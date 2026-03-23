スタジオプログラムの大規模イベント「UNITED FEEL 2025」全日程が終了

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社（以下、「弊社」）が開催する大規模イベント「UNITED FEEL 2025」が、3月20日(金・祝)の「UNITED FEEL 2025 FINAL」の開催をもって全日程を終了しました。

2025年8月11日(月・祝)の開始を皮切りに、全国9会場、延べ約2,300人の参加者がコナミスポーツクラブの人気スタジオプログラムを楽しみました。

■イベントに参加した方の声

「いろいろな地域の方たちと一体感を感じられて最高でした！癖になりそうです！」

「推しのインストラクターに投票して、東京（UNITED FEEL 2025 FINAL）に出演できて本当に良かった！また絶対参加します」

■イベントの様子（UNITED FEEL 2025 FINALから）■UNITED FEELとは

イベントタイトル「UNITED FEEL」には、「団結した」「協力した」という意味を持つ「UNITED」を用い、「コミュニケーションが減っている今こそ世代を超えて音楽を感じ、身体を動かし、一体感を高めることを継続させたい」という願いが込められています。

弊社は今後もこのようなイベントを開催することで、通常のスタジオプログラムとは異なる楽しさを提供していきます。

■関連リンク

https://www.konami.com/sportsclub/event/united_feel_2025/