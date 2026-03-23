「ダイニングダーツバーBee」が東京・立川に初出店、3月30日(月)にグランドオープン！

『ダイニングダーツバーBee』とは

株式会社ビーリンク店舗内観イメージ（写真は既存店『Bee 名駅店』）

『ダイニングダーツバーBee』は新しい形の“大人の遊び場”としてビーリンクが提案するエンターテインメント空間です。『Bee』ブランド店舗は東北から九州まで全国各地で23店舗営業しており、『Bee 名駅店』はその24店舗目となります。

東京都下においては『Bee 町田店』に次ぐ2店舗目の出店となり、大規模再開発で次世代複合都市へと変貌を遂げる立川駅周辺マーケットに新たな拠点を開設することとなります。

◆ダイニングダーツバーBeeグループ公式サイト：https://www.bee-style.jp/

店舗外観イメージ『Bee 立川SOUTH店』はコンテンツ・飲食すべてがハイスペック

『Bee 立川SOUTH店』は、JR立川駅南口より徒歩2分の商業ビルという駅チカ好立地に展開、既存の『Bee』ブランドとして共通の以下の特徴を備えて運営いたします。

◆スポーツ観戦に最適、臨場感あふれる映像音響設備

日常でスポーツ観戦イベントを行う『Bee』には常に多くのお客様が来店され、熱狂的な雰囲気の中、顧客同士が一体感に包まれます。『Bee 立川SOUTH店』には120インチの大型プロジェクタースクリーンと大型ＬＥＤモニターが3台、更に高品質の音響システムを設置。店内どの席からでも、ライブ感に満ちた 奮い立つような感動を味わうことができます。

回遊性の高い店内は、高いライブ感による一体感を創出します

◆美味しさにこだわるバーテンダーのドリンク

『Bee』のバーテンダーは、全ての店舗で「アサヒ樽生クオリティセミナー」を受講済みです。酒造メーカーが認める本物の生ビールを、常に最も美味しい状態で提供いたします。

その他にも、爽快な飲み心地が話題の「強炭酸ハイボール」、こだわりの「オリジナルレモンサワー」、ハートの観覧車がきらめく「イルミネーションタワーテキーラショット」など、200種類を超えるドリンクのバラエティでお客様の楽しい時間を演出いたします。

帰り道の気軽なひとときにも好評品質＋エンターテインメント性を追求した200種類のドリンクグループに人気の「イルミネーションタワーショット」

◆バラエティ豊かな50種類のダイニングフードメニュー

『Bee』創業時から23年続く伝統の「Beeデミグラスオムライス」は当店のイチオシメニューです。インバウンドのお客様にも注目される「TERIYAKIチキンピザ」や、お祝いや記念日のサプライズ演出にも使える「爆盛り２リットルパフェ」も人気です。

ダイニングバーとして遜色のない、常時50種類の豊富なフードメニューをお楽しみいただけます。

大型貸切パーティーは企業の集まりやウエディングパーティーに人気「Beeデミグラスオムライス」「TERIYAKIチキンピザ」「爆盛り２リットルパフェ」最新のダーツマシンを含む9台を設置

これら『Bee』ならではの要素により、ダイニングエンターテインメント事業としての市場を立川エリアで拡大致します。

スタッフ、コンテンツ、飲食すべてにおいて一般的な”ダーツバー”とは一線を画した、エンタメ性あふれる『ダイニングダーツバーBee 立川SOUTH店』を是非一度ご体験ください。

※掲載写真は系列店のイメージ写真です。

出展概要

店舗名：ダイニングダーツバーBee 立川SOUTH店

住所：東京都立川市柴崎町3-4-2 立川IZAI（イザイ）ビル2F

電話番号：042-506-1247

営業時間：17:00～翌3:00（土日祝は15:00～）

店舗URL：https://www.bee-style.jp/shop/bee/tachikawa_south.html

定休日：なし

会社概要

【株式会社ビーリンク】

本社：神奈川県川崎市川崎区宮本町6-12 ＧＳ川崎ビル3階

事業内容：エンターテインメントダイニングの企画・運営、ダーツアクセサリー等の販売

URL：http://www.bee-style.jp/

「ダイニングダーツバーBee」24店舗をメインとして運営を行っており、ダイニングメニューやエンターテインメントコンテンツを強化した「BeeRUSH」、他に「ダーツバー鏑」「DoDARTS」といった新業態ブランドを展開中。

現代のダーツバーブームの先駆けとなったBee一号店を2002年に渋谷にオープンしてから現在に至るまで、 仙台から福岡にかけて飲食施設を全国に展開し続けております。