH KYOTO 販売方法についてはこちらから(https://media.urban-research.jp/news/735969/#sales-attention)

URBSでは本年初となるコレクション、“SEE SEE type.1 Collection for URBS”は、リアルツリー柄を採用したNEW ERA×SEE SEEの2型をはじめ、これまでにない新型や、ダメージ・フェード加工を施したアイテムを展開。スタジアムジャケットやステンカラーコート、機能性素材を使用したプロダクトからベーシックなアイテムまで、幅広いラインナップをご用意しております。

クリーンなアイテムにダメージを掛け合わせたり、ダメージの効いたアイテムに上品さをプラスするなど、この春ならではの新しいスタイリングをぜひお楽しみください。

また、SEE SEE type.1 Collection for URBSのビジュアルを公開。

SEE SEE

伝統工芸＜静岡挽物＞を継承する、HOMEWEARブランド「SEE SEE」。ハンドメイドならではの、素材感や個体差を『個性』とし、伝統技術と革新的デザインを融合させ、暮らしに豊かさをあたえます。

Instagram @ see.see.sfc(https://www.instagram.com/see.see.sfc/)

【発売日】

2026年3月27日(金) 12:00

【販売店舗】

・アーバンリサーチオンラインストア(https://www.urban-research.jp/shop/label/urbs?_ga=2.251479173.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

※ システム上、販売開始時間が前後する場合がございます。

※ サイズ詳細は、メーカー独自の採寸方法で計測したサイズです。予めご了承ください。

※ こちらの商品はクーポン除外商品となります。

※ お客様都合での返品はできかねます。予めご了承ください。

※ 不良品の場合、全て返品でのご案内となりますのでご了承ください。

※ 転売等の商用利用を目的とした購入はお断りしております。フリーマーケットサイト・フリマアプリ・インターネットオークション等での売買・買取サービスのご利用はご遠慮ください。

※ ショッピングカートに商品を入れた時点では、在庫は確保されません。ご注文完了時に確保されますので、予めご了承ください。

予約商品に関して

※ 予約商品と他の商品を同時に注文することができません。

※ 工場の生産の都合上、お届け予定時期が前後する場合がございます。

※ 画像の商品はサンプルです。実際の商品と仕様、加工、サイズが若干異なる場合がございます。

※ 受付数量に限りがございます。限定数に達し次第、ご予約は締め切らせていただきます。

※ お客様への発送が店頭販売より遅れる場合がございます。

・ アーバンリサーチ KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

Instagram @ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

KYOTOの販売方法については下記をご確認ください。

▼KYOTO 発売日の販売方法について

発売日当日は、店舗にてお並びいただいたお客様を対象に抽選販売を行います。その際、店内へご案内する順序を記載した番号つきの整理券を引いていただきます。なお、この整理券の番号は入店の順序を決めるためのものとなり、ご購入をお約束するものではございません。

ご購入を検討される際は、[1] ～ [3] についての項目、ならびに販売についての注意事項を必ずご確認ください。

[1] 整列

整列場所に整列してお並びいただきます。

※ 整列開始時間前に販売店前に並ぶことを禁止させていただきます。

[2] 抽選

整列順に沿って、店内へのご案内順序を記した整理券を引いていただきます。

※ 整理番号のお渡しはお一人様一枚までとさせていただきます。

配布後は整理券の番号順に整列いただくよう、スタッフがご案内させていただきます。スタッフの指示のもと、整列にご協力を宜しくお願いいたします。

※ 抽選整列時列から離れた場合、整列券は無効になります。

※ 整理券を紛失した場合、再発行はできかねます。

[3] 販売開始時間

販売開始時間に関しては、当日の状況により店舗にて判断させていただきますので、ご了承ください。

販売についての注意事項

・ オンライン予約商品は店頭にて実際にサンプルをご覧いただけます。

・ お客様ご都合による返品・交換は不可とさせていただいております。

・ 商品に欠陥がある場合、または購入内容と異なる場合のみ交換対応を承ります。尚、在庫状況により代替品をご用意できない場合がございます。

・ 本商品に関して、お取り置き・店舗通販・KYOTO店以外へのお取り寄せはお断りします。

・ 当日は整列場所にてご本人確認をさせていただきますので顔写真付き身分証明書（運転免許証、住民基本台帳、パスポート、在留カード、マイナンバーカード、障がい者手帳）のいずれかを必ずご持参ください。すべて顔写真付き、有効期限内のものに限ります。

