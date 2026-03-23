男性用スマート日傘『ZENSHADE』公式オンラインストアがオープン。“男性が日傘を持つ”文化を手にする拠点の誕生

Horizon禅の美意識×機能性

HORIZON（本社：岡山県岡山市北区天瀬南町3-4 代表：伊東洋子）は、米国クラウドファンディングで目標100％を即日達成した、男性用スマート日傘『ZENSHADE（ゼンシェード）』を販売するベース拠点として公式オンラインストアを2026年3月21日（土）グランドオープンいたしました。本ストアは、「男性用日傘」という新しい市場を日本から創るための、ZENSHADEの直販プラットフォームです。

ブラック・綿布インディゴ・綿布インディゴ・小紋・綿布

ブラックインディゴインディゴ・小紋



公式オンラインストアURL https://horizon-2028762.myshopify.com/

背景・目的

製品の背景にある思想、禅の美意識、そして“なぜ男性のための日傘なのか”という物語まで含めて体験できる場所として設計しています。

「文化を手にする場所」としての公式ストア

ZENSHADEが目指すのは、単なる日傘の販売ではありません。

暑さと共に生きる都市の男性の為の新しいスタイル提案を社会に根付かせることです。

引き算の美学- 削ぎ落とした先の本質陰を携え、都市を歩くスマートなスタイル都市生活者のために顔と頭を日差しから守る禅の美学と機能性

ZENSHADE公式オンラインストアは2026年3月21日（土）よりアクセス可能となりました。

https://horizon-2028762.myshopify.com/ を通じて、新しいサービスを体験iいただけます。

これまで“日傘は女性のもの”という固定観念により、必要と感じながらも手にとれなかった多くの男性たちへ、ZENSHADEは「選べる」「誇れる」「似合う」選択肢を提供いたします。

特典

3月21日発売より「初回製造ロット分」は特典つき

3月21日から初回製造ロットの一般販売。

・初回ロット販売期間中は日本国内送料無料の特典付。

・ギフトボックス・ショッパー付属。

ギフトボックス

ショッパー

夏本番を迎える前に、“本物の男性用スマート日傘”を手にできる最初の機会となります。



なぜ、いま「男性用日傘」なのか

日本の夏は年々過酷さを増し、熱中症・紫外線・疲労は、もはや個人の努力では防げないレベルに達しています。一方で男性の日傘利用率は依然として低く、その理由の多くは「機能」ではなく

「見た目」と「社会的な違和感」にあります。

ZENSHADEは、この問題を禅の思想（引き算の美学）と機能性で解決します。

丸くない、四角いフォルムにより

・「遮光パフォーマンス」が高い

・ 視界を遮らない水平構造

・ 頭を覆う最小限サイズ感

・ 持って“様になる”、佇まいでスタイリッシュに

「ZENSHADE」は単なるプロダクトではなく「男が日傘を持つことが自然になる」ための

社会提案です。

オープン後の展開

今後、HORIZONは自社サイトを通じてお客様にとってさらに価値あるサービスを提供し続けることを目指します。

担当者コメント

3月21日の公式オンラインストアオープンにより、いよいよお客様にお届けできることを嬉しく思っています。

ZEN SHADEは、“暑さ対策の道具”としてだけではなく、夏の装いを整えるプロダクトとして構想しました。丸い傘が当たり前だった風景に、水平で四角いフォルムという新しい選択肢を提示します。

差したときの直線的な影、持ったときの佇まい、街の景色との調和。

写真では伝わりきらない感覚を、ぜひ実際に体験していただきたいと考えています。

この夏、日傘の見え方が少しだけ変わるきっかけになれば幸いです。

ZENSHADE公式オンラインストア

https://horizon-2028762.myshopify.com/

商品概要（再掲）

商品名：ZENSHADE（ゼンシェード）

価格：\19,800（税込）※初回生産LOT販売期間中は送料無料

カラー展開

・ブラック

・インディゴ

・インディゴ小紋

素材・仕様

・生地：綿100％（倉敷市児島産）

・骨組み：アルミ・グラスファイバー

・付属：天然木（楓）、皮革、マグネット

・重量：約160g

・UV遮蔽率：99.2～99.9％（JIS-L-1925）

・実用新案登録 第3228653号

・意匠登録 第1677896号

・立体商標申請中

会社概要

会社名：HORIZON（ホライゾン）

所在地：岡山県岡山市北区天瀬南町3-4

代表：伊東 洋子

事業内容：ライフスタイルプロダクトの企画・販売

公式サイト：https://zenshade.jp

公式オンラインストア：https://horizon-2028762.myshopify.com/

Instagram：https://www.instagram.com/zenshade.horizon

お問い合わせ：

HORIZON（担当：伊東）

Email：zenshade2025@outlook.jp

[担当者イメージ]ZENSHADE 国内発売

公式オンラインストアのオープンにより、お客様に製品の背景にある思想、禅の美意識、そして“なぜ男性のための日傘なのか”という物語まで含めて直接体験していただけることを大変嬉しく思います。HORIZONは、お客様の満足を最優先に考え、今後もエシカルで革新的な製品・サービスを提供いたします。