みずみずしいいちごと、香ばしいブリュレ・まろやかなマスカルポーネホイップ・王道のプレーンが織りなす『いちごのトリプルリッチパンケーキ』新登場

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク

ザ ストリングス 表参道（所在地：東京都港区北青山3-6-8、総支配人：宮田宏之）では、1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」にて、みずみずしいいちごを贅沢に使用し、ブリュレ・マスカルポーネホイップ・プレーンの3種のパンケーキを一度に楽しめる『いちごのトリプルリッチパンケーキ』を、2026年4月1日（水）～5月25日（月）の期間限定で提供いたします。

Cafe & Dining ZelkovA『いちごのトリプルリッチパンケーキ』（イメージ）

表参道の欅並木を臨む、ニューヨークスタイルのラグジュアリーな空間で、上質なひとときを提供するCafe & Dining ZelkovAでは、新緑が美しく輝く季節に、みずみずしいいちごを贅沢に添え、一皿で3種の異なるテイストを楽しめる新作パンケーキをお届けいたします。こだわりのパンケーキ生地は、卵黄のコクと小麦の芳醇な香りを追求した、しっとり、ふんわりとした食感に。まるで上質なスポンジケーキのような軽やかなくちどけが魅力です。その繊細な土台をベースに、3種の異なるテイストと、いちごがマリアージュを奏でます。

＜3種のパンケーキ＞

香ばしいブリュレ：

表面をパリっとキャラメリゼし、中からとろりと出てくる濃厚なカスタードクリームのくちどけをお楽しみいただけます。

まろやかなマスカルポーネホイップ：

チーズのコクと軽やかさが合わさり、いちごの甘酸っぱさを引き立てる上品な味わいをもたらします。

王道のプレーン：

まるでスポンジケーキのような、生地そのもののしっとり、ふんわり感と、卵黄のコク、小麦の芳醇な香りをそのまま味わっていただけます。

また、鮮やかな色合いのベリーのソルベを添え、ひんやりとした食感を演出。お好みでベリーのソースもかけてお楽しみいただけ、最後のひとくちまで飽きずに食べ進めていただける、トリプルリッチな一皿をご堪能ください。

■『いちごのトリプルリッチパンケーキ』 概要

【販売期間】

2026年4月1日（水）～5月25日（月）

【販売場所】

Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)／ザ ストリングス 表参道 1F

【提供時間】

11:30～17:00（L.O.）

【料金】 ※税金、サービス料15％別

\3,200

【ご予約・お問い合わせ】

03-5778-4566（Cafe & Dining ZelkovA 直通）

https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/info/zelkova-sweets.html#next

【ザ ストリングス 表参道 製菓長】高橋 祐二

幼い頃からものづくりが好きで、無限に広がるお菓子の世界に飛び込む。調理師専門学校を卒業後、ザ・キャピトルホテル 東急にて5年間ベーカリーにてパン・製菓の基礎を学ぶ。その後、ザ・リッツ・カールトン東京ではジュニアスーシェフとして活躍。2017年5月 ザ ストリングス 表参道の製菓 料理長として就任し、季節や素材の味を活かすことはもとより、フォルムやシルエットにも重きを置き、器選びからこだわりをもって、誰もが楽しめるエンターテイメント性のあるスイーツの創作に取り組んでいる。

【店舗概要】 Cafe & Dining ZelkovA（カフェ＆ダイニング ゼルコヴァ）

店名に掲げたZelkovA（ゼルコヴァ）には「欅」という意味があります。表参道のケヤキ並木から続くロビーに、緑の木洩れ陽が差し込むテラス。表参道を象徴するような空間で、世界の食が集まるNYをイメージした、インターナショナルキュイジーヌをお楽しみいただけます。

【場所】東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 1階

【営業時間】11:30～22:00

【電話番号】03-5778-4566（直通）

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/

【施設概要】ザ ストリングス 表参道

表参道駅直結。緑あふれる自然の温もりを感じていただけるデザイナーズチャペルと、ニューヨークと東京が融合した洗練された5つのバンケット、また、表参道の並木道に面したダイニングを備える

2017年10月にオープンした複合施設です。

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/