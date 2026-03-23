AVAM、5大都市Zeppツアー『RE:BORNEDGE』開幕！新曲「Warning：Love you」を初披露

株式会社アニメイトホールディングス

7人組「小悪魔系」アイドルグループ・AVAM（アベアム）が、3周年を記念した初の5大都市Zeppツアー『RE:BORNEDGE』を、3月21日のZepp Sapporo公演で開幕した。

初日のステージで、最新曲「Warning：Love you」を初披露。デジタルロックの疾走感あふれるサウンドで会場を包み込み、力強いパフォーマンスでツアーの幕開けを飾った。

“痛みに依存する愛”をテーマに、鋭さをまとったAVAMの新たな魅力を感じられる本楽曲は、3月22日0時より各配信サイトでリリースされる。

また、この公演では新衣装も初お披露目。軍服をイメージした赤と黒を基調としたコスチュームで登場し、力強さと華やかさを兼ね備えたステージを展開した。

札幌公演で幕開けしたツアーは、今後大阪、福岡、愛知、東京の各Zepp会場へと続き、ファンとの新しい物語の始まりを象徴するステージが展開される。ツアーを通じてのパフォーマンスには、3周年という節目にさらなる高みを目指すAVAMの意思が感じられる。

【AVAM（アベアム）】

応募者約15,000人のオーディションで選ばれた、

大原乙葉、桔梗花香、佐伯七海、東雲青空、月深乃絢、小鳥遊あみ、姫宮ゆかの7人からなる「小悪魔」コンセプトのアイドルグループ。

代表曲「今日、依存して。」がTikTokを中心にバイラルヒットし、デビュー2年目にしてZepp会場や豊洲PITをSOLD OUTするほどのライブ集客力を誇る。

MVの総再生数は1,800万回以上、グループのSNS総フォロワー数は218万人（個人含む）と、α世代・Z世代を中心に高い支持を集めている。

【リリース情報】

2026.3.22.配信シングル「Warning：Love you」

https://nex-tone.link/A00215137

【ブルーレイ情報】

2026.3.20. 発売ブルーレイ

AVAM 2nd Anniversary ONE-MAN LIVE『Devil Up!』

\11,000（税込）

公式通販：https://www.movic.jp/shop/g/g4550621428791-ol/

アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3196135/

【ライブ情報】

AVAM 3rd Anniversary Zepp Tour『RE:BORNEDGE』

3月21日(土)【北海道】Zepp Sapporo

4月5日(日) 【大阪】Zepp Namba

4月11日(土) 【福岡】Zepp Fukuoka

4月25日(土)【愛知】Zepp Nagoya

4月29日(水・祝)【東京】Zepp DiverCity

チケット情報：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=771976

【AVAM公式リンク】

HP：https://avam-official.com/

YouTube： https://www.youtube.com/@AVAM_official

X： https://twitter.com/AVAM_Official(https://twitter.com/AVAM_Official)

Instagram：https://www.instagram.com/avamofficial/

TikTok： https://www.tiktok.com/@avamofficial