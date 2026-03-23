サマンサベガのベストセラーである“フラッター”から待望の新作が登場(ハート)

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）は

“「GIRL, Lady It‘s me」 今しかないこの時を自分らしく全力で。サマンサベガと一緒に。”

をコンセプトに展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』から、人気シリーズ“フラッター”の新作を発売する。

■ハニーフラッター

ミニ：\23,100- / 小：\26,400-

（ブラック・ピンク・ライトブルー）

トレンドのメニ―リボンと、キルティングのデザインがポイントの新作フラッター。

中央の立体的なリボンと、素材違いのリボンをミックスさせることでより特別感溢れるデザイン。

キルティング部分にストーンを散りばめることで、より高級感のある大人可愛い印象に仕上げました。

フリルと本体をバイカラーにすることで、よりフリルの存在感が出てサマンサベガにしかない唯一無二のデザイン。

また、従来のフラッターでご要望が多かった中間のサイズを小サイズで初展開。

ミニよりも容量が多く、小サイズよりもひと回り小さい、コーディネートもしやすいサイズ感。

デイリー使いでなく、旅行やイベントでも大活躍間違いなし。

■ハニーフラッター特集ページはこちら

https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2604f1/

― ハニーフラッター販売スケジュール ―

3/12（木）～3/23（月）一部店舗にて先行販売/公式オンラインショップにて予約

3/24（火）～全国発売予定

■サクラフラッターシリーズ

フラッター \26,100‐ / 折財布 \19,800‐

桜をモチーフにしたビジューを全面に散りばめたデザイン。

バッグ本体と持ち手がピンクのグラデーションになっており、

サイドはレースアップデザインで、どの角度から見ても可愛いアイテム。

同デザインの折財布も登場。

バッグと合わせて持っていただきたいアイテム。

バッグチャーム（ホワイト・ピンク）\4,950‐

桜をモチーフにした２wayバッグチャーム。

バッグやお財布につけることで、より彩りを添えてくれるアイテム。チェーン部分を外して、ファスナーチャームとしても使用可能。

■サクラフラッター特集ページはこちら

https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2602b1/

※類似品にご注意ください。

■SAMANTHAVEGA HP

https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/

■SAMANTHAVEGA公式オンラインショップ

https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV/

■会社概要

商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長：古屋 幸二

設立：1994年3月10日

事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL：https://www.samantha.co.jp/company