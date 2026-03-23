「勤務地エリア選択制度」の導入について

株式会社クラフティア

株式会社クラフティアは、2026年4月より「勤務地エリア選択制度」を導入することと いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

■ 制度導入の背景・目的

当社を取り巻く環境が大きく変化するなか、社員一人ひとりに柔軟な選択肢を提供する ことで、働きやすい環境を整え、キャリア形成支援や、ライフステージに応じた柔軟な 働き方を実現し、活き活きと働いていただくことを目的に、新制度を導入します。

■ 制度導入のポイント

○ 本人の希望（持ち家所在地、実家所在地など）に応じて本拠地エリアを設定

○ 4つのコース区分（グローバル型／ワイドエリア型／エリア型／ホーム型）から選択

○ 本人のライフステージに応じて他コースへの転換可能

○ 本拠地エリアの遠隔地で勤務する社員に対し、家族を含む帰省負担を軽減するため「グローバル異動

手当」を新設

■ 4つのコース区分（詳細）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137972/table/85_1_05fdf4015075153b1dcb1e29f31c9bca.jpg?v=202603230751 ]

■ 制度導入により期待する効果

・多様な働き方の実現によるエンゲージメント向上

・採用力向上および人財定着の促進

・公平性・透明性の高い人事異動の実現