猛暑日は氷のうのダイレクトな冷たさで一気に冷却！携帯できて熱中対策にも便利な「氷のう付ペットボトルホルダー」をLife on Productsより新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2026年夏の新作「氷のう付ペットボトルホルダー」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。
氷のう・ペットボトルの冷たさをキープ！2WAYホルダー
氷のうを真空ステンレスボトルにセットして、 保冷状態で携帯できる冷感アイテム。
氷のうをほてった肌にあてると、一気に冷却してリフレッシュ！
布製のため冷やしたい箇所にあてやすく、素早く広範囲を冷やします。
氷のうは発熱時の冷却補助アイテムとしても使用可能。
氷のうを使わない時は、ペットボトルの保冷ホルダーとして活用できる便利な2WAYで、
1年中活躍します。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「氷のう付ペットボトルホルダー」LCACL003
価格：2,640円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl003/
POINT1■真空ボトルで長時間保冷
真空ステンレスボトルのため
外気温の影響を受けにくく、
氷のうの冷たさを長時間キープします。
POINT2■1年中使える便利な2WAY
氷のうを使用しない時には
ペットボトルホルダーとしても使える
２WAY仕様。
500～600mlのボトルに対応します。
1年中活躍するアイテムです。
POINT3■ダイレクトな冷たさで一気に冷却
ほてった肌を布製氷のうで冷却して
リフレッシュ！
冷やしたい箇所にあてやすく、
広範囲を素早く冷やすことができます。
猛暑日に嬉しいアイテムです。
POINT4■簡易的な水筒にも
ペットボトルをセットすると簡易的な水筒に。
ペットボトルごと入れるため、
専用ボトルが必要な炭酸飲料の保冷＆
持ち運びが可能です。
長時間飲み頃温度をキープします。
POINT5■持ち運びに便利なハンドル付き
氷のう用の蓋もペットボトルホルダー用の蓋も、
共にハンドル付きで持ち運びやすく便利です。
POINT6■発熱時の冷却補助や水分補給に
発熱時にもそれぞれ便利な使い方が。
氷のうは額などを冷やす用に、
ペットボトルホルダーは
飲料ボトルの保冷に使え、
枕元に置けばすぐに飲めて便利です。
商品仕様
ホワイト（WH）
ブルー（BL）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/395_1_7b27ca6c492ca349f25d8c7dc812c211.jpg?v=202603230251 ]
販売情報
■2026年3月23日（月）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcacl003
■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供