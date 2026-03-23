タイパ就活が進む中、地方企業はどう学生と出会うか　AIKASUが熊本で28卒向け早期接点イベント開催

株式会社AIKASUイベント専用サイトのトップビューから引用

株式会社AIKASU（本社：福岡県福岡市、代表取締役：長田政也）は、2026年4月19日（日）、熊本城ホール 大会議室にて、2028年卒業予定の学生を対象とした早期キャリアイベント「Career Move ―START―」を開催いたします。

本イベントは、就職活動の早期化が進む中で、九州エリアの企業と学生が早い段階で出会い、その場の接触で終わらず、インターンシップやオープン・カンパニーへの応募・参加までつなげることを目的としています。

AIKASUでは、熊本における28卒向けの早期接触機会を強化。本イベントでは熊本県内大学生200名の集客を目標に、企業の夏インターンシップや説明会に向けた母集団形成を支援します。これに伴い、熊本でインターンシップを実施している企業、熊本の大学生の新卒採用実績がある企業、九州に本社を置き新卒採用を行う企業を中心に、出展企業の募集を開始しました。

⸻

採用の主戦場は、“さらに前倒し”へ

近年、新卒採用は大きく前倒しで進んでいます。企業は広報解禁後に一斉に接触するのではなく、大学3年次の早期から学生と接点を持ち、関係性を構築する採用へと移行しています。

一方で学生側も、限られた時間の中で効率よく企業を比較・検討するいわゆる“タイパ就活”の傾向を強めており、知名度の高い企業に応募が集中しやすい構造が生まれています。

地方企業にとっては、「待ちの採用」ではなく、求める学生との早期接点を自ら創出し、理解を深め、応募まで導く採用設計がこれまで以上に重要になっています。

AIKASUは、こうした採用市場の変化を踏まえ、熊本の学生と企業がより納得感の高い形で出会える場をつくるため、本イベントを企画しました。

⸻

「接触型」ではなく「行動確定型」イベント

「Career Move ―START―」は、企業説明で終わる場ではありません。

学生の自己理解と企業理解を深めた上で、実際の応募行動までつなげる“行動確定型イベント”として設計しています。

当日は、診断コンテンツやタイプ別接触、社員によるリアルトークを通じて、学生が自分に合いそうな企業や働き方を具体的にイメージできる導線を設けます。その上で、企業ごとのインターンシップや説明会日程への申込獲得までを目指します。

AIKASUは、表面的な接点数ではなく、学生の納得感を伴ったマッチングを重視しています。学生が「知った」で終わらず、「応募する」「参加する」まで動くこと。企業にとっては、単なるブース来訪者ではなく、次の接触につながる母集団を形成できること。そこに本イベントの価値があります。

⸻

出展企業が得られる価値

本イベントでは、出展企業に対して以下の機会を提供します。

第一に、28卒熊本県内大学生200名集客を目標とした母集団形成機会です。

採用市場の前倒しが進む中、就活が本格化する前の学生と出会える場として活用いただけます。

第二に、50名以上との直接接点獲得を想定した設計です。

交流導線も組み込むことで、単なる着席ではなく、学生との会話・印象形成まで狙います。

第三に、その場でインターンシップ・説明会申込を獲得できる導線です。

イベント接点を、実際の採用アクションに変換することを重視しています。

第四に、イベント後もAIKASUによる継続アプローチが可能です。

当日だけで終わらない接触設計により、企業単独では取り切れない学生フォローも支援します。

地方企業の採用では、知名度だけで学生を集め切ることは難しくなっています。だからこそ、学生との早期接点を持ち、働く社員のリアルや働く意味まで伝え、次の行動へ進めることが重要です。本イベントは、そのための実務的な場として設計されています。

⸻

このような企業におすすめです

・ 九州に本社を置き、熊本の学生の母集団を拡大したい企業

・ 夏の採用母集団形成を前倒しで進めたい企業

・ ナビ媒体だけでは出会えない学生層と接点を持ちたい企業

・ 企業説明ではなく、対話を通じて自社理解を深めてもらいたい企業

⸻

開催概要

イベント名

Career Move ―START―

日時

2026年4月19日（日）12:00～16:00

会場

熊本城ホール 大会議室(熊本県熊本市中央区桜町3-40)

対象

2028年卒業予定の熊本県内の大学に通う大学生

主催

株式会社AIKASU

集客目標

熊本県内大学生 200名

想定成果設計

着座50名規模、インターンシップ応募5名以上を目標とした導線設計

出展費用

30万円（税別）

※交通費および昼食代等は別途ご負担となります。

出展に関する詳細ページ

https://aikasu-lp-enterprise.vercel.app

⸻

AIKASUの考え方

AIKASUは、採用活動を「待つもの」ではなく、求める学生との接点を設計し、行動を生み出すものだと考えています。

学生にとっても、早期から多くの選択肢に触れ、自分の性質や価値観に合う企業を見つけることは重要です。企業にとっても、応募が集まってから見極めるのではなく、応募前から出会いを設計することが必要です。

今回の「Career Move ―START―」は、熊本の企業と学生の間に、そうした新しい採用接点をつくる取り組みです。AIKASUは今後も、地方で働くことの選択肢を広げ、企業の採用力向上と学生の納得感あるキャリア形成の両立を支援してまいります。

⸻

事業責任者コメント

株式会社AIKASU KININARU事業責任者 阿部敬介

「新卒採用は、広報解禁後に一気に取りにいく時代から、もっと早い段階で学生と出会い、理解を深め、行動につなげる時代に変わっています。

特に地方企業にとっては、知名度だけでは勝てない中で、どれだけ早く、どれだけ納得感のある接点を持てるかが重要です。

今回のイベントでは、熊本の学生に対して多様な企業との出会いをつくると同時に、企業にとっては夏のインターンシップやオープン・カンパニーにつながる母集団形成の場を提供したいと考えています。

AIKASUとしても、熊本における採用とキャリアの動きを前に進める存在として、地域企業と学生双方に価値ある場をつくっていきます。」

⸻

報道関係者の皆さまへ

本イベントでは、報道関係者の皆さまによる取材を受け付けております。

熊本における新卒採用の早期化、地方企業の母集団形成の変化、学生の企業選びの基準変化、そして地域における新しいキャリア接点の創出という観点から、取材テーマとしてご活用いただけます。

当日は、会場撮影、代表取材、出展企業への取材、参加学生へのインタビュー調整なども可能です。

新聞、テレビ、Webメディア、地域メディアの皆さまからのお問い合わせを歓迎しております。

⸻

会社概要

会社名

株式会社AIKASU

https://nagata1010.github.io/aikasu-b2b-lp/

所在地

福岡県福岡市南区高宮3町目7-3アクアマリン高宮302号

事業内容

事業再生、採用支援、キャリア支援、イベント企画・運営 ほか

⸻

本件に関するお問い合わせ先

株式会社AIKASU

担当：阿部 敬介(あべ けいすけ)

TEL：090-2072-4388

MAIL：abe.keisuke@aikasu.jp

出展詳細：https://aikasu-lp-enterprise.vercel.app

※イベントの出展に問わず熊本県内の28卒の就活動向や、学生目線で求められている情報などについて当社ではレポートをまとめています。ご希望がありましたら下記の問い合わせフォームから、ご相談くださいませ。

https://aikasu.jp/contact