【金融教育イベント】学生・社会人ビギナー必見！ グローバルマネーウィーク2026で学ぶ “お金” の基礎

一般社団法人日本金融教育推進協会

日本金融教育推進協会では、日本の金融教育の基盤づくり・金融リテラシー向上への取り組みの一環として、グローバルマネーウィークの趣旨に賛同し、2026年のグローバルマネーウィークである3/1～3/31（※日本での開催期間）に際し、様々な団体と連携しながら、お金について多様なテーマに関する取組を行ってまいります。





グローバルマネーウィーク（Global Money Week）とは、2012年から始まった子ども・若者に対する金融教育・金融包摂の推進のための国際的な啓発活動です。2020年からOECDに事務局を置く「金融教育に関する国際ネットワーク（INFE）」の主催となり、世界各国の様々な団体が、子ども・若者向けの金融教育を推進するイベントを行います。未来のために、お金と賢く付き合っていきましょう！※Global Money Weekhttps://globalmoneyweek.org/

※グローバル・マネー・ウィーク（Global Money Week）2026について（金融庁）

https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260116/20260116.html

【イベント開催概要】

Global Money Week 2026

special event by Japan Financial Education Association



・日程：3月23日(月)～3月25日(水)

・開催場所：オンライン・オフライン（イベントごとに異なります）

・参加対象：セッションごとに対象者が異なります

・参加費：無料



今年は、以下の３つのイベント・企画を開催いたします。

1. 知る・学ぶ・体験する！東証見学＆株式投資体験ツアー

2. おこづかいから始めよう！子どもの自立と未来をつくるお金のリテラシー向上セミナー 2026

3. 学生部 金融教育・資産運用情報発信プロジェクト

１：知る・学ぶ・体験する！東証見学＆株式投資体験ツアー3月24日（火）13:00～16:00

普段は体験できない東京証券取引所の内部をガイド付きで見学。株式投資体験では、架空の証券市場で株式の売買を体験できます。また、「会社の見方・調べ方」について東証の職員より講義があります。見学・体験・講義の後は渋沢栄一ゆかりの地をめぐる兜町ミニツアーも！

金融の専門家や東証の職員と直接交流し、 金融リテラシー向上や資産形成のヒントが得られる内容となっております。

［開催要領］

開催日時：3月24日（火）13:00～16:00

開催場所：東京証券取引所

参加費：無料

定員：最大23人

対象：金融や経済に興味のある学生（高校生、大学生、大学院生）

主催：一般社団法人日本金融教育推進協会



▼詳細はこちら

https://www.financial-education.jp/post/gmw202603241

２：おこづかいから始めよう！ 子どもの自立と未来をつくるお金のリテラシー向上セミナー 20263月25日（水）19:00-19:45

本セミナーは、当協会と子どもと家族のための金融教育サービス「Standify（スタンディファイ）」が共同で、子どもの金融教育に関心のある方や中高生の保護者を対象に、家庭で実践できる金融教育のポイントを約45分のプログラムでYouTube配信します。

家庭での金融教育において重要な役割を担う「おこづかい」に焦点を当て、現代の子どもたちを取り巻く環境や学校での金融教育について紹介するとともに、家庭でどのようにおこづかいを活用して金銭感覚や自立心を育てていくかを、対談とQ&A形式で解説します。

【講師・登壇者】

横川 楓

日本金融教育推進協会 代表理事

大宮 聡之

日本金融教育推進協会 理事

金融教育サービス「Standify」代表

東京造形大学 非常勤講師

［開催要領］

開催日時：3月25日（水）19:00-19:45

開催方法：YouTubeライブ配信（配信はこちら(https://youtube.com/live/yYBJrJjUmP4?feature=share)）

当日のながれ：

前半：スライドショー

・金融教育の必要性

・現代の子どもたちをとりまく環境

・学校での金融教育

後半：トークセッション

・おこづかいのメリット

・おこづかいを金融教育にいかすには？

・Q&A（事前質問フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB3sHEGvko323383yaWvCMWyQq735G6YKlqDbxfrkp6Ykpug/viewform)）

対象：子どもの金融教育に関心がある方、中高生の保護者の方

共催：

・一般社団法人日本金融教育推進協会

・金融教育サービス「Standify（スタンディファイ）(https://standify.app)」



▼詳細はこちら

https://www.financial-education.jp/post/20260315



▼配信はこちら

https://youtube.com/live/yYBJrJjUmP4?feature=share

３：学生部 金融教育・資産運用情報発信プロジェクト

「お小遣いやお年玉、アルバイトを通してお金との向き合い方を考え始めた高校生～大学生」に向けて、当協会に所属の学生部メンバーが、当事者目線からお金や投資との接し方について考えるワークショップを実施いたしました。

その結果を踏まえ、TikTokアカウントを新規に開設し投稿をする企画です。

「将来のお金、このままで大丈夫？」と不安な高校生、大学生の皆さん、是非ご覧ください。

［企画要領］

アカウント開設：3月25日（水）予定

開催場所：オンライン（TikTok）

対象：お金との向き合い方を考え始めた高校生～大学生

参加費：無料

主催：一般社団法人日本金融教育推進協会（学生部）

一般社団法人日本金融教育推進協会について

「誰もが平等に金融リテラシーを身につけ、活用できる社会に」

そんな志をもつ個人や団体が集まって発足いたしました。金融教育の新時代を切り拓き、国内における金融教育の基盤の整備に寄与するとともに、適切な金融教育並びに金融リテラシーの普及と発展に取り組むことを目的としています。

また、金融教育のハブとして、会員事業などを通して同じ理念を持つ法人・個人の活動を後押しし、業界全体の連携強化に取り組んでまいります。



【活動内容】

1. 金融教育に関する政策提言と環境整備

2. 金融教育出張事業

3. 金融教育を行う学校・先生方のサポート

4. 金融教育/金融リテラシー認証

5. 金融教育者認定事業

6. 金融教育勉強会・各種イベント

7. 学生部運営



【団体概要】

名称：一般社団法人日本金融教育推進協会

英語表記：Japan Financial Education Association

所在地：東京都中央区日本橋浜町2-29-1

公式サイト：https://www.financial-education.jp/

本リリースの問い合わせ先

日本金融教育推進協会事務局

メール：info@financial-education.jp