イタリアのロードバイク「COLNAGO」が4月18日（土）限定でリミテッドテストライドツアー in 東京・稲沢「CROSS COFFEE」を開催！
株式会社アキボウが国内総代理店を務めるイタリアのロードバイク「COLNAGO（コルナゴ）」では2026年4月18日（土）、東京都稲沢市の 「CROSS COFFEE」 にて、リミテッドテストライドツアー を開催いたします。
これまで3回にわたり大阪で開催し、ご好評をいただいてきた予約制の試乗会が、今回初めて東京での開催となります。今回もご希望のモデルを約1時間、じっくりとご体感いただけます。
日頃のサイクリングを想定した実走環境に加え、ワンデーレースさながらの勾配も含まれた走り応えのあるコース環境で、
コルナゴの最新バイクの性能を、存分に味わっていただける内容となっています。
第4回となる今回は、ツール・ド・フランスで活躍したコルナゴのフラグシップモデル Y1Rs、V5Rs をご用意しました。
当日はコルナゴスタッフも参加し、最新モデルに関する詳しい情報を直接お伝えするとともに、バイク選びのご相談にもお応えいたします。
さらに展示車として、話題の最新スチールロードバイク STEELNOVO を展示します。
イベントは 1日限定・完全予約制。定員に達し次第、受付を締め切らせていただきますので、ご検討中の方はぜひお早めにお申し込みください。
詳しくは、コルナゴ公式サイトをご覧ください。
▼コルナゴ公式サイト記事
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/943/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344868/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344868/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344868/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社アキボウ
これまで3回にわたり大阪で開催し、ご好評をいただいてきた予約制の試乗会が、今回初めて東京での開催となります。今回もご希望のモデルを約1時間、じっくりとご体感いただけます。
日頃のサイクリングを想定した実走環境に加え、ワンデーレースさながらの勾配も含まれた走り応えのあるコース環境で、
コルナゴの最新バイクの性能を、存分に味わっていただける内容となっています。
第4回となる今回は、ツール・ド・フランスで活躍したコルナゴのフラグシップモデル Y1Rs、V5Rs をご用意しました。
当日はコルナゴスタッフも参加し、最新モデルに関する詳しい情報を直接お伝えするとともに、バイク選びのご相談にもお応えいたします。
さらに展示車として、話題の最新スチールロードバイク STEELNOVO を展示します。
イベントは 1日限定・完全予約制。定員に達し次第、受付を締め切らせていただきますので、ご検討中の方はぜひお早めにお申し込みください。
詳しくは、コルナゴ公式サイトをご覧ください。
▼コルナゴ公式サイト記事
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/943/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344868/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344868/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344868/images/bodyimage3】
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