・ 近隣にご迷惑がかかるなど、トラブルがあった場合、 販売を中止させていただくことがございます。

・ お並びいただく際の喫煙、飲酒などの行為は、他のお客様へのご迷惑となりますのでご遠慮ください。

・ 椅子や鞄などの物を使った場所取り、長時間列から離れるなどの行為はご遠慮ください。

・ 店舗内外で金品の受け渡しなどの行為がみられた場合、販売をお断りさせていただく場合がございます。

・ 販売当日の状況により、開店時間を変更、または入場を制限する場合がございます。

・ セールスパーソンの整列などの指示にご協力いただけない場合、販売をお断りさせていただく場合がございます。

・ 商品撮影等、他のお客様のご迷惑になる行為は、ご遠慮ください。

・ また店内にてお会計前の当商品をお持ちになっての回遊はご遠慮ください。

・ 3月28日(土)の販売方法はKYOTOインスタグラム(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)にて情報発信いたします。

・ 上記の販売日時・販売方法およびルールは、事情によりやむを得ず変更する場合がございます。

・ その他、お問い合わせに関しては、販売店舗にて承ります。

＜販売店舗＞

アーバンリサーチ KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

営業時間：平日12:00～20:00、土日祝11:00～20:00

＜整列場所＞

正面出入口

[1] 整列開始時間

11:15～

[2] 抽選開始時間

11:30～

ITEM LINE

UPRC950PC SEE SEE REALTREECAMO

毎回即完売を繰り返しているNEW ERA × SEE SEEのコラボキャップから新たにリアルツリーカモ柄が登場。ホワイトのSEE SEEロゴとNEW ERAロゴを入れ、 モデルには「RC950」を採用。

※この商品は、製造の工程上一点ごとに模様が異なりますのでご了承ください。

RC950PC SEE SEE REALTREECAMO

\7,480 (税込)

color・size

REALTREE：Free

RC950PC SEE SEE REALTREESNOWCAMO

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1447_1_4d33480e2cd0add113f9c6f5adf89074.jpg?v=202603230751 ]

毎回即完売を繰り返しているNEW ERA × SEE SEEのコラボキャップから新たにリアルツリースノーカモ柄が登場。ブラックのSEE SEEロゴとNEW ERAロゴを入れ、 モデルには「RC950」を採用。

※この商品は、製造の工程上一点ごとに模様が異なりますのでご了承ください。

RC950PC SEE SEE REALTREESNOWCAMO

\7,480 (税込)

color・size

REALTREE：Free

DAMAGED SWING TOP

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1447_2_f6f1218c4885b7e201efeb72ff6156cd.jpg?v=202603230751 ]

ベーシックSWINGTOPをオーバーサイズにアレンジしたSEE SEEオリジナルシルエットのコットンSWINGTOP。素材は微起毛を施した高密度のチノクロス生地にエイジング加工を加えております。微起毛による独特なタッチ、風合いが特徴の素材です。

DAMAGED SWING TOP

\53,900 (税込)

color・size

CAMEL / CHOCO / BLACK

M / L / XL / XXL

SOUTIEN COLLAR COAT

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1447_3_05b4bb1174d8e7c89c52924b9f7129bc.jpg?v=202603230751 ]

■このアイテムはオンライン予約商品です

■予約受付期間：限定数に達し次第終了

■お届け予定時期：2026年4月上旬

ベーシックなステンカラーコートをオーバーサイズにアップグレードさせた SEE SEE オリジナルシルエットのミッドレングスコート。素材は超軽量の織物7D仮撚りリップ生地を使用。撥水加工を施しているので多少の雨の際にも使用可能。

