猛暑日は氷のうのダイレクトな冷たさで一気に冷却！携帯できて熱中対策にも便利な「氷のう付ペットボトルホルダー」をLife on Productsより新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2026年夏の新作「氷のう付ペットボトルホルダー」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

氷のう・ペットボトルの冷たさをキープ！2WAYホルダー

氷のうを真空ステンレスボトルにセットして、 保冷状態で携帯できる冷感アイテム。

氷のうをほてった肌にあてると、一気に冷却してリフレッシュ！

布製のため冷やしたい箇所にあてやすく、素早く広範囲を冷やします。

氷のうは発熱時の冷却補助アイテムとしても使用可能。

氷のうを使わない時は、ペットボトルの保冷ホルダーとして活用できる便利な2WAYで、

1年中活躍します。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「氷のう付ペットボトルホルダー」LCACL003

価格：2,640円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl003/

POINT1■真空ボトルで長時間保冷

真空ステンレスボトルのため

外気温の影響を受けにくく、

氷のうの冷たさを長時間キープします。

POINT2■1年中使える便利な2WAY

氷のうを使用しない時には

ペットボトルホルダーとしても使える

２WAY仕様。

500～600mlのボトルに対応します。

1年中活躍するアイテムです。

POINT3■ダイレクトな冷たさで一気に冷却

ほてった肌を布製氷のうで冷却して

リフレッシュ！

冷やしたい箇所にあてやすく、

広範囲を素早く冷やすことができます。

猛暑日に嬉しいアイテムです。

POINT4■簡易的な水筒にも

ペットボトルをセットすると簡易的な水筒に。

ペットボトルごと入れるため、

専用ボトルが必要な炭酸飲料の保冷＆

持ち運びが可能です。

長時間飲み頃温度をキープします。

POINT5■持ち運びに便利なハンドル付き

氷のう用の蓋もペットボトルホルダー用の蓋も、

共にハンドル付きで持ち運びやすく便利です。

POINT6■発熱時の冷却補助や水分補給に

発熱時にもそれぞれ便利な使い方が。

氷のうは額などを冷やす用に、

ペットボトルホルダーは

飲料ボトルの保冷に使え、

枕元に置けばすぐに飲めて便利です。

商品仕様

ホワイト（WH）ブルー（BL）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/395_1_7b27ca6c492ca349f25d8c7dc812c211.jpg?v=202603230251 ]

販売情報

■2026年3月23日（月）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcacl003

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供