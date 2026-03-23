【春限定】たけのこ・春野菜を“制限食”でも楽しめる生活習慣病の方向け宅配食「春メニュー」7種を発売！管理栄養士監修、ウェルネスダイニング初の春限定企画！

ウェルネスダイニング株式会社

糖尿病や腎臓病、高血圧など生活習慣病をお持ちの方でも、季節感のある食事を安心して楽しんでいただきたい。そんな想いから、冷凍宅配食を展開するウェルネスダイニング株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役：中本哲宏）は、春の食材や彩りを取り入れた「春限定メニュー7種」を期間限定で発売いたします。

ウェルネスダイニングではこれまで、季節のイベントに合わせた限定メニューを販売しており、毎回多くのお客様からご好評をいただいております。その中で、「春らしいメニューも食べてみたい」「旬の食材を取り入れた制限食があったら嬉しい」といった声をいただく機会も増えてきました。

こうしたお客様の声にお応えする形で、今回初めてとなる「春限定メニュー」を開発。

旬の食材や春らしい彩りを取り入れながら、生活習慣病の方でも安心して楽しめる栄養設計に仕上げています。

「季節の食事を楽しみたい」その声から開発

カレイのレモンタルタルソース

当社では日々、管理栄養士による食事相談を受け付けており、多くのお客様から食事に関するご相談をいただいています。その中でも多く寄せられるのが、「季節の料理を楽しみたい」という声です。

春は、筍や菜の花など旬の食材が豊富に並ぶ季節。しかし、塩分や糖質、たんぱく質などの制限がある方にとっては、味付けや栄養バランスを考えることが難しく、「家族と同じように季節の食事を楽しめない」というお悩みも少なくありません。

ウェルネスダイニングではこれまで、夏・秋・冬に合わせた季節限定メニューを販売してきましたが、今回初めて「春」に焦点を当てたメニュー開発を実施しました。

栄養制限がある方でも、春の食卓を楽しんでいただけるよう、旬の食材や春らしい彩りを取り入れたメニューとして仕上げています。

管理栄養士が栄養設計からメニュー監修まで徹底サポート

ウェルネスダイニングの管理栄養士

今回の春限定メニューは、当社に在籍する管理栄養士が中心となり、栄養設計からメニュー監修まで一貫して関わりながら開発しています。

生活習慣病の方にとって注意が必要な「塩分」「糖質」「カロリー」「たんぱく質」といった栄養素を細かく調整しながら、満足感のある味わいになるよう設計しています。

また、春らしい食卓を感じていただけるよう「彩り豊かな野菜の組み合わせ」「素材の旨みを活かした味付け」「軽やかで食べやすい仕上がり」にも工夫を重ねました。

管理栄養士コメント

ウェルネスダイニングの管理栄養士

「食事制限があると、“季節の食事を楽しめない”と感じてしまう方も少なくありません。しかし、栄養バランスに配慮しながら工夫をすることで、季節の味覚を楽しむことは十分可能です。

今回の春メニューでは、たけのこ(筍)や春野菜など旬の食材を取り入れながら、塩分やカロリーなどの栄養設計を丁寧に調整しました。“制限があるからこそ、安心して楽しめる季節の食事”として、多くの方に春の食卓を楽しんでいただければ嬉しいです。」

春限定メニュー（全7種）

商品概要

季節の味を、あきらめない。健康と美味しさを両立する挑戦

旬の食材や春らしい彩りを取り入れた、季節感あふれるメニューを取り揃えました。春野菜のクリームグラタン[表: https://prtimes.jp/data/corp/54072/table/101_1_116f8bf844ce0bf0d8a8d34029e6006c.jpg?v=202603230251 ]特設ページはこちら :https://www.wellness-dining.com/event/spring-menu/

「春の食材を味わう」それは多くの人にとって当たり前の楽しみですが、食事制限がある方にとっては簡単ではありません。

だからこそ私たちは、制限があっても季節を感じられる食事を届けたいと考えています。

“食べる喜び”は、栄養を摂る以上に生活の質を高める大切な要素です。

ウェルネスダイニングはこれからも、健康と美味しさの両立を目指し、心と体にやさしい食事をお届けし、皆さまの健やかな毎日を応援してまいります。

ウェルネスダイニング株式会社について

ウェルネスダイニングの管理栄養士

「からだ想い、家族想いのあったか健康応援団」を企業理念に掲げ、制限食に特化した気配り宅配食や、嚥下対応のやわらか宅配食の企画・販売を行っています。社内に管理栄養士が常駐しており、食事制限中においても”食の楽しみ”を忘れず、前向きな気持ちになれるようなご提案やサポートを心がけています。宅配食を購入してもらうことが目的ではなく「健康になってもらうこと」を目的として、商品に関するご相談だけでなく普段のお食事についてのご相談も積極的に承ることで、健康な食生活をトータルサポートすることに努めており、“日本で一番、栄養相談を承る会社”を目指して参ります。

【会社概要】

所在地：東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル6階

代表者：代表取締役 中本 哲宏

設立：2011年6月

電話番号：03-6807-0280

問い合わせ先：光嶌(みつしま）

サービスサイト：https://www.wellness-dining.com

コーポレートサイト：https://www.wellness-dining.com/corporate/

公式note：https://note.com/wellnessdining