SOUTIEN COLLAR COAT

\61,600 (税込)

color・size

BLACK / NAVY

M / L / XL / XXL

STUDIUM JACKET

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1447_4_1be0f33e22cef85f18000c8fec399a60.jpg?v=202603230751 ]

■このアイテムはオンライン予約商品です

■予約受付期間：限定数に達し次第終了

■お届け予定時期：2026年4月中旬

余計なデザインを省き、素材、デザインともに上品に仕上げたオーバーサイズのスタジアムジャケット。素材は上品な光沢をもった中肉厚のサテン生地を使用。

適度な反撥感があり、光沢感が特徴の素材です。

STUDIUM JACKET

\46,200 (税込)

color・size

BLACK / NAVY

M / L / XL / XXL

DAMAGED TWO TUCK DENIM PANTS

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1447_5_f767dc5d80022601988146e2a0fe4ce4.jpg?v=202603230751 ]

腰回りやワタリは太めに設定しながら少しテーパードをかけたすっきりしたシルエットのツータックワイドパンツ。素材は上質な米綿をもとにブレンドし紡績した、ナチュラルなムラ感の糸で織り上げたデニム生地にエイジング加工を加えております。ピュアインディゴでロープ染色しており、使い込むほどにさらにエイジングが楽しめます。70年代～のデニムに多く見られ、ドライな風合いとシボだったような色落ちが特徴です。

DAMAGED TWO TUCK DENIM PANTS

\40,700 (税込)

color・size

BLACK / INDIGO

M / L / XL / XXL

SEE SEE WIDE TAPERED PANTSをさらに腰回りを大きく、裾幅を広く、スーパーワイドなシルエットにアレンジしたバギーパンツ。素材は強撚ポリエステル糸使いのカルゼ素材を使用。優れた伸縮性と独特なドライタッチ感が特徴で、シルエットが綺麗に見える適度な落ち感のある素材です。

BAGGY PANTS

\31,900 (税込)

color・size

BLACK / NAVY

M / L / XL / XXL

DOUBLE KNEE PANTS

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1447_6_ff714711a68049104c1579e7b69a9786.jpg?v=202603230751 ]

■このアイテムはオンライン予約商品です

■予約受付期間：限定数に達し次第終了

■お届け予定時期：2026年4月中旬

ダブルニー仕様や、ハンマーループ、ツールポケットなどのワークパンツのディテールを取り入れたバギーシルエットのダブルニーパンツ。素材は強撚ポリエステル糸使いのカルゼ素材を使用。優れた伸縮性と独特なドライタッチ感が特徴で、シルエットが綺麗に見える適度な落ち感のある素材です。

DOUBLE KNEE PANTS

\34,100 (税込)

color・size

BLACK / NAVY

M / L / XL / XXL

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1447_7_bf185d933fd46cf0490e6fd6d5b429db.jpg?v=202603230751 ]

WIDE TAPERED EASY PANTS

SEE SEE定番シルエットのワイドシルエットのイージーパンツ。素材は強撚ポリエステル糸とムラ感を出すThick&Thinタイプの糸を使用した新感覚の合繊素材。イージーケア性はもちろんのこと、ドライタッチと適度なストレッチ感を持ち、ウールのように上品な見えることも特徴の素材です。

WIDE TAPERED EASY PANTS

\31,900 (税込)

color・size

BLACK / NAVY

M / L / XL / XXL

SUPER BIG LS TEE (MULTI BORDER)

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1447_8_9343a6d4d83f809cc9af6deb2feed9a2.jpg?v=202603230751 ]

NEWデザインのボーダーパターンを施したSEE SEE定番のビッグシルエットのROUND LS TEE。素材は30SのMVS（毛羽の少ない糸）を使用し引き揃えて編む事でハリ感を持たせた、しっかりとした厚手の天竺です。

