【第一実業】「productronica Shanghai 2026」でパナソニック コネクト実装機「NPM-GW」を中国初出展

第一実業株式会社

総合機械商社の第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司、以下「当社」）は、2026年3月25日（水）から27日（金）までの3日間、中国上海で開催される「productronica Shanghai 2026」に出展いたします。本展示会では、表面実装機器関連の技術を紹介します。

幅広い部品/基板対応力を持つモジュラーマウンター：NPM-GW

パナソニック コネクト株式会社

実装機「NPM-GW」を中国のパブリック展で初めて紹介いたします。幅広い部品、基板対応力を持ち柔軟な生産ラインの構築が可能な点が強みであり、電気自動車（EV）需要やAI・DXの拡大にあわせ、成長が期待されるデータサーバーなどの通信機器等で実装される大型部品・大型基板に対応可能です。また、Auto Setting Feederにより部品供給作業を自動化することで、セット時間の短縮やスキルレス化、省人化を実現し実装現場ごとに異なる要求に柔軟に対応します。

SMT部品管理のトータルソリューションを提供：Neotel technology

SMT部品の入荷登録、入出庫管理まで、ご要望に応じて全自動・半自動のソリューションを提案します。

「SMD BOX MIMO」

複数のリールを同時に保管・取り出すことで処理量を大幅に向上させることが可能です。バッチキッティングとAGV（自動搬送車）を組み合わせることで、3ライン以上の製造ラインにおいて部品の取り出しから搬送まで自動化できます。

「NEO LIGHT」

SMTスマートシェルフ「NEO LIGHT」は、入庫時にはLEDとセンサーで入庫の棚を指定し部品を配置、出庫時はLED表示により視覚的にかつ、正確なピッキングを行うことで、手作業によるピッキング時間を従来より大幅に短縮できます。

高い汎用性を備え、あらゆるピンの挿入に対応可能 高速ピン挿入機（プレスフィット）

：LZ-Pressfit-3M

LAZPIUR

LZ-Pressfit-3M

高い汎用性を備え、あらゆるピンの挿入に対応可能な高速ピン挿入装置です。はんだ付けによる実装と比較し、エネルギー消費や廃液、廃棄物を削減でき環境負荷低減に貢献します。

1分間に240ストロークの速度で動作し、1ストロークあたり3本のピンを挿入可能です。最大350mm（X方向）× 340mm（Y方向）の挿入エリアに対応し、ブリッジ、フォーク、L字型など複雑な形状の端子でも対応可能です。

当社は、次世代型エンジニアリング商社として最先端の実装技術とスマート管理システムを組み合わせることで、お客様の生産ラインの最適化と環境負荷の低減の実現をサポートいたします。

【出展概要】

展示会名：productronica Shanghai 2026（慕尼黒上海電子生産設備展）

開催期間：2026年3月25日（水）～27日（金）

場所：上海新国際博覧センター（上海国際博覧中心：SNIEC）、中国

小間番号：E4.4550

展示会公式WEBサイト：

https://www.productronicachina.com.cn/en/productronica-china-2026

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL：03-6370-8691 E-mail ：djk_info@djk.co.jp