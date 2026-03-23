【イベント】キミはクリアできるか！？「キンブルからの挑戦状！キッズチャレンジフェスタin キンブルみよし店」が4月開催｜愛知県みよし市（旧）

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株式会社ハック


総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）と、株式会社キンブル（店舗：愛知県みよし市根浦町）は、2026年4月4日～5日の2日間、ミニゲームや抽選会に参加して豪華景品を手に入れられる「キンブルからの挑戦状！キッズチャレンジフェスタ」を「キンブル みよし店」にて開催します。
店舗でお買い物をしたレシートを提示して「モルックチャレンジ」や「デコピンのパワー計測」といったユニークなチャレンジに挑戦！豪華景品が当たる無料抽選会も！売る！買う！遊べる「キンブル」で家族で素敵な思い出をつくろう！



■キンブルからの挑戦状！キッズチャレンジフェスタin キンブルみよし店






■イベント概要


　・日程：2026年4月4日（土）10：00～17：00


　　　　：2026年4月5日（日）10：00～16：00


　・場所：キンブル みよし店


　・実施内容：


　１.ミニゲーム


　・デコピンチャレン：キミのデコピンの強さが得点に！決められた点数を越えられるかな？　


　・モルックチャレンジ：よくねらって…真ん中のピン1本を倒そう！


　景品：おもちゃ・菓子など


　※参加方法：中学生以下対象、当日店舗にて税込500円以上ご購入のレシートを提示



　２.SNSフォローで抽選会に参加！（無料）


　「キンブル」と「ハック」のSNSをフォローして抽選会に参加しよう！


　景品：デコピンバスター、テーブルウッドトイ、その他おもちゃなど



※景品の配布は無くなり次第終了します



■店舗情報



「キンブルみよし店」

〒470-0217 愛知県みよし市根浦町1-1-16


アクセス：東名三好ICより車で5分


駐車場：278台


HP：https://kimble.co.jp/store/miyoshi/






■会社概要




会社名：株式会社ハック
所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10
代表者：有山 哲也
設立：平成12年7月
URL：https://hac72.jp/
Twitter：https://twitter.com/HacCoLtd

事業内容：
1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売
2.アウトドア用品の企画・製造・販売
3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】
商品のお問い合わせ：http://www.hac72.com/mainsite/contact/
広報部：立花
e-mail：info_pr@hac72.com