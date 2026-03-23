NTTインテグレーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：桜井 伝治、旧社名：日本情報通信株式会社、以下 NTTインテグレーション）は、2026年3月発表の「2026 IBM Champions」を受賞いたしました。





「IBM Champions」は、IBMの製品や技術に対して深い情熱と豊富な知識を持つ、世界中のお客様・パートナーによるコミュニティーです。コミュニティーのメンバーは、技術選定のサポート、イノベーションの促進、IBM製品開発への協力、技術者育成の支援、コミュニティーの活性化を通じて、技術エコシステム全体の成長に寄与しています。Championsには、自身の専門知識と経験を積極的に共有し、技術コミュニティーの発展に貢献した人材が評価され、選出されます。

評価には、ブログの執筆、コンファレンスやイベントでの講演、フォーラムでのモデレーターの担当、ユーザー・グループのリード、書籍や雑誌の著作など、さまざまな活動が含まれます。





この度、「2026 IBM Champions」にNTTインテグレーション及びNTTインテグレーショングループ会社から3名を選定いただきました。以下に受賞者からのコメントを掲載します。





今後も、NTTインテグレーションは社員の高度な技術力をベースに、IBMのソリューションやソフトウェアを活用し、お客様のDX推進を支援してまいります。





＜NTTインテグレーション株式会社 データ&アナリティクス事業本部 森 正臣＞

本年もIBM Championに認定をいただき大変光栄に思っています。

コミュニティーの活動を通して、お客様・ビジネスパートナー様との交流や、IBM社の製品開発担当との意見交換など、私自身の知見・業務にもプラスになる大変有意義な時間を過ごさせて頂きました。

引き続きIT関連イベントでの講演やブログ等による情報発信、ユーザー会の運営などに参画し、コミュニティー活動へ貢献していきたいと思っています。





＜NTTインテグレーション株式会社 クラウド事業本部 中西 渉＞

この度、IBM Power/AIX分野でIBM Championに選出されましたことを、大変光栄に存じます。

この受賞は、今後の活動への大きな励みとなります。このような活動の機会をいただきました関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。

これまで、コミュニティー活動や社外セミナーへの技術協力、ユーザー・グループの立ち上げに取り組んでまいりました。

今後も活動を通じて自己研鑽に励み、製品の普及とコミュニティーの発展に一層貢献してまいります。





＜エヌアイシー・ソフト株式会社 ICTインフラソリューション本部 西尾 新司＞

昨年に引き続き2026 IBM Championに認定いただきました。

IBM Championとして今回で7年目となりますが、引き続き日本IBMミドルウェアユーザー研究会(JIMUC)およびInstana Observability User Groupのコミュニティー活動を通して、NTTインテグレーショングループのブランディングに貢献していきたいと思います。









◆ 関連リンク

・「IBM Champions」について：

https://www.ibm.com/community/ibm-champions/









■ NTTインテグレーション（旧社名：日本情報通信株式会社）について ＜ https://www.niandc.co.jp/ ＞

NTTインテグレーション（NI+C）は、1985年にNTTと日本IBMの合弁会社として設立され、2025年に創立40周年を迎えました。システム開発から基盤構築、クラウド化への対応、社内外データ統合とAIによる分析、EDIサービスやセキュリティ、ネットワークサービス、運用保守までをトータルに提供しています。「おもひをITでカタチに」をスローガンに、お客様の経営課題解決に貢献できる真のベストパートナーを目指してまいります。





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