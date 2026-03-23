全日本うまいもの祭り実行委員会は、毎年10万人以上の来場でにぎわうGWのフードフェス、「全日本うまいもの祭り2026 in モリコロパーク」を4月29日(水・祝)～5月10日(日)に、愛知県長久手市の愛・地球博記念公園(モリコロパーク)で開催することを決定いたしました。





全日本うまいもの祭り2026





○『う祭り』とは？

毎年ゴールデンウィークに開催し、毎年10万人を超える来場者が訪れ、大いに賑わうフードフェス、あの『う祭り』を今年2026年もモリコロパークで開催！！私たちの至福の瞬間・・・それは『食べる』こと。「うまいもの」を食べれば、そこには笑顔が生まれ、元気になり、会話も弾みます。

今年も、全国各地からその土地の食文化を体感できる「うまいもの」が大集結！青空の下、家族みんなで「うまいもの」をいっぱい食べて、楽しい1日を過ごせる「食」の大イベントをぜひお楽しみください。

また、リニモ共催により、期間中『リニモ1DAYフリーきっぷ』を購入すると、お得な特典券が付いてくる企画も実施します！









○開催概要

開催日時：2026年4月29日(水・祝)～5月10日(日) ※12日間

会場 ：愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 大芝生広場

入場料 ：大人1日券(当日) 800円

※小学生以下は入場無料

※お得な前売入場券は、4月4日(土)より販売開始

主催 ：全日本うまいもの祭り実行委員会

(東海テレビ放送・ゲイン・FOOD＆DRINK BANK)

共催 ：愛知高速交通

後援 ：愛知県、長久手市、一般社団法人愛知県観光協会、

公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー、

公益財団法人愛知県都市整備協会 ※予定

協力 ：中日新聞社、愛知環状鉄道 ※予定









○コンテンツ

■フードブース[予定]

全国の“うまいもの”が一堂に集結！各都道府県を代表する「食」が出店。コンテストなど競うことを目的とせず、純粋にお客様に「食」を楽しんでいただける空間をご提供。その土地の食文化を体感できる“うまいもの”を家族や仲間と、おなかいっぱい食べていただけます。今回も充実のラインアップ！！





【北海道】函館いかメンチ

【北海道】特盛 とろサーモン三色丼

【三重県】松阪牛串焼

【京都府】特製ラーメン





※写真は実績イメージです









■ステージイベント[予定]

“にぎやか”な会場に笑顔があふれる！

老若男女問わずに楽しめる、魅力あるステージコンテンツを予定しています。





ステージ風景(1)

ステージ風景(2)





※写真は実績イメージです









■キッズパーク[予定]

トランポリンやふわふわなどの子ども向けアトラクションをお楽しみいただけます。





アクアチューブ

ブルースライダー(ふわふわ)





※写真は実績イメージです









〇アクセス ※愛・地球博記念公園(モリコロパーク)

駐車場出入口が大変混雑します。

お車でお越しいただいても駐車できない場合がございますので、公共交通機関でお越しください。

お越しの際は特典券が付いてくる、お得な「リニモ1DAYフリーきっぷ」または「全日本うまいもの祭り 愛環コラボきっぷ」がおすすめです。





＊リニモ1DAYフリーきっぷ購入で特典券がついてくる！＊

期間中、「リニモ1DAYフリーきっぷ」(大人800円・小児400円)を購入すると、もれなく開催期間中に使用できる特典券が同時に発券されます。お得な「リニモ1DAYフリーきっぷ」をぜひご利用ください！

【特典券(大人)：入場無料、(小児)：ソフトドリンク1杯無料】





＊愛環コラボきっぷ購入で特典券がついてくる！＊

期間中、愛知環状鉄道 瀬戸市駅・新豊田駅・中岡崎駅で愛環コラボきっぷを購入すると、もれなく開催期間中に使用できる特典券がついてきます。お得な「全日本うまいもの祭り 愛環コラボきっぷ」をぜひご利用ください！

【特典券(大人)：入場無料、(小児)：ソフトドリンク1杯無料】





■電車

・地下鉄「藤が丘」→東部丘陵線(リニモ)「愛・地球博記念公園」下車

・愛知環状鉄道「八草」→東部丘陵線(リニモ)「愛・地球博記念公園」下車





■名鉄バス

・名鉄バス「愛・地球博記念公園」下車





■自動車

・東名高速道路・日進JCTから分岐して名古屋瀬戸道路へ、長久手ICから東へ約5分

・東名高速道路・名古屋ICから東へ約20分









愛・地球博記念公園へのアクセス・駐車場についての詳細は、公園ホームページ( https://www.aichi-koen.com/moricoro/access/ )をご確認ください。

最新情報は、公式サイト( https://umatsuri.jp/ )をご覧ください。