2027年2月出発「三井オーシャンフジ」横浜発着 南太平洋を巡る47日間のロングクルーズ販売開始 春の先取り大セール対象 予約受付中
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、2027年2月3日出発「三井オーシャンフジ」で巡る南洋の楽園クルーズ47日間（横浜発着）の販売を3月13日より開始しました。
■南太平洋を網羅する47日間のロングクルーズ
本クルーズは横浜を出発し、サイパン、チューク、ケアンズ、ポートビラ、ラウトカ、アピア、モーレア島、タヒチ（パペーテ）、ライアテア島、ボラボラ島、パゴパゴ、マジュロ、グアムなど、南太平洋を代表する13の魅力的な寄港地を巡る47日間のロングクルーズです。美しい珊瑚礁の海、手つかずの自然、文化の異なる島々を一度の旅で巡ることができる、貴重な航路です。長期滞在型の船旅ならではの、ゆったりとした時間と非日常の体験をお楽しみいただけます。
■長期クルーズならではの贅沢な時間
本コースは47日間という長期間にわたり、洋上での滞在と寄港地観光をバランスよく楽しめる構成となっています。 船内ではショーや音楽、各種イベントに加え、ダンスやオペラ、コンサートなど多彩なエンターテインメントをお楽しみいただけます。さらに、フラダンスやウクレレなどの教室も開催され、乗客ご自身が体験しながら南太平洋の文化に触れることができます。スパやフィットネスなどの施設も充実しており、長期滞在でも飽きることなく快適にお過ごしいただけます。また、移動・宿泊・食事が一体となったクルーズならではの効率的な旅行スタイルも魅力です。
■新しい日本のクルーズブランド「三井オーシャンフジ」
三井オーシャンフジは、MITSUI OCEAN CRUISESが運航する総トン数32,477トン、乗客定員458名のブティックシップです。全229室すべてがスイート仕様で、ゆとりある客室空間とプライベート感の高い滞在を実現しています。多くの客室にはバルコニーを備え、海を身近に感じながら優雅な時間をお過ごしいただけます。船内では和洋のコース料理を楽しめるメインダイニング「ザ・レストラン 富士」をはじめ、多彩なレストランを完備し、食の魅力も充実しています。また、アルコールを含むドリンクや食事などが旅行代金に含まれるインクルーシブスタイルを採用しており、船内での追加費用を気にせず、快適なクルーズライフをお楽しみいただけます。小型船ならではの機動力により、大型客船では寄港が難しいエリアにもアクセスできる点も魅力の一つです。
■コース概要
コース名：三井オーシャンフジでいく 南洋の楽園クルーズ 47日間
https://www.best1cruise.com/B/MOL/NI__MOL_MOFFJ_21O_YOK_108520.html
出発日：2027年2月3日
発着地：横浜発 / 横浜着
旅行代金（2名1室利用時・お一人様）：
オーシャンビュースイート客室 2,980,000円～
MITSUI OCEANスイート客室 11,178,000円
主な寄港地：
サイパン、チューク、ケアンズ、ポートビラ、ラウトカ、アピア、モーレア島、パペーテ（タヒチ）、ライアテア島、ボラボラ島、パゴパゴ、マジュロ、グアム
■ご予約はお早めに
本コースは長期クルーズかつ客室数が限られているため、早期の満室が見込まれます。現在早期割引での予約を8月31日まで受け付けておりますので、ご検討中のお客様はお早めのお問い合わせ・ご予約をおすすめいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344860/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門WEBサイトを展開しています。2年連続で実施した金沢発着チャータークルーズでは、日本外航客船協会が主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」において昨年優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績を有しております。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
■南太平洋を網羅する47日間のロングクルーズ
本クルーズは横浜を出発し、サイパン、チューク、ケアンズ、ポートビラ、ラウトカ、アピア、モーレア島、タヒチ（パペーテ）、ライアテア島、ボラボラ島、パゴパゴ、マジュロ、グアムなど、南太平洋を代表する13の魅力的な寄港地を巡る47日間のロングクルーズです。美しい珊瑚礁の海、手つかずの自然、文化の異なる島々を一度の旅で巡ることができる、貴重な航路です。長期滞在型の船旅ならではの、ゆったりとした時間と非日常の体験をお楽しみいただけます。
■長期クルーズならではの贅沢な時間
本コースは47日間という長期間にわたり、洋上での滞在と寄港地観光をバランスよく楽しめる構成となっています。 船内ではショーや音楽、各種イベントに加え、ダンスやオペラ、コンサートなど多彩なエンターテインメントをお楽しみいただけます。さらに、フラダンスやウクレレなどの教室も開催され、乗客ご自身が体験しながら南太平洋の文化に触れることができます。スパやフィットネスなどの施設も充実しており、長期滞在でも飽きることなく快適にお過ごしいただけます。また、移動・宿泊・食事が一体となったクルーズならではの効率的な旅行スタイルも魅力です。
■新しい日本のクルーズブランド「三井オーシャンフジ」
三井オーシャンフジは、MITSUI OCEAN CRUISESが運航する総トン数32,477トン、乗客定員458名のブティックシップです。全229室すべてがスイート仕様で、ゆとりある客室空間とプライベート感の高い滞在を実現しています。多くの客室にはバルコニーを備え、海を身近に感じながら優雅な時間をお過ごしいただけます。船内では和洋のコース料理を楽しめるメインダイニング「ザ・レストラン 富士」をはじめ、多彩なレストランを完備し、食の魅力も充実しています。また、アルコールを含むドリンクや食事などが旅行代金に含まれるインクルーシブスタイルを採用しており、船内での追加費用を気にせず、快適なクルーズライフをお楽しみいただけます。小型船ならではの機動力により、大型客船では寄港が難しいエリアにもアクセスできる点も魅力の一つです。
■コース概要
コース名：三井オーシャンフジでいく 南洋の楽園クルーズ 47日間
https://www.best1cruise.com/B/MOL/NI__MOL_MOFFJ_21O_YOK_108520.html
出発日：2027年2月3日
発着地：横浜発 / 横浜着
旅行代金（2名1室利用時・お一人様）：
オーシャンビュースイート客室 2,980,000円～
MITSUI OCEANスイート客室 11,178,000円
主な寄港地：
サイパン、チューク、ケアンズ、ポートビラ、ラウトカ、アピア、モーレア島、パペーテ（タヒチ）、ライアテア島、ボラボラ島、パゴパゴ、マジュロ、グアム
■ご予約はお早めに
本コースは長期クルーズかつ客室数が限られているため、早期の満室が見込まれます。現在早期割引での予約を8月31日まで受け付けておりますので、ご検討中のお客様はお早めのお問い合わせ・ご予約をおすすめいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344860/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門WEBサイトを展開しています。2年連続で実施した金沢発着チャータークルーズでは、日本外航客船協会が主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」において昨年優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績を有しております。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
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