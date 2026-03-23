福岡市・博多エリアに新オフィスを開設～2026年4月1日より、九州エリアでの事業展開を本格化～

株式会社エスユーエス

株式会社エスユーエス（本社：京都市下京区、代表取締役社長：齋藤 公男）は、社員の多様な働き方の実現と、事業のさらなる成長および収益基盤の拡大を目的として、2026年4月1日に、福岡市・博多エリアに「福岡オフィス」を開設します。

■新オフィス概要

・名称 ：株式会社エスユーエス 福岡オフィス

・所在地 ：福岡県福岡市博多区上呉服町10-１

博多三井ビルディング 8階

・開設日 ：2026年４月1日

・主な役割：

１. U・Iターンを希望するエンジニア等の就業拠点

２. 九州エリアにおける営業活動拠点

３. 地域人材の採用・育成拠点

【内観パース】

新オフィスは、九州エリアにおける事業拠点として、営業活動を本格化させるとともに、地域の優秀な人材を採用・育成する基盤としての役割を担います。福岡・博多という交通利便性の高い立地を活かし、地域に根ざした事業活動を推進してまいります。

当社はこれまで、全国各地での拠点展開を通じて、多様な働き方の実現と人材の活躍機会の創出に取り組んでまいりました。今回の福岡オフィス開設により、U・Iターンを希望するエンジニアやビジネス人材が、自身のライフスタイルに合わせたキャリアを築ける環境をさらに充実させることで、九州エリアにおける新たなビジネス機会の創出を目指します。

今後は、福岡・博多エリアにおける営業活動の強化や、地方人材の採用推進などを加速させ、地域社会と連携した持続的な成長を図ってまいります。

株式会社エスユーエスは、今後も社員一人ひとりの多様な価値観やライフスタイルを尊重し、柔軟な働き方を推進するとともに、全国各地での事業展開を通じて、社会と企業の発展に貢献してまいります。

■エスユーエスについて

株式会社エスユーエスは、IT・機械・電気・電子・化学分野を中心とした、技術系のアウトソーシングが事業の主軸です。当社のエンジニアは全員が正社員で、当社での受託開発のほか、顧客企業の現場に常駐する請負型、顧客企業への派遣という3つの形態でサービスを提供しています。さらに、近年ビジネス活用の動きが進むAR/VR技術の開発にもいち早く着手し事業化に成功したことから、現在では当社の新たな事業の柱と位置づけています。産業界でも現在、実用化に向けた研究開発が多方面で加速しており、AR/VR領域で先行する当社には多くの企業から相談が寄せられています。

株式会社エスユーエス

本店所在地 ：京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング5階

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 公男

設立年月日 ：1999年9月１日

資本金 ：4億3,600万円（2025年9月30日現在）

事業内容 ：

■IT分野・機械分野・電気/電子分野・化学/バイオ分野におけるエンジニア派遣・開発請負

■AR/VR教育および AR/VR ソリューション開発・販売

■AI教育および AI ソリューション

■ERP分野におけるコンサルティング・システム開発・導入支援

■その他IT を活用したサービス事業

URL ：https://www.sus-g.co.jp/