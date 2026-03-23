フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」関西唯一の専門店エシレ・マルシェ オ ブール ＜大阪・梅田＞では昨年5年ぶりに登場し大変ご好評をいただいた人気商品「オムレット・オランジュ」を、今年も期間限定でWEB予約販売（店頭受け取り）、数量限定で店頭販売いたします。

芳醇さと爽やかさが重なり合う大人な味わいのオムレット

エシレ・マルシェ オ ブール限定の大人気商品を、今年も 期間限定で販売いたします。ふわふわに焼き上げたビスキュイ生地で、エシレ バターと カスタードクリームで仕上げたムースリーヌ クリームを包み、トップにはオレンジの果皮をあしらった「オムレット・オランジュ」。ミルキーでコクのあるクリームには、オレンジの香りのリキュールを加え、より柔らかく大人の味わいに仕上げました。ひとくち頬張れば、爽やかな香りとエシレ バターの芳醇な味わいが口いっぱいに 広がります。カジュアルなスタイルで楽しめる、フレッシュで柑橘の風味豊かな「オムレット・オランジュ」。ちょっとした手土産や自分へのご褒美スイーツとして、この機会にぜひご賞味ください。

商品概要

商品名：オムレット・オランジュ（2個入）価格：908円（税込）消費期限：2日間（要冷蔵）販売期間：【WEB予約販売】2026年4月1日（水）～9月23日（水） ※店頭受取は2026年4月8日（水）～9月30日（水）【店頭販売】2026年4月8日（水）～9月30日（水）

販売方法

【WEB予約販売】 阪急オンラインストアにてご予約・決済手続き後、ご注文日から7日後、店頭にてお受け取り ※おひとり様3点まで

https://web.hh-online.jp/hankyu-food/shop/index.html?ins_tran=brand&shoptype=1&cid=fds_echire-mab

【店頭販売】 午前10時頃より販売 ※おひとり様1日2点まで ※オンラインストアの予約状況により、店頭販売を実施しない場合がございます

ÉCHIRÉ Marché au Beurre（エシレ・マルシェ オ ブール）

【住所】大阪府大阪市北区角田町8番7号阪急うめだ本店 地下2階【営業時間】阪急うめだ本店の営業に準じます。

https://www.kataoka.com/echire/marcheaubeurre/

Instagram（＠echire.official.jp）では、ÉCHIRÉの世界観や季節限定商品など、さまざま情報を発信してまいります。