【イベント】キミはクリアできるか！？「キンブルからの挑戦状！キッズチャレンジフェスタin キンブルみよし店」が4月開催｜愛知県みよし市（旧）

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）と、株式会社キンブル（店舗：愛知県みよし市根浦町）は、2026年4月4日～5日の2日間、ミニゲームや抽選会に参加して豪華景品を手に入れられる「キンブルからの挑戦状！キッズチャレンジフェスタ」を「キンブル みよし店」にて開催します。

店舗でお買い物をしたレシートを提示して「モルックチャレンジ」や「デコピンのパワー計測」といったユニークなチャレンジに挑戦！豪華景品が当たる無料抽選会も！売る！買う！遊べる「キンブル」で家族で素敵な思い出をつくろう！

■キンブルからの挑戦状！キッズチャレンジフェスタin キンブルみよし店

■イベント概要

・日程：2026年4月4日（土）10：00～17：00

：2026年4月5日（日）10：00～16：00

・場所：キンブル みよし店

・実施内容：

１.ミニゲーム

・デコピンチャレン：キミのデコピンの強さが得点に！決められた点数を越えられるかな？

・モルックチャレンジ：よくねらって…真ん中のピン1本を倒そう！

景品：おもちゃ・菓子など

※参加方法：中学生以下対象、当日店舗にて税込500円以上ご購入のレシートを提示

２.SNSフォローで抽選会に参加！（無料）

「キンブル」と「ハック」のSNSをフォローして抽選会に参加しよう！

景品：デコピンバスター、テーブルウッドトイ、その他おもちゃなど

※景品の配布は無くなり次第終了します

■店舗情報

「キンブルみよし店」

〒470-0217 愛知県みよし市根浦町1-1-16

アクセス：東名三好ICより車で5分

駐車場：278台

HP：https://kimble.co.jp/store/miyoshi/

■会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

Twitter：https://twitter.com/HacCoLtd



事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造



【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：http://www.hac72.com/mainsite/contact/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com