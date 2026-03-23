「動きたくない」を、膝上で叶える。スマホスタンド＆ドリンクホルダー付き『怠惰なあなたの膝上テーブルクッション』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『怠惰なあなたの膝上テーブルクッション』を3月23日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004829?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004829

本製品は、ソファやベッドでのくつろぎ時間を最大限に「自堕落」に、かつ快適にアップデートする多機能クッションテーブルです。

膝の上に置くだけで、スマホ、飲み物、お菓子といった、「だら活※」に必要なアイテムがすべて手の届く範囲に揃います。

角度調整可能なマグネット内蔵スマホスタンド（MagSafe対応）に加え、タブレット用ストッパー、ドリンクやお菓子を置ける2つのホルダー、小物を収納できるスペースを備えています。

低反発クッションが太ももにしっかりフィットするため、安定感も抜群。

リビングだけでなく、座椅子や車の後部座席など、場所を選ばず自分だけの快適空間を作れます。

ソファで過ごす時間が好き。究極のだらだら時間を満喫したい。そんな方におすすめです。

（※「だら活」とは肩の力をぬいてだらだらと過ごすことで、心地よい幸福感を感じる活動のこと。）

＜製品特長＞

■「動かない」を徹底サポートするオールインワン設計

■MagSafe対応マグネットスマホスタンド

■タブレットも「手ぶら」で視聴可能

■こぼしにくいダブルドリンクホルダー＆小物入れ

■安定感を追求した低反発クッション

■ホワイトとブラックの2色展開

■スマートに収納できるフック付き

＜仕様＞

・サイズ／幅280×奥行280×高さ110(mm) ※スタンド折り畳み時

・重量／約1.1kg

・材質／PUレザー、ABS、シリコン、磁石、ポリエステル

・セット内容／本体、後付けリング×2、透明保護フィルム×2、拭き取りシート(ウェット、ドライ)、日本語取扱説明書

・注意事項／

※タブレット端末をご使用の場合は、開口部内にあるスタンドを立てた状態でご使用ください。

※ご使用のスマートフォンケースやカバーの種類・厚み・材質によっては、磁力が弱くなり、正常に固定できない場合があります。

※クッションは丸洗いできません。

※車内で使用する場合は、運転中のご使用はおやめください。

※うたた寝や就寝時の使用はご注意ください。

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2026/3/23

・型番・JAN／ホワイト：HCSP26SWH・4580060605828

ブラック：HCSP26SBK・4580060605767

怠惰なあなたの膝上テーブルクッション

[販売価格] 5,480円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004829(https://www.thanko.jp/view/item/000000004829?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004829)

◼︎「だら活」とは

「だら活」とは、肩の力をぬいてだらだらと過ごすことで、心地よい幸福感を感じる活動のこと。

サンコー株式会社 プレスリリース【コロナ禍のストレス発散】ぐうたら過ごす「だら活」プロジェクトを開始。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000111905.html)（PR TIMES サイトへ）

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗

〒101-002 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB

TEL 03-5297-5783