eスポーツの根幹！奥深きゲーミングＰＣの世界へ
広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、2026年3月25日（水）深夜0時15分から、広島発のeスポーツ教養バラエティ番組「eスポーツ道」を放送いたします。 ※広島エリアのみ
広島ホームテレビが放送する、広島発のeスポーツ教養バラエティ番組「eスポーツ道」。今回はeスポーツに欠かせない、進化し続けるデバイスを深堀り！
豊富な品揃えで、eスポーツに特化したフロアを舞台に、ゲーミングPCの世界を徹底解説！基礎知識からマニアックトークまで、奥深い世界をナビゲートします。
知るときっと使いたくなる！ヒューマンアカデミー講師の池田弘輔さんを迎え、番組MCの中島尚樹と、ゲーミングPC初心者の若者代表、室井萌々とともに、その魅力を探っていきます。
【番組名】「eスポーツ道」
【放送日時】2026年3月25日(水)深夜0時15分～ ※広島エリアのみ
【見逃し配信】
放送後、YouTube「eスポーツ道」公式チャンネルで配信予定！過去放送回やプロゲーマーへのインタビュー動画も配信中！
【出演者】
番組ＭＣ：中島尚樹室井萌々（タレント）池田弘輔（ヒューマンアカデミー講師）
【「eスポーツ道」とは…】
プロゲーマーや、eスポーツの関係者が講師役として登場し、「eスポーツ」の魅力やその奥深さを教える教養バラエティ番組。（広島ホームテレビ不定期・深夜放送）ＷＥＢ版では、豪華ゲストとのゲーム対決やプロ選手へのインタビュー企画など、eスポーツの魅力を発信中！https://www.youtube.com/channel/UC3uCPIb_oulTdWjAveRipGwhttps://twitter.com/esportsdo