茨城県つくば市の人材紹介会社「株式会社キャリアボル」があとつぎ募集中！

株式会社バトンズ

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：神瀬 悠一）は、茨城県つくば市の人材紹介会社「株式会社キャリアボル」のあとつぎ公募を開始することをお知らせします。

詳細を見る :https://batonz.jp/learn/18783/

※記事の内容は2026年3月23日公開時点のものです。最新情報や詳細情報は交渉内で確認してください。

茨城県つくば市「株式会社キャリアボル」のストーリー

代表は新卒で大手人材派遣会社に入社後、IT系の教育事業に携わり、デザイナーやエンジニアを目指す若手の転職支援に取り組んできました。現場で多くの若者と向き合う中で強く感じたのは、「自分に何が向いているのか分からない」、「仕事を楽しめていない」と悩む20代後半から30代前半の層が非常に多いという現実でした。本来、仕事は人生を前向きに広げるための手段であり、キャリアは可能性を切り拓くものだといった想いから、大手には難しい高付加価値で伴走型の転職支援を実現したいと考えるようになりました。

そして2023年5月に会社を設立し、同年8月より若手向け転職サービス「キャリアボルエージェント」を開始します。社名の「careervol（キャリアボル）」は、“evolve a career（キャリアを進化させる）”を由来とする造語です。ひとりでも多くの人のキャリアを前進させたいという願いが込められています。「ハタラクとヒトで、社会をもっとなめらかに！」というビジョンのもと、人と仕事をなめらかにつなぐ存在を目指してきました。

■株式会社キャリアボル ホームページ：https://careervol.com/

社名の由来とロゴ

このサービスの核にあるのは、オリジナルの転職支援カリキュラムとコーチングを組み合わせた「伴走型支援」です。複数回の面談を通じて求職者が自分自身と向き合い、キャリアの軸を整理しながら転職活動を進めていきます。効率や件数を優先しがちな大手転職エージェントとは異なり、一人ひとりにじっくり向き合うことをサービスの根幹に置いてきました。

キャリアボルのビジネスモデルは成果報酬型で、IT関連の事業会社を中心に人材を紹介し、採用が決まった際に年収の約30％を紹介先の企業から紹介料としていただく形です。求職者への費用負担は一切なく、これまでに多くの若手人材の採用支援を実現しています。

特に印象に残っているのが、小売業から経理職への大きなキャリアチェンジを果たした方のケースです。代表との対話を重ねる中で会計職への適性に気づき、勤務地も仙台から大阪へ変更。1社への応募だけで内定を獲得しました。「人生の転機に寄り添えた瞬間が何より嬉しい」と代表は振り返ります。

代表はこれまで、会社員として別企業に勤めながら夜間や週末を中心にこの事業を運営してきました。紹介先企業としては直接契約もあり、加えて採用に積極的な企業とつながるデータベースを活用しています。各社との信頼関係を丁寧に積み上げてきた一方で、営業活動には十分な時間を確保することはできませんでした。今後の事業拡大について頭を悩ませていた中、代表自身のIT系企業への転職が決まったことがきっかけで、新しいフィールドで自分自身も次のキャリアに挑戦したいという気持ちが強まり、キャリアボルを次の担い手へ託す決断に至りました。

代表にとって、この譲渡は決して後ろ向きな選択ではありません。代表が丁寧に築いてきた伴走型支援の仕組みと、その根底にある「一人ひとりと向き合う」という姿勢を次の経営者へと引き継ぎ、新たな形でより多くの人に届けていくことを願っています。

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茨城県つくば市「株式会社キャリアボル」のあとつぎとしてもっと詳しい話が聞きたい場合には

電話番号：0120-998-196

メールアドレス：support@batonz.co.jp

案件の詳細：https://batonz.jp/sell_cases/81729

※「詳細情報を問い合わせる」よりお問合せください。バトンズのアカウントをお持ちでない方は、アカウント登録後に決算情報を確認できます。

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あとつぎの募集要件

・立ち上げの想いを共にできる方

キャリアボルは「キャリアに悩む若者を支えたい」という想いから生まれました。その根底には「仕事が楽しければ人生も充実する」という価値観があります。後継者にはこの理念に共感し、求職者に寄り添って伴走できる方を求めています。

実務の面では、人材紹介の経験やキャリアコンサルタント・コーチングの知見がある方が望ましいものの、最も大切にしているのはスキルや経歴よりも「この事業を本気でやりたい」という熱意です。立ち上げに込めた想いを同じ目線で受け継いでくれる方に、次の一歩を託したいと考えています。

・個人で人材紹介事業を営んでおり、法人化を検討されている方

人材紹介業を新規で法人として立ち上げる場合、免許取得の要件として資本金500万円が必要になるなど、参入のハードルは決して低くありません。すでに免許を保有している同社を引き継ぐことは、そのハードルをショートカットできるところが大きなメリットです。

たとえば、個人で人材紹介事業をすでに行っていて、今後、法人化して本格的に事業を伸ばしたいと考えている方にとっては、免許取得の手間と時間を省いてすぐにスタートできる魅力的な選択肢になります。人材紹介の経験がある方はもちろん、キャリアコンサルタントの資格を持ちながら「これから本格的に紹介事業に取り組みたい」と考えている方には、特にマッチしやすい案件といえます。

・法人で新規事業として人材紹介業を始めたい方

既存の法人が新規事業として人材紹介に参入したい場合にも相性の良い案件です。自社の人材・顧客基盤・メディア・営業力といった既存のアセットを活かしながら、スムーズに事業を立ち上げられる点が魅力です。早期に事業展開したい企業にとっても有効な選択肢となります。

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」について

「誰でも、何処でも、簡単に、自由に、M&Aが出来る社会を実現する」ことをビジョンに掲げ、あらゆる会社／事業のバトンタッチを実現しています。M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」は、専門家サポートとDXを組み合わせた最先端のM&A支援サービスの提供により、ユーザー数・案件数・成約件数において業界シェアNo.1※のM&A・事業承継支援プラットフォームです。

※M&Aプラットフォーム市場におけるユーザー数・案件数・成約件数2021～2025年度（見込値を含む）No.1 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所 （2025年11月発刊）「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】」 (mic-r.co.jp)

【会社概要】

会社名 ： 株式会社バトンズ

所在地 ： 東京都中央区築地3-12-5

設立 ： 2018年4月

資本金 ： 1億円

代表取締役CEO ： 神瀬悠一

事業内容 ： M&A総合プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」の企画・開発・運用

人材紹介サービス「LANNERZ（ランナーズ）」の企画・開発・運営

会社HP ： https://batonz.jp/company/

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」： https://batonz.jp/

人材紹介サービス「LANNERZ」： https://batonz.jp/lp/lannerz/（職業紹介許可番号 13-ユ-318789）