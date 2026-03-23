猛暑日は氷のうのダイレクトな冷たさで一気に冷却！携帯できて熱中対策にも便利な「氷のう付ペットボトルホルダー」をLife on Productsより新発売

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ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2026年夏の新作「氷のう付ペットボトルホルダー」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。


氷のう・ペットボトルの冷たさをキープ！2WAYホルダー




氷のうを真空ステンレスボトルにセットして、 保冷状態で携帯できる冷感アイテム。


氷のうをほてった肌にあてると、一気に冷却してリフレッシュ！


布製のため冷やしたい箇所にあてやすく、素早く広範囲を冷やします。


氷のうは発熱時の冷却補助アイテムとしても使用可能。


氷のうを使わない時は、ペットボトルの保冷ホルダーとして活用できる便利な2WAYで、


1年中活躍します。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「氷のう付ペットボトルホルダー」LCACL003
価格：2,640円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl003/




POINT1■真空ボトルで長時間保冷

真空ステンレスボトルのため


外気温の影響を受けにくく、


氷のうの冷たさを長時間キープします。








POINT2■1年中使える便利な2WAY

氷のうを使用しない時には


ペットボトルホルダーとしても使える


２WAY仕様。


500～600mlのボトルに対応します。


1年中活躍するアイテムです。








POINT3■ダイレクトな冷たさで一気に冷却

ほてった肌を布製氷のうで冷却して


リフレッシュ！


冷やしたい箇所にあてやすく、


広範囲を素早く冷やすことができます。


猛暑日に嬉しいアイテムです。








POINT4■簡易的な水筒にも

ペットボトルをセットすると簡易的な水筒に。


ペットボトルごと入れるため、


専用ボトルが必要な炭酸飲料の保冷＆


持ち運びが可能です。


長時間飲み頃温度をキープします。








POINT5■持ち運びに便利なハンドル付き

氷のう用の蓋もペットボトルホルダー用の蓋も、


共にハンドル付きで持ち運びやすく便利です。








POINT6■発熱時の冷却補助や水分補給に

発熱時にもそれぞれ便利な使い方が。


氷のうは額などを冷やす用に、


ペットボトルホルダーは


飲料ボトルの保冷に使え、


枕元に置けばすぐに飲めて便利です。







商品仕様



ホワイト（WH）

ブルー（BL）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/395_1_7b27ca6c492ca349f25d8c7dc812c211.jpg?v=202603230251 ]


販売情報


■2026年3月23日（月）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcacl003



■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始




ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。



会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供