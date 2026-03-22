【柏駅徒歩4分】飲み・歌い・遊び放題！ZINO柏店が4/3新オープン ｜今だけ50組様を2時間無料でご招待！

株式会社ZINO

「全部無料で楽しめるバーがあるって知ってた？」

カラオケ、ダーツ、シーシャ、ボードゲーム──

遊び放題・飲み放題の“夜のテーマパーク”が、東京都の世田谷に初上陸！

話題のエンタメバー《ZINO柏店》が、2026年4月3日（金）にグランドオープンします 🎤

全国150店舗まで店舗展開予定！

＼Instagram限定キャンペーン実施中 ／

【50組100名様】を、2時間無料でご招待！

▼ 応募はこちら

ダーツバー＆カラオケバー ZINO柏店 公式Instagram

（ZINO柏店 公式Instagramをフォローし「オープン記念」とDMするだけ！）

https://www.instagram.com/zino.kashiwa/



※申込多数の場合は抽選となります。

当選者には【4月20日(月)】にDMにてご連絡いたします。



【キャンペーン概要】

📍対象店舗：ZINO柏店（千葉県柏市）

🗓 期間：2026年3月20日～2026年4月17日

🎫 対象：Instagramフォロワーのうち抽選で50組100名様

💡 内容：2時間完全無料でご招待（飲み放題／遊び放題）

ボードゲームの品揃えも豊富！

柏店で、最高の“夜活”始めませんか？

ZINOはただのバーじゃない。

カラオケ、ダーツ、ゲーム、シーシャ…

仲間とでも、一人でも、自然と誰かとつながれる新感覚のエンタメ空間です。



“終電逃しても楽しく遊べる場所が欲しい！”

そんなあなたに、ZINOの夜はぴったりかもしれません。

ー ZINOのこだわりポイント🧩 ー

カラオケ

LIVE DAM ai

ダーツ

DARTS LIVE３

シーシャ

ドサジフレーバー

ドリンク

100種類以上

- カラオケ《 Karaoke 》「 LIVE DAM ai 」で高音質かつ、最新PVなどを使用したカラオケを楽しめます！- ダーツ《 Darts 》投げ放題で「 DARTS LIVE３ 」がプレイ可能！オンライン対戦もできます！- シーシャ《 Shisha 》「 ドサジ 」のフレーバー使用！プロのコンサルを受けたスタッフが心を込めて作る一品です！- ゲーム《 Game 》お馴染みの「 ジェンガ 」や「 ワニ 」はもちろん、最新のボードゲームも取り揃えています！- ドリンク《 Drink 》飲み放題でも妥協なし！強炭酸、スピリッツやリキュールもこだわり、BARの品質を保っています！

🍸 店舗情報

一緒にZINOシップを出航させましょう！

◻︎店名：ダーツバー＆カラオケバー ZINO（ジーノ）柏店

◻︎住所：〒277-0005 千葉県柏市柏2丁目3-1 オークプラザII 6階

◻︎営業時間：20:00～翌5:00（年中無休）

◻︎電話番号：04-7114-3304

◻︎アクセス：柏駅から徒歩4分

🌐 会社情報

店舗ごとに店内の雰囲気が違うのもお楽しみポイントです！

株式会社ZINOが展開するエンターテイメントバーZINO( ジーノ )は現在、関東 36店舗、九州 4店舗、関西 16店舗で展開中！

毎年、店舗数を増加し続け、2軒目の新たな楽しみ方を提案し続けており、各店舗、たくさんのお客様に非常に好評いただいております。

イベント時の貸切や来店時のご予約も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。



▶ 株式会社ZINO 公式HP

https://zino.co.jp/