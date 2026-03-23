ペプシコ、「2026 FIA F1世界選手権シリーズ ARAMCO 日本グランプリ」に初出展

ペプシコの製品は、世界200以上の国と地域において、消費者のみなさまに毎日10億回以上お楽しみいただいています。ペプシコは、Lay’s、Doritos、Cheetos、Gatorade、Pepsi-Cola、Mountain Dew、Quaker、SodaStream などを含む、飲料とスナック食品の相互に補完し合うポートフォリオを強みとして、2025年には約940億ドルの売上高を達成しました。ペプシコは多彩で魅力的な食品・飲料製品ポートフォリオを持ち、年間リテール売上が推定10億ドルを超える象徴的なブランドを数多く含まれます。ペプシコは、「pep+（PepsiCo Positive）」を通じて、飲料およびスナック食品分野におけるグローバルリーダーとなることをビジョンとして掲げています。pep+は、サステナビリティを事業戦略の中核に据え、企業活動全体を通じた変革を推進するための戦略的取り組みです。これにより、持続的な成長を実現するとともに、ペプシコおよび事業を展開する地域社会にとって、より強靭で持続可能な未来の構築を目指しています。■ Formula 1®についてFormula 1®は1950年から始まった、世界で最も権威あるモータースポーツ競技であると同時に、世界で最も人気の高い年間スポーツシリーズです。Formula One World Championship LimitedはFormula 1®の一部であり、FIA Formula One World Championship™の商業権を独占的に保有しています。Formula 1®はLiberty Media Corporation（NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK）の子会社であり、Formula One Group tracking stockに属しています。F1ロゴ、F1 FORMULA 1ロゴ、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUBおよび関連する名称・ロゴは、Formula 1®の会社であるFormula One Licensing BVの商標です。無断複製および転載を禁じます。