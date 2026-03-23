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プレス発表：大分県と「デジタル技術とデータ活用による地域経済の活性化に関する連携協定」を締結
2026年3月23日
独立行政法人情報処理推進機構
独立行政法人情報処理推進機構
プレス発表 ：大分県と「デジタル技術とデータ活用による地域経済の活性化に関する連携協定」を締結
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■背景
国内外で企業競争力の維持・強化が急務となる中、デジタルトランスフォーメーション（以下、DX）やAIの利活用による生産性向上と、新たなサービス創出、そして強固なセキュリティ対策の両立が不可欠となっています。
大分県とは2017年より連携協定を締結していますが、約9年経過し時代の潮流も大きく変化していることから、時代に即して協定を見直し、新たに締結をおこなうこととなりました。DXの更なる促進とAI活用に力を入れた内容としています。
■概要
大分県内のデジタル技術とデータ活用による地域経済の活性化に向け、包括的な支援を行います。
具体的には、以下の取り組みを重点的に推進します。
DX促進・AI活用等と人材育成
DX・AI推進体制への参画
サイバーセキュリティの強化
これらの活動にあたり、IPAが提供する以下の施策やナレッジを活用し、効果の最大化を図ります。
DX推進指標：企業がDXの取り組み状況を診断するためのフレームワーク
DX認定制度：DX推進の準備が整っている企業を国が認定する制度
デジタル事例データベース：企業のDX事例やノウハウを発信するデータベース
DX SQUARE：DXに関連する幅広い情報を集約し、発信するナレッジプラットフォーム
■今後の予定
2026年6月以降、 AI活用セミナーなどを開催予定
詳細が決まり次第、地域支援組織などを通じて情報をお知らせしていく予定です。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
IPA デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部 地域プラットフォームグループ 高木・北住
E-mail：region-dev@ipa.go.jp
■報道関係からのお問い合わせ先
IPA 経営企画センター 戦略コミュニケーション部 戦略コミュニケーション室 渡邉・鴨田・大矢
TEL：03-5978-7503
お問い合わせフォーム：
https://info.ipa.go.jp/form/pub/inquire/pr-inquiries
関連リンク
IPAウェブページ ｜デジタルトランスフォーメーション（DX）
https://www.ipa.go.jp/digital/dx/index.html