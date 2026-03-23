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ペプシコ、「2026 FIA F1世界選手権シリーズ ARAMCO 日本グランプリ」に初出展
エネルギーと高揚感を体感できる「Fueling the Fan Experience」をコンセプトにした、限定F1®コラボ商品や体験型コンテンツを提供するブースを展開
ペプシコ・ジャパン株式会社（代表取締役社長：寺西 正和 所在地：東京都港区、以下ペプシコ・ジャパン）は、2026年3月27日（金）〜3月29日（日）に開催される「2026 FIA F1世界選手権シリーズ ARAMCO 日本グランプリ」（以下、F1®日本グランプリ）において、鈴鹿サーキット GP SQUARE FANZONE内に「Pepsi F1® Japan Booth」を出展いたします。日本のF1®ファンの皆さまやご友人・ご家族連れのお客さまにペプシコならではの体験を提供し、大胆で若々しいブランド世界観をお楽しみただけるコンテンツを提供します。
ペプシコは、世界200以上の国と地域において、Pepsi, Mountain Dew, and Gatoradeをはじめとした飲料や、レイズ 、ドリトスといったスナックなどを提供しており、日々多くのお客さまに美味しさと楽しさをお届けしてまいりました。また、ペプシコはファンの皆さんの楽しい瞬間に寄り添いたいという思いから、これまで数多くの戦略的なスポーツパートナーシップを展開してきました。2025年5月から、スピード感、革新性、大胆さ、そしてパフォーマンスといった共通価値を軸にF1®のオフィシャルパートナーとなり、今回のF1®日本グランプリへの出展は、パートナーシップ締結後、日本における初の取り組みです。世界最高峰のモータースポーツであるF1®と、ペプシコの大胆でエネルギッシュなブランド世界観を融合させた特別な体験を日本のF1®ファンの皆さまへお届けします。
日本は世界中で開催されるF1®の中でも象徴的かつ影響力の高い開催地のひとつで、世界的にも高い評価を受けています。熱心なファンと強固なモータースポーツの伝統が根付いた特別な市場は、ペプシコのブランドコンセプトを最大限に伝える最適な舞台であると考え、日本F1®での2つの販売ブースの出展を決めました。
今回展開するブースは、「Fueling the Fan Experience」をコンセプトに、F1®日本グランプリがもたらす高揚感と、ペプシコの大胆で若々しいブランド世界観が交差するエネルギッシュな空間を創出します。ブースには、ペプシコの象徴的なビジュアルとF1®のスピード感あふれる美学を融合させたデザインを採用し、見た目からもダイナミックさと高揚感を演出しています。
また、特別デザインバッグ付きの数量限定「Pepsi F1® コンボ」をはじめとする、F1®日本グランプリをテーマにした限定商品を販売するほか、オリジナルデザインのフォトブースやフォトプロップスを用意し、写真撮影もお楽しみいただけます。会場内に設置された自動販売機では、PepsiやMountain Dewをはじめとする各種飲料製品も購入可能です。会場だからこそ味わえるF1®の興奮をより身近に感じていただける空間を創出し、来場者の皆さまに“見る・味わう・体験する”が一体となった特別なブランド体験を提供します。
自動販売機（イメージ） 「Pepsi F1コンボセット」（イメージ）
＜Pepsi F1® Japan Booth概要＞
●開催日時：2026年3月27日（金）〜3月29日（日）
●開催場所：鈴鹿サーキット GP SQUARE FANZONE（予定）
MAP: https://www.suzukacircuit.jp/f1/event/gp-fanzone.html
●参加費 ：入場は、F1®日本グランプリのチケットをご購入されたお客様に限られます
■ ペプシコ・ジャパン ゼネラルマネージャー 寺西正和コメント
F1®との5年間のパートナーシップがいよいよ本格的に始動し、その初年度を
F1®にとっても特別な開催地である鈴鹿で迎えられることを大変光栄に思います。F1®が生み出す革新性と熱狂の中で、ペプシブランドならではの爽快な価値を、多くのF1®ファンの皆さまに存分にお楽しみいただければ幸いです。
■ ペプシコについて
ペプシコの製品は、世界200以上の国と地域において、消費者のみなさまに毎日10億回以上お楽しみいただいています。ペプシコは、Lay’s、Doritos、Cheetos、Gatorade、Pepsi-Cola、Mountain Dew、Quaker、SodaStream などを含む、飲料とスナック食品の相互に補完し合うポートフォリオを強みとして、2025年には約940億ドルの売上高を達成しました。ペプシコは多彩で魅力的な食品・飲料製品ポートフォリオを持ち、年間リテール売上が推定10億ドルを超える象徴的なブランドを数多く含まれます。
ペプシコは、「pep+（PepsiCo Positive）」を通じて、飲料およびスナック食品分野におけるグローバルリーダーとなることをビジョンとして掲げています。pep+は、サステナビリティを事業戦略の中核に据え、企業活動全体を通じた変革を推進するための戦略的取り組みです。これにより、持続的な成長を実現するとともに、ペプシコおよび事業を展開する地域社会にとって、より強靭で持続可能な未来の構築を目指しています。
■ Formula 1®について
Formula 1®は1950年から始まった、世界で最も権威あるモータースポーツ競技であると同時に、世界で最も人気の高い年間スポーツシリーズです。Formula One World Championship Limitedは
Formula 1®の一部であり、FIA Formula One World Championship™の商業権を独占的に保有しています。
Formula 1®はLiberty Media Corporation（NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK）の子会社であり、Formula One Group tracking stockに属しています。
