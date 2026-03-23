【酔虎伝】3月24日（火）よりグランドメニュー刷新！新名物「牛すじぼっかけ」登場で“なにわの大衆居酒屋”が進化

株式会社テンポスホールディングス

「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに地元密着型の居酒屋チェーンを展開するマルシェ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長：加藤 洋嗣）が展開する居酒屋ブランド「酔虎伝」は、2026年3月24日（火）よりグランドメニューを刷新いたします。

今回のリニューアルでは、新たな看板商品として、神戸・長田発祥の下町グルメ「牛すじぼっかけ」を導入。牛すじとこんにゃくを甘辛く炊き上げたぼっかけは、コク深い味わいで、お酒にも食事にも合う一品です。さらに、だしまきや焼そばなど、ぼっかけを使用したメニューを複数展開しております。

また、豪快にかぶりついて食べたい「ワイルドチキン」といった主役級メニューに加え、やわらかな肉質の「三田ポークの焼しゃぶ」や抹茶の香りが広がる「抹茶パフェ」など、素材にこだわたメニューもご用意いたします。

※店舗により提供メニューが異なる場合がございますのでご注意ください。

新メニュー紹介

だしまき 牛すじぼっかけだしまき 牛すじぼっかけ

ふんわり巻き上げただしまきに、旨みたっぷりの牛すじぼっかけを合わせた贅沢な一品。出汁のやさしい味わいと、甘辛く煮込んだ牛すじのコクが絶妙に絡み合います。

\649（税込）

牛すじぼっかけ焼そば牛すじぼっかけ焼そば

旨みたっぷりの牛すじぼっかけを合わせた、熱々の焼そば。コクのあるソースと香ばしく焼き上げた麺が絡み合い、食べ応え抜群の一品です。

\759（税込）

石焼牛すじぼっかけ飯石焼牛すじぼっかけ飯

熱々の石鍋に盛ったご飯の上に、旨味たっぷりの牛すじぼっかけと濃厚な卵黄をトッピングし、香ばしいおこげがたまりません。

\759（税込）

まるでお好み焼みたいなサラダまるでお好み焼みたいなサラダ

シャキシャキ野菜に、いか入り天かすのコクと旨味をプラス。マヨネーズ、花かつお、紅生姜、青のりをトッピングし、ソースを使った特製お好みドレッシングで仕上げました。まるでお好み焼きのような味わいが楽しめる一品です。

\495（税込）

ワイルドチキン 5本ワイルドチキン

豪快にかぶりついて食べたい、ジューシーなフライドチキン。塩コショウとおろしにんにくで下味をつけた手羽元をカリッと揚げ、旨みを閉じ込めました。特製ソースがアクセントとなり、最後の一口まで飽きずに楽しめる一品です。

3本 \429（税込）

5本 \649（税込）

三田ポークの焼しゃぶ三田ポークの焼しゃぶ

三田ポークをさっと焼き上げ、やわらかな肉質と脂の甘みを引き出し、さっぱりとしたポン酢で仕上げました。前菜にもメインにもぴったりの一皿です。

\869（税込）

抹茶パフェ抹茶パフェ（辻利-本店の抹茶使用）

抹茶の香りが広がる、ほろ苦さと甘さが重なる贅沢パフェ。バニラアイスやチョコマフィンを重ね、食べ進めるごとに味わいが変化します。食後にぴったりの、満足感ある一品です。

\429（税込）

新ドリンクメニュー紹介 各\495（税込）

お疲れさんハイボール

爽快！柑橘系MIX味

お疲れもんサワー

酸っぱい！クエン酸入り

塩みかんハイボール

微かな塩の旨みが美味しい

塩みかんサワー

温州みかん果汁と伯方の塩を使用

※本リリースに掲載されている画像はイメージです。

※掲載メニューの販売や内容は、予告なく変更、または終了する場合がございます。

酔虎伝 について

楽しく飲んで、楽しく食べる。

繁華街やビジネス街などを中心に展開しており、リーズナブルな価格で楽しめる明るく親しみやすいお店です。会社員・ご家族・学生のお客様に、歓迎会やパーティー、宴会や家族の団らんなど幅広くご利用いただいております。大広間・個室・お座敷を中心とした約40～100坪の大型店ですので、ゆったりとしたスペースでお楽しみいただけます。



季節の旬の味をはじめとして、お刺身・揚物・焼物・お食事等、バラエティー豊かに取り揃えています。ボリュームのある個性豊かなお料理をリーズナブルな価格で、約80アイテム以上ラインナップしております。

酔虎伝ホームページはこちら :https://www.marche.co.jp/brand/suikoden.html

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酔虎伝公式Instagramアカウント :https://www.instagram.com/suikoden__official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==マルシェ株式会社 について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2026年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変える事で「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

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マルシェグループグルメ公式アカウント :https://www.instagram.com/marche_group_gourmet?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/