クロスコ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：永澤浩行)は、同社の主力サービスであるWeb講演会(ウェビナー)における総合的なAIソリューション「Web講演会AX(AX＝AI Transformation)」の正式提供を開始しました。









■Web講演会AXの正式提供開始

「TSUMARI」シリーズは、「Web講演会を資産化する」ことを目的として開発された、独自の技術と運営ノウハウに基づくサービスです。Web講演会を実施することで、聴講者のファクトデータに基づいた有益なマーケティングデータを取得できます。





ツマリシリーズロゴ





「TSUMAREACTION(ツマリアクション)」は特許出願を完了しており、「TSUMARINOTE(ツマリノート)」とともに商標登録を出願中です。既に特許を取得しているウェビナー演出サービス「シンプルオンラインパック(SOP)」とあわせてご利用いただくことで、高品質・高機能なウェビナーを実現できます。

視聴者の関心可視化を実現する「TSUMAREACTION(ツマリアクション)」の詳細は、下記サービスページよりご確認いただけます。

https://www.crossco.co.jp/services/tsumareaction









■各サービスの提供方法：Web講演会のオプション提供とカスタマイズ

「TSUMAREACTION(ツマリアクション)」および「TSUMARINOTE(ツマリノート)」は、当社が提供するWeb講演会(ウェビナー)のオプションプランとして提供します。1回の講演会実施費用に加え、各サービスを講演会費用の1～2割程度(数万円)の追加料金でご利用いただけます。

講演会回数を重ねるほど精度と効果が高まるサービスであるため、回数に応じた段階的なボリュームディスカウントで提供します。また、目的や専門分野ごとのカスタムAXにも対応可能です。









■想定される事業効果

新サービス2種は、2026年度より正式提供を開始します。当社では、追加オプションサービスの利用拡大とWeb講演会自体の利用増加などを踏まえ、2026年度の本サービス領域の売り上げにおいて、前年度比50％増の事業効果を見込んでいます。









■体験セミナーの実施について(5月実施予定)

Web講演会AXを、主催者および聴講者それぞれの立場で実際にご体験いただける体験セミナーを実施予定です。「Web講演会を資産化する」ためのAXソリューションをお試しいただけます。

※セミナー日時の詳細は、当社Webサイトにてご案内します。









■クロスコ株式会社

クロスコ株式会社は1984年に創業し、TVや広告業界に向けた映像技術サービスとあらゆるメディアを通じた企業の映像制作やライブ配信支援を行って参りました。

映像や動画を使った“コミュニケーションの最大化”を目標に、お客様の事業課題に寄り添うパートナーを目標に、あらゆる課題に対して映像・動画活用のご提案を行い、個々の効果最大化を実現するために、いままでにないコミュニケーションの在り方を追求していきます。

変化に富んだ社会潮流の中、デザイン力や人間力(同情、共感、思いやり)で、お客様と共に未来へ向かって歩んで行ける企業を目指して参ります。









■会社概要

商号 ： クロスコ株式会社

代表者： 代表取締役社長 永澤 浩行

所在地： 〒106-0032 東京都港区六本木7-18-23 EX六本木ビル5F

設立 ： 1984年11月

資本金： 1億円

URL ： http://www.crossco.co.jp/