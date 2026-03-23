【イベント】キミはクリアできるか！？「キンブルからの挑戦状！キッズチャレンジフェスタin キンブルみよし店」が4月開催｜愛知県みよし市（旧）
総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）と、株式会社キンブル（店舗：愛知県みよし市根浦町）は、2026年4月4日～5日の2日間、ミニゲームや抽選会に参加して豪華景品を手に入れられる「キンブルからの挑戦状！キッズチャレンジフェスタ」を「キンブル みよし店」にて開催します。
店舗でお買い物をしたレシートを提示して「モルックチャレンジ」や「デコピンのパワー計測」といったユニークなチャレンジに挑戦！豪華景品が当たる無料抽選会も！売る！買う！遊べる「キンブル」で家族で素敵な思い出をつくろう！
■キンブルからの挑戦状！キッズチャレンジフェスタin キンブルみよし店
■イベント概要
・日程：2026年4月4日（土）10：00～17：00
：2026年4月5日（日）10：00～16：00
・場所：キンブル みよし店
・実施内容：
１.ミニゲーム
・デコピンチャレン：キミのデコピンの強さが得点に！決められた点数を越えられるかな？
・モルックチャレンジ：よくねらって…真ん中のピン1本を倒そう！
景品：おもちゃ・菓子など
※参加方法：中学生以下対象、当日店舗にて税込500円以上ご購入のレシートを提示
２.SNSフォローで抽選会に参加！（無料）
「キンブル」と「ハック」のSNSをフォローして抽選会に参加しよう！
景品：デコピンバスター、テーブルウッドトイ、その他おもちゃなど
※景品の配布は無くなり次第終了します
■店舗情報
「キンブルみよし店」
〒470-0217 愛知県みよし市根浦町1-1-16
アクセス：東名三好ICより車で5分
駐車場：278台
HP：https://kimble.co.jp/store/miyoshi/
■会社概要
会社名：株式会社ハック
所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10
代表者：有山 哲也
設立：平成12年7月
URL：https://hac72.jp/
Twitter：https://twitter.com/HacCoLtd
事業内容：
1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売
2.アウトドア用品の企画・製造・販売
3.OEM商品等の企画、製造
【本リリースに関するお問い合わせ先】
商品のお問い合わせ：http://www.hac72.com/mainsite/contact/
広報部：立花
e-mail：info_pr@hac72.com