SUPER BIG LS TEE (MULTI BORDER)

\20,900 (税込)

color・size

BLACK / NAVY / WHITE / GREY

M / L / XL / XXL

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1447_9_d8ce46bd219bc197e5bec6bba813bd14.jpg?v=202603230751 ]

FADE SUPER BIG LS TEE

極端に身幅、袖幅を大きくアレンジしたビッグシルエットのFLAT LS TEE。ベースの黒の生地をフェードさせた色の展開になります。素材は30Sの双糸を使用した、しっかりとした厚手の天竺素材。バイオ加工により生地を毛羽立たせ色落ちしたUSEDのような仕上がりにしています。

FADE SUPER BIG LS TEE

\17,600 (税込)

color・size

BLACK / FADE BLACK / SUPER FADE BLACK

M / L / XL / XXL

CREW KNIT (KNIT SEW)

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1447_10_5a4d1162e54f4be54a13902efcee0453.jpg?v=202603230751 ]

着丈を少し短めにしたワイドシルエットのCREWニット。長めのリブが特徴的なデザインになっています。素材はバルキー性のあるアクリル/ウールの混紡糸を使用したスムース素材を使用。嵩高性、ふくらみのある仕上がりになっています。

CREW KNIT (KNIT SEW)

\24,200 (税込)

color・size

BLACK / NAVY / CHARCOAL

M / L / XL / XXL

LS POLO (KNIT SEW)

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1447_11_ebb92ce7b195129a6a362bd498769b1d.jpg?v=202603230751 ]

■このアイテムはオンライン予約商品です

■予約受付期間：限定数に達し次第終了

■お届け予定時期：2026年4月上旬

ビッグシルエットのニットPOLO。素材は特殊な紡績技術で、空気を多く含ませた糸を天竺に編み立てたウール混素材を使用。ふんわりと軽く、肌触りの良い柔らかさを持った素材です。

LS POLO (KNIT SEW)

\31,900 (税込)

color・size

BLACK /NAVY

M / L / XL / XXL

BASIC LS TEE (KNIT SEW)

[表12: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1447_12_91f4a96ab7b0499f042ad542c1bf3104.jpg?v=202603230751 ]

身幅を大きくとり、着丈のバランスを短めに設定したボックスシルエットのSEE SEEベーシック LS KNIT TEE。素材はリネンのような表情を持ちダブルフェイスジャージを使用。表面はブークレー調の表情がありながらも、裏面はソフトな肌触りで優しい着心地の素材です。

BASIC LS TEE (KNIT SEW)

\22,000 (税込)

color・size

BLACK / WHITE / BLUE / ORANGE

M / L / XL / XXL

BASIC LS TEE (TECH)

[表13: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1447_13_3f205e7994a1d39a7ebb66555ec0b9d2.jpg?v=202603230751 ]

身幅を大きくとり、着丈のバランスを短めに設定したボックスシルエットのSEE SEEベーシック LS TEE。素材はポリエステルのスパン糸を使用することで綿の様な肌触りを持つ天竺素材を使用。ウォッシャブル性、吸水速乾性を兼ね備えたイージーケア素材です。

BASIC LS TEE (TECH)

\12,100 (税込)

color・size

BLACK / WHITE

M / L / XL / XXL

BASIC SS TEE (TECH)

[表14: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1447_14_5a887ee71638516bc33a63b54cd49104.jpg?v=202603230751 ]

身幅を大きくとり、着丈のバランスを短めに設定したボックスシルエットのSEE SEEベーシックSS TEE。素材はポリエステルのスパン糸を使用することで綿の様な肌触りを持つ天竺素材を使用。ウォッシャブル性、吸水速乾性を兼ね備えたイージーケア素材です。

BASIC SS TEE (TECH)

\9,900 (税込)

color・size

BLACK / WHITE

M / L / XL / XXL

[表15: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1447_15_2ad1807150484539f1ff389d6c34a230.jpg?v=202603230751 ]