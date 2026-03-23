「動きたくない」を、膝上で叶える。スマホスタンド＆ドリンクホルダー付き『怠惰なあなたの膝上テーブルクッション』を発売

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サンコー株式会社


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は


『怠惰なあなたの膝上テーブルクッション』を3月23日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。


詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004829?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004829












本製品は、ソファやベッドでのくつろぎ時間を最大限に「自堕落」に、かつ快適にアップデートする多機能クッションテーブルです。


膝の上に置くだけで、スマホ、飲み物、お菓子といった、「だら活※」に必要なアイテムがすべて手の届く範囲に揃います。


角度調整可能なマグネット内蔵スマホスタンド（MagSafe対応）に加え、タブレット用ストッパー、ドリンクやお菓子を置ける2つのホルダー、小物を収納できるスペースを備えています。


低反発クッションが太ももにしっかりフィットするため、安定感も抜群。


リビングだけでなく、座椅子や車の後部座席など、場所を選ばず自分だけの快適空間を作れます。


ソファで過ごす時間が好き。究極のだらだら時間を満喫したい。そんな方におすすめです。


（※「だら活」とは肩の力をぬいてだらだらと過ごすことで、心地よい幸福感を感じる活動のこと。）




＜製品特長＞


■「動かない」を徹底サポートするオールインワン設計


■MagSafe対応マグネットスマホスタンド


■タブレットも「手ぶら」で視聴可能


■こぼしにくいダブルドリンクホルダー＆小物入れ


■安定感を追求した低反発クッション


■ホワイトとブラックの2色展開


■スマートに収納できるフック付き















＜仕様＞


・サイズ／幅280×奥行280×高さ110(mm) ※スタンド折り畳み時


・重量／約1.1kg


・材質／PUレザー、ABS、シリコン、磁石、ポリエステル


・セット内容／本体、後付けリング×2、透明保護フィルム×2、拭き取りシート(ウェット、ドライ)、日本語取扱説明書


・注意事項／　


　※タブレット端末をご使用の場合は、開口部内にあるスタンドを立てた状態でご使用ください。


　※ご使用のスマートフォンケースやカバーの種類・厚み・材質によっては、磁力が弱くなり、正常に固定できない場合があります。


　※クッションは丸洗いできません。


　※車内で使用する場合は、運転中のご使用はおやめください。


　※うたた寝や就寝時の使用はご注意ください。


・保証期間／購入日より12ヶ月


・発売日／2026/3/23


・型番・JAN／ホワイト：HCSP26SWH・4580060605828


　　　　　　　ブラック：HCSP26SBK・4580060605767





怠惰なあなたの膝上テーブルクッション


[販売価格] 5,480円 (税込)


https://www.thanko.jp/view/item/000000004829(https://www.thanko.jp/view/item/000000004829?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004829)




◼︎「だら活」とは

「だら活」とは、肩の力をぬいてだらだらと過ごすことで、心地よい幸福感を感じる活動のこと。




　サンコー株式会社 プレスリリース【コロナ禍のストレス発散】ぐうたら過ごす「だら活」プロジェクトを開始。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000111905.html)（PR TIMES サイトへ）




■製品に関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　通販部


〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


TEL 03-3526-4326　FAX 03-3526-4322


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■サンコー直営店舗


〒101-002　東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB


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