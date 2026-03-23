プレス発表：大分県と「デジタル技術とデータ活用による地域経済の活性化に関する連携協定」を締結

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2026年3月23日

独立行政法人情報処理推進機構


　

プレス発表 ：大分県と「デジタル技術とデータ活用による地域経済の活性化に関する連携協定」を締結

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■背景

　国内外で企業競争力の維持・強化が急務となる中、デジタルトランスフォーメーション（以下、DX）やAIの利活用による生産性向上と、新たなサービス創出、そして強固なセキュリティ対策の両立が不可欠となっています。

　大分県とは2017年より連携協定を締結していますが、約9年経過し時代の潮流も大きく変化していることから、時代に即して協定を見直し、新たに締結をおこなうこととなりました。DXの更なる促進とAI活用に力を入れた内容としています。

　IPAが培ってきた専門的な知見や最新の施策を、大分県の地域社会の現場へ直接届けることで、地域経済の継続的な活性化を強力に後押ししてまいります。

■概要

　大分県内のデジタル技術とデータ活用による地域経済の活性化に向け、包括的な支援を行います。

　具体的には、以下の取り組みを重点的に推進します。

DX促進・AI活用等と人材育成

DX・AI推進体制への参画

サイバーセキュリティの強化

　これらの活動にあたり、IPAが提供する以下の施策やナレッジを活用し、効果の最大化を図ります。

DX推進指標：企業がDXの取り組み状況を診断するためのフレームワーク

DX認定制度：DX推進の準備が整っている企業を国が認定する制度

デジタル事例データベース：企業のDX事例やノウハウを発信するデータベース

DX SQUARE：DXに関連する幅広い情報を集約し、発信するナレッジプラットフォーム

■今後の予定

　2026年6月以降、 AI活用セミナーなどを開催予定

　詳細が決まり次第、地域支援組織などを通じて情報をお知らせしていく予定です。

本件に関するお問合わせ先

■本件に関するお問い合わせ先

IPA デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部 地域プラットフォームグループ 高木・北住

E-mail：region-dev@ipa.go.jp

■報道関係からのお問い合わせ先

IPA 経営企画センター 戦略コミュニケーション部 戦略コミュニケーション室 渡邉・鴨田・大矢

TEL：03-5978-7503

お問い合わせフォーム：

https://info.ipa.go.jp/form/pub/inquire/pr-inquiries

関連リンク

IPAウェブページ ｜デジタルトランスフォーメーション（DX）

https://www.ipa.go.jp/digital/dx/index.html