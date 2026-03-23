AVAM、5大都市Zeppツアー『RE:BORNEDGE』開幕！新曲「Warning：Love you」を初披露
7人組「小悪魔系」アイドルグループ・AVAM（アベアム）が、3周年を記念した初の5大都市Zeppツアー『RE:BORNEDGE』を、3月21日のZepp Sapporo公演で開幕した。
初日のステージで、最新曲「Warning：Love you」を初披露。デジタルロックの疾走感あふれるサウンドで会場を包み込み、力強いパフォーマンスでツアーの幕開けを飾った。
“痛みに依存する愛”をテーマに、鋭さをまとったAVAMの新たな魅力を感じられる本楽曲は、3月22日0時より各配信サイトでリリースされる。
また、この公演では新衣装も初お披露目。軍服をイメージした赤と黒を基調としたコスチュームで登場し、力強さと華やかさを兼ね備えたステージを展開した。
札幌公演で幕開けしたツアーは、今後大阪、福岡、愛知、東京の各Zepp会場へと続き、ファンとの新しい物語の始まりを象徴するステージが展開される。ツアーを通じてのパフォーマンスには、3周年という節目にさらなる高みを目指すAVAMの意思が感じられる。
【AVAM（アベアム）】
応募者約15,000人のオーディションで選ばれた、
大原乙葉、桔梗花香、佐伯七海、東雲青空、月深乃絢、小鳥遊あみ、姫宮ゆかの7人からなる「小悪魔」コンセプトのアイドルグループ。
代表曲「今日、依存して。」がTikTokを中心にバイラルヒットし、デビュー2年目にしてZepp会場や豊洲PITをSOLD OUTするほどのライブ集客力を誇る。
MVの総再生数は1,800万回以上、グループのSNS総フォロワー数は218万人（個人含む）と、α世代・Z世代を中心に高い支持を集めている。
【リリース情報】
2026.3.22.配信シングル「Warning：Love you」
https://nex-tone.link/A00215137
【ブルーレイ情報】
2026.3.20. 発売ブルーレイ
AVAM 2nd Anniversary ONE-MAN LIVE『Devil Up!』
\11,000（税込）
公式通販：https://www.movic.jp/shop/g/g4550621428791-ol/
アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3196135/
【ライブ情報】
AVAM 3rd Anniversary Zepp Tour『RE:BORNEDGE』
3月21日(土)【北海道】Zepp Sapporo
4月5日(日) 【大阪】Zepp Namba
4月11日(土) 【福岡】Zepp Fukuoka
4月25日(土)【愛知】Zepp Nagoya
4月29日(水・祝)【東京】Zepp DiverCity
チケット情報：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=771976
【AVAM公式リンク】
HP：https://avam-official.com/
YouTube： https://www.youtube.com/@AVAM_official
X： https://twitter.com/AVAM_Official(https://twitter.com/AVAM_Official)
Instagram：https://www.instagram.com/avamofficial/
TikTok： https://www.tiktok.com/@avamofficial