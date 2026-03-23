胡蝶蘭の魅力を広める『初代公式アンバサダー」募集開始！｜胡蝶蘭専門サイトフラワースミスギフト

株式会社frantolive

胡蝶蘭専門サイト「フラワースミスギフト」は、この度、ブランド初となる公式アンバサダー制度を開始いたします。

「胡蝶蘭は特別な贈答花」というイメージを超え、より身近な存在として暮らしに取り入れていただくことを目的に、花の魅力を発信してくださる仲間を全国から募集いたします。

就任者には、ミディ胡蝶蘭1鉢をプレゼントいたします。

募集は、2026年3月23日(月)より開始となります。

詳しくはこちら :https://www.instagram.com/p/DWNzyvdE0ZV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

- 募集要項[表: https://prtimes.jp/data/corp/86671/table/31_1_38119cf9471e5fa1ba3534b8e998705e.jpg?v=202603230351 ]

- フラワースミスギフトについて

フラワースミスギフトは、お祝い用・お供え用・ご自宅での観賞用など、幅広い用途に対応する胡蝶蘭を取り扱うオンラインショップです。

熟練の生産者が心を込めて育てた胡蝶蘭を、産地直送で新鮮な状態のまま全国へお届けしています。

今後も多様化するニーズに応えるべく、サービスの拡充と品質向上に取り組んでまいります。

- 担当者コメント

胡蝶蘭は特別な贈答花というイメージがありますが、実は日常にも取り入れやすい、長く楽しめるお花です。

今回のアンバサダー制度を通じて、その魅力を多くの人に届けられたらと考えています。

”お花が好き”という気持ちがあれば十分ですので、ぜひ一緒に胡蝶蘭の新しい楽しみ方を広げていけたら嬉しいです。

応募はこちらから :https://www.instagram.com/p/DWNzyvdE0ZV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

- サイト情報

■Flower Smith Gift(フラワースミスギフト)

https://flowersmithmarket.com/shop/c/cgift/

- 会社概要

会社名：株式会社frantolive(フラントリーブ)

所在地：大阪市中央区平野町２丁目6-11 ホーコス伏見屋ビル2F

代表取締役社長：白田圭祐

事業内容：生花の卸販売・定期宅配、Webメディア運用

会社サイト：https://frantolive.com/