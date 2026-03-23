自動運転・スマートシティで拡大する赤外需要、光学ガラス市場は年率8.5%で成長し2032年5.68億米ドルへ

自動運転・スマートシティで拡大する赤外需要、光学ガラス市場は年率8.5%で成長し2032年5.68億米ドルへ