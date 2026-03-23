五感を呼び覚ます箱根の隠れ家「SHIKI -HAKONE-」×「KINTO」：建築美と調和するテーブルウェアが、滞在を「五感で味わう」体験へと深化させる

株式会社Shiki

株式会社Shiki（本社：東京都港区）が運営する一棟貸し宿泊施設「SHIKI -HAKONE-（シキ ハコネ）」は、使い心地と佇まいの調和を大切にするライフスタイルブランド「KINTO（キントー）」（本社：滋賀県彦根市）のテーブルウェアを施設内に採用いたしました。

これにより、SHIKI -HAKONE-が提供する洗練された空間とKINTOの美しいプロダクトが融合し、お客様に一層深く、心豊かな滞在体験を提供いたします。

自然素材に包まれる建築美と、KINTO のテーブルウェアが導く、新たなリトリート体験

「SHIKI -HAKONE-」は、「箱根の自然に寄り添いながら味わう、洗練されたプライベートステイ」をテーマに、建築家・子浦中が自ら設計を手がけた一棟貸しヴィラです。

木や石、焼物といった自然素材をふんだんに使用した空間は、まるで“箱根に暮らす”ような心地よさと、非日常のラグジュアリーさを両立させています。

特に、大きな窓から箱根の森を望む空間は、日常の喧騒から離れて心身を解き放つ極上の空間を提供します。

この唯一無二の空間に、KINTOのテーブルウェアが加わることで、お客様の五感をさらに刺激し、心身ともに深く満たされる滞在を演出します。

SHIKI-HAKONE-で採用しているテーブルウェア

施設内のダイニングやリビングスペースでは、KINTOの食器、グラス、マグカップ、コーヒーカラフェ、ティーポットが採用されています。

KINTOの製品は、シンプルでありながらも機能的で美しいデザインが特徴であり、その一つ一つが使い心地と佇まいの調和を追求しています。

例えば、KINTOのコーヒーカラフェは、ハンドドリップで淹れるコーヒーの豊かな香りと味わいを最大限に引き出し、その美しいフォルムは、コーヒーを淹れる時間そのものを特別な体験へと導きます。

また、グラスやマグカップは、手に取った時の心地よい感触、飲み物の色合いを美しく際立たせる透明感や質感にこだわり、視覚、触覚、味覚、嗅覚といった五感に訴えかけるデザインが追求されています。

SHIKI -HAKONE-の自然素材を活かした空間と、KINTOの温かみのあるテーブルウェアが織りなすハーモニーは、お客様に日常を忘れさせ、箱根の豊かな自然の中で、より一層深く五感を研ぎ澄ませ、心身ともにリラックスできるウェルネス体験をお届けします。

株式会社Shikiは、今後もお客様に最高の滞在を提供するため、空間と体験の質を追求してまいります。

株式会社Shiki からのコメント

『SHIKI -HAKONE-』は、訪れる方に四季の美しさと静けさの中で心から安らげる場所を提供したいという想いで創り上げました。

私たちが大切にしている「自然素材を用いた空間づくり」と、KINTO製品が持つ「使い心地と佇まいの調和」という哲学は、非常に高い親和性を持っています。

この度のKINTO製品の採用により、箱根の自然、建築、そして洗練されたテーブルウェアが一つに繋がり、お客様の滞在がより深く、五感に響く豊かなものになることを確信しています。

KINTOについて

KINTOは、1972年に滋賀県彦根市で創業した、使い心地と佇まいの調和を大切にするライフスタイルブランドです。食器、ドリンクウェア、キッチン用品など、日々の生活に寄り添う製品を企画・開発・販売しています。シンプルでありながらも、使う人の日常にそっと溶け込み、豊かな気持ちを育むデザインが世界中で愛されています。

■ 株式会社キントー

■本社所在地: 〒522-0043 滋賀県彦根市小泉町78-30

■公式サイト: https://kinto.co.jp/

施設概要

施設名：SHIKI -HAKONE-（シキ ハコネ）

■公式Instagram： https://www.instagram.com/shiki_hakone

■Google map： https://maps.app.goo.gl/UZSnKyqfwy9BUzACA

所在地：神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下476番2号

アクセス：蛇骨野バス停すぐ前／登山鉄道「小涌谷駅」徒歩6分

運営会社：株式会社Shiki（本社：東京都港区赤坂7-6-11-604）

代表者：代表取締役 子浦 中