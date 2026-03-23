自動運転・スマートシティで拡大する赤外需要、光学ガラス市場は年率8.5%で成長し2032年5.68億米ドルへ
赤外光学ガラスとは、可視光域を超える赤外波長帯において高い透過特性と安定した光学性能を発揮する特殊光学材料である。主に中赤外から遠赤外領域を対象とし、熱画像装置、赤外センサー、軍需・防衛機器、半導体検査装置、環境モニタリング、医療診断機器など、不可視情報を可視化する中核部材として用いられている。一般的な光学ガラスとは異なり、屈折率制御、低吸収特性、耐熱性、化学安定性といった要件を高次元で満たす必要があり、材料設計と製造プロセスには高度なノウハウが求められる。近年は赤外イメージングの高解像度化と小型化が進み、レンズやウィンドウ材としての加工適性も重要性を増している。赤外光学ガラスは完成品の性能を左右する基盤材料であり、最終製品の差別化が難しい分野において、静かに、しかし決定的な競争力を形成する存在である。
需要の質が市場を押し上げる成長構造
LP Information調査チームの最新レポートである「世界赤外光学ガラス市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/598751/infrared-optical-glass）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが8.5%で、2032年までにグローバル赤外光学ガラス市場規模は5.68億米ドルに達すると予測されている。この成長を支える最大の要因は、赤外センシング技術の民生用途への広がりである。自動運転、スマートシティ、産業設備の状態監視など、従来は軍事・研究用途に限定されていた赤外技術が商用分野へ浸透している。一方で、市場制約としては原材料コストの高さ、製造プロセスの複雑性、量産時の品質安定性が挙げられる。加えて、地政学リスクによる供給制約や、特定元素への依存度の高さも潜在的なリスク要因である。しかし、これらの制約は参入障壁として機能し、長期的には技術力を有する企業にとって市場の持続性を高める要素となっている。
図. 赤外光学ガラス世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344834/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344834/images/bodyimage2】
図. 世界の赤外光学ガラス市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、赤外光学ガラスの世界的な主要製造業者には、Anhui Guangzhi Technology、HuBei New HuaGuang Information Materials 、Umicore、Chengdu Guangming Optoelectronics、Schott、Vitron Spezialwerkstoffe、Ohara Corporation、Amorphous Materials、LightPath Technologies、Corningなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約82.0%の市場シェアを持っていた。
限られた供給者が支配する素材産業の力学
赤外光学ガラス市場は、明確に供給者主導型の構造を持つ。Anhui Guangzhi Technology、HuBei New HuaGuang Information Materials、Unicoreといった中国系メーカーは、生産規模とコスト競争力を背景に市場上位を占めている。Chengdu Guangming Optoelectronicsは特定波長帯における材料設計力で評価を高めている。欧州勢ではSchott、Vitron Spezialwerkstoffeが高付加価値用途を中心に強固な顧客基盤を維持し、日本勢ではOhara Corporation、AGCが長年培った材料技術と品質管理力を強みに安定したポジションを確保している。Corning、LightPath Technologies、Crystranなども用途特化型戦略で存在感を示す。本市場ではシェアの変動は緩やかであり、短期的な価格競争よりも、信頼性と供給継続性が選定基準として重視される傾向が顕著である。
需要の質が市場を押し上げる成長構造
LP Information調査チームの最新レポートである「世界赤外光学ガラス市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/598751/infrared-optical-glass）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが8.5%で、2032年までにグローバル赤外光学ガラス市場規模は5.68億米ドルに達すると予測されている。この成長を支える最大の要因は、赤外センシング技術の民生用途への広がりである。自動運転、スマートシティ、産業設備の状態監視など、従来は軍事・研究用途に限定されていた赤外技術が商用分野へ浸透している。一方で、市場制約としては原材料コストの高さ、製造プロセスの複雑性、量産時の品質安定性が挙げられる。加えて、地政学リスクによる供給制約や、特定元素への依存度の高さも潜在的なリスク要因である。しかし、これらの制約は参入障壁として機能し、長期的には技術力を有する企業にとって市場の持続性を高める要素となっている。
図. 赤外光学ガラス世界総市場規模
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図. 世界の赤外光学ガラス市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、赤外光学ガラスの世界的な主要製造業者には、Anhui Guangzhi Technology、HuBei New HuaGuang Information Materials 、Umicore、Chengdu Guangming Optoelectronics、Schott、Vitron Spezialwerkstoffe、Ohara Corporation、Amorphous Materials、LightPath Technologies、Corningなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約82.0%の市場シェアを持っていた。
限られた供給者が支配する素材産業の力学
赤外光学ガラス市場は、明確に供給者主導型の構造を持つ。Anhui Guangzhi Technology、HuBei New HuaGuang Information Materials、Unicoreといった中国系メーカーは、生産規模とコスト競争力を背景に市場上位を占めている。Chengdu Guangming Optoelectronicsは特定波長帯における材料設計力で評価を高めている。欧州勢ではSchott、Vitron Spezialwerkstoffeが高付加価値用途を中心に強固な顧客基盤を維持し、日本勢ではOhara Corporation、AGCが長年培った材料技術と品質管理力を強みに安定したポジションを確保している。Corning、LightPath Technologies、Crystranなども用途特化型戦略で存在感を示す。本市場ではシェアの変動は緩やかであり、短期的な価格競争よりも、信頼性と供給継続性が選定基準として重視される傾向が顕著である。