F1ロゴ、F1 FORMULA 1ロゴ、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUBおよび関連する名称・ロゴは、Formula 1®の会社であるFormula One Licensing BVの商標です。無断複製および転載を禁じます。
ペプシコ・ジャパン株式会社（代表取締役社長：寺西 正和 所在地：東京都港区、以下ペプシコ・ジャパン）は、2026年3月27日（金）〜3月29日（日）に開催される「2026 FIA F1世界選手権シリーズ ARAMCO 日本グランプリ」（以下、F1®日本グランプリ）において、鈴鹿サーキット GP SQUARE FANZONE内に「Pepsi F1® Japan Booth」を出展いたします。日本のF1®ファンの皆さまやご友人・ご家族連れのお客さまにペプシコならではの体験を提供し、大胆で若々しいブランド世界観をお楽しみただけるコンテンツを提供します。
ペプシコは、世界200以上の国と地域において、Pepsi, Mountain Dew, and Gatoradeをはじめとした飲料や、レイズ 、ドリトスといったスナックなどを提供しており、日々多くのお客さまに美味しさと楽しさをお届けしてまいりました。また、ペプシコはファンの皆さんの楽しい瞬間に寄り添いたいという思いから、これまで数多くの戦略的なスポーツパートナーシップを展開してきました。2025年5月から、スピード感、革新性、大胆さ、そしてパフォーマンスといった共通価値を軸にF1®のオフィシャルパートナーとなり、今回のF1®日本グランプリへの出展は、パートナーシップ締結後、日本における初の取り組みです。世界最高峰のモータースポーツであるF1®と、ペプシコの大胆でエネルギッシュなブランド世界観を融合させた特別な体験を日本のF1®ファンの皆さまへお届けします。
日本は世界中で開催されるF1®の中でも象徴的かつ影響力の高い開催地のひとつで、世界的にも高い評価を受けています。熱心なファンと強固なモータースポーツの伝統が根付いた特別な市場は、ペプシコのブランドコンセプトを最大限に伝える最適な舞台であると考え、日本F1®での2つの販売ブースの出展を決めました。
今回展開するブースは、「Fueling the Fan Experience」をコンセプトに、F1®日本グランプリがもたらす高揚感と、ペプシコの大胆で若々しいブランド世界観が交差するエネルギッシュな空間を創出します。ブースには、ペプシコの象徴的なビジュアルとF1®のスピード感あふれる美学を融合させたデザインを採用し、見た目からもダイナミックさと高揚感を演出しています。
また、特別デザインバッグ付きの数量限定「Pepsi F1® コンボ」をはじめとする、F1®日本グランプリをテーマにした限定商品を販売するほか、オリジナルデザインのフォトブースやフォトプロップスを用意し、写真撮影もお楽しみいただけます。会場内に設置された自動販売機では、PepsiやMountain Dewをはじめとする各種飲料製品も購入可能です。会場だからこそ味わえるF1®の興奮をより身近に感じていただける空間を創出し、来場者の皆さまに“見る・味わう・体験する”が一体となった特別なブランド体験を提供します。
自動販売機（イメージ） 「Pepsi F1コンボセット」（イメージ）
＜Pepsi F1® Japan Booth概要＞
●開催日時：2026年3月27日（金）〜3月29日（日）
●開催場所：鈴鹿サーキット GP SQUARE FANZONE（予定）
MAP: https://www.suzukacircuit.jp/f1/event/gp-fanzone.html
●参加費 ：入場は、F1®日本グランプリのチケットをご購入されたお客様に限られます
■ ペプシコ・ジャパン ゼネラルマネージャー 寺西正和コメント
F1®との5年間のパートナーシップがいよいよ本格的に始動し、その初年度を
F1®にとっても特別な開催地である鈴鹿で迎えられることを大変光栄に思います。F1®が生み出す革新性と熱狂の中で、ペプシブランドならではの爽快な価値を、多くのF1®ファンの皆さまに存分にお楽しみいただければ幸いです。
■ ペプシコについて
ペプシコの製品は、世界200以上の国と地域において、消費者のみなさまに毎日10億回以上お楽しみいただいています。ペプシコは、Lay’s、Doritos、Cheetos、Gatorade、Pepsi-Cola、Mountain Dew、Quaker、SodaStream などを含む、飲料とスナック食品の相互に補完し合うポートフォリオを強みとして、2025年には約940億ドルの売上高を達成しました。ペプシコは多彩で魅力的な食品・飲料製品ポートフォリオを持ち、年間リテール売上が推定10億ドルを超える象徴的なブランドを数多く含まれます。
ペプシコは、「pep+（PepsiCo Positive）」を通じて、飲料およびスナック食品分野におけるグローバルリーダーとなることをビジョンとして掲げています。pep+は、サステナビリティを事業戦略の中核に据え、企業活動全体を通じた変革を推進するための戦略的取り組みです。これにより、持続的な成長を実現するとともに、ペプシコおよび事業を展開する地域社会にとって、より強靭で持続可能な未来の構築を目指しています。
■ Formula 1®について
Formula 1®は1950年から始まった、世界で最も権威あるモータースポーツ競技であると同時に、世界で最も人気の高い年間スポーツシリーズです。Formula One World Championship Limitedは
Formula 1®の一部であり、FIA Formula One World Championship™の商業権を独占的に保有しています。
Formula 1®はLiberty Media Corporation（NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK）の子会社であり、Formula One Group tracking stockに属しています。
F1ロゴ、F1 FORMULA 1ロゴ、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUBおよび関連する名称・ロゴは、Formula 1®の会社であるFormula One Licensing BVの商標です。無断複製および転載を禁じます。