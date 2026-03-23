紀尾井町クリニックは、公式サイト内にAGA・自毛植毛に関する専門用語をまとめた「用語集」ページ（https://www.nhtjapan.com/glossary/）を新設しました。毛髪・AGA・自毛植毛に関連する用語について、意味や仕組み、治療との関係などを整理し、辞書形式で参照できる構成となっています。

【概要】

1998年より自毛植毛を専門とする医療機関として診療を行ってきた紀尾井町クリニック（所在地：東京都千代田区）は、公式サイトにおける情報提供の拡充を目的として、「AGA・植毛用語集」を新設いたしました。本用語集では、「自毛植毛」「AGA（男性型脱毛症）」などに関連する専門用語について、意味の定義に加え、構造や仕組み、植毛治療との関係性などを整理し、辞書形式で掲載しています。また、各用語ページから関連用語や解説コラムへ参照できる構成とすることで、段階的に理解を深められるよう設計しています。

【導入の背景】

自毛植毛やAGA治療の領域では、「FUT法」「FUE法」「ドナーエリア」「生着率」など、多くの専門用語が用いられます。これらの用語は、施術内容や治療方針を理解するうえで重要な要素となりますが、一般の方にとっては分かりにくい場合もあります。従来はコラム記事や各ページ内で個別に解説していましたが、用語ごとに整理された情報をまとめて参照できる環境を整備することで、基礎知識を確認しやすくすることを目的として本用語集を新設しました。

【用語集の特徴】

・毛髪・AGA・自毛植毛に関する専門用語を体系的に整理・各用語について「定義」「構造・仕組み」「治療との関係」などを整理して解説・関連用語・関連コラムへのリンクにより段階的な情報参照が可能・キーワード検索機能により、必要な用語へアクセスしやすい設計・医師監修のもと作成された情報を掲載

【収録用語の例】

・薄毛の原因・メカニズム：ジヒドロテストステロン、5α還元酵素、アンドロゲン受容体・薄毛・脱毛の種類：AGA（男性型脱毛症）、FAGA、M字脱毛、円形脱毛症・薄毛治療：ミノキシジル、フィナステリド、デュタステリド 、自毛植毛など

【ご利用上の注意】

本用語集は、一般的な情報提供を目的としたものであり、診断・治療行為を行うものではありません。症状や治療方針については、医師による診察・カウンセリングをお受けください。また、情報は随時更新を行っていますが、内容の正確性や最新性を保証するものではありません。詳細については、医療機関へ直接ご相談ください。本用語集には自由診療（保険適用外）に関する内容が含まれます。

【紀尾井町クリニックについて】

紀尾井町クリニックは、1998年の開院以来、自毛植毛を専門とするクリニックとして、FUT法とFUE法の両術式に対応し、薄毛治療を提供してきました。■紀尾井町クリニック 東京本院住所：東京都千代田区紀尾井町4-1ニューオータニガーデンタワー7階 電話：03-5215-5733■紀尾井町クリニック 新大阪院住所：大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1新大阪ブリックビル 2階 電話：06-6150-1122公式サイト ▼

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