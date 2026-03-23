組み合わせの自由度を追求したブランド“初”のユニットシェルフ「BROOKS UNIT SHELF」 リリースのお知らせ

株式会社ベイクルーズ

「JOURNAL STANDARD」や「IENA」など、衣食住美を展開する株式会社ベイクルーズ (本社：東京都渋谷区) の ACME Furnitureは、ブランド創立以来初となるユニットシェルフ「BROOKS UNIT SHELF（ブルックス ユニット シェルフ）」をリリースいたします。

コロナ禍を経て、自宅でのホームオフィス需要や、再び加速しているオフィスやホテルなどの商業施設まで、ユーザーのライフスタイルや用途に合わせた提案ができるプロダクトです。

ヴィンテージの意匠はそのままにディテールに遊び心と現代の機能性を融合させたACME Furnitureらしい仕上がりとなっております。ぜひ、ご覧ください。

BROOKS SERIES

60年代アメリカのヴィンテージ家具にインスパイアされた意匠や機能性が特徴。

トラディショナルな中にも遊び心があり、ACME Furnitureが提案するライフスタイルを象徴するスタンダードシリーズ。

組み合わせ例(一部)

BROOKS UNITE SHELF

組み合わせの自由度を追求して開発したユニットシェルフ。

上段に使用できる収納パーツ2種類、下段用の収納パーツ4種類に加え、設置場所を選ばず使える棚板を3サイズ、フレームの高さを3種類用意しました。

これらのパーツを組み合わせることで、ユーザーそれぞれのライフスタイルや用途に合わせた収納を自由に構成することができます。

OVERVIEW

写真の組み合わせで354,200円

LINEUP

T-1（DOOR）｜\49,500

T-2（SLIDE GLASS）｜\44,000

B-1（DOOR）｜\60,500

B-2（DRAWER) ｜\66,000

B-3（SLIDE DOOR）｜\60,500

B-4（W1200）｜\88,000

SHELF-S ｜\13,200

SHELF-M ｜\16,500

SHELF-L（W1200） ｜\22,000

FRAME-S｜\11,000

FRAME-M｜\14,300

FRAME-L｜\18,700

・価格はすべて税込

・写真の組み合わせは

SHELF-S×2｜SHELF-M×5｜T-2（SLIDE GLASS）×1

B-2（DRAWER）×1｜B-3（SLIDE DOOR）×1｜FRAME-L×4

組み合わせ参考価格 / \354,200

組み合わせの自由度を追求したブランド“初”のユニットシェルフ

「BROOKS UNITE SHELF」リリースのお知らせ

▪︎発売日

2026年3月13日(金) より順次発売 ※即日情報解禁

▪︎展示店舗

ACME Furniture 目黒通り店

JOURNAL STANDARD FURNITURE 渋谷店 / 名古屋店

5月以降、順次展開店は増えていきます。

▪︎画像素材URL

https://xgf.nu/fiyJu

株式会社ベイクルーズ会社概要

設立 ：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役CEO：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/(http://www.baycrews.co.jp/)