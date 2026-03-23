【DRIMAGE　プレスリリース】『パズルSEVENTEEN』SEVENTEENのDINOによるライブ配信が決定！

株式会社DRIMAGE JAPAN

- 4月1日(水)SEVENTEENのメンバーDINOとプレイヤーのみなさまがリアルタイムで交流できる特別ライブ配信イベントを開催！

- DINOが自ら進行する特別イベントやクーポンなど、豪華な報酬を用意

SEVENTEENやBTSなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE(所在地：韓国ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン)は、同社が開発・サービスするモバイルパズルゲーム『パズルSEVENTEEN』のサービス1周年を記念し、SEVENTEENのメンバーDINOが出演する特別ライブ配信イベント「DINOがお届けする Weverse LIVE」を開催することを本日23日に発表いたしました。

- 4月1日(水)SEVENTEENのメンバーDINOとプレイヤーのみなさまがリアルタイムで交流できる特別ライブ配信イベントを開催！

今回の特別ライブ配信イベントは、「パズルSEVENTEEN」のサービス1周年を記念する大規模プロジェクトの一環として企画いたしました。配信内では、DINOによるリアルタイムのゲームプレイ実演はもちろん、ライブ配信を記念したゲーム内の特別イベントやクーポンなど、多彩な報酬をお届けする予定です。

Weverseをダウンロード :https://go.weverse.io/qt3S/wrzilrqp

- DINOが自ら進行する特別イベントやクーポンなど、豪華な報酬を用意

特に今回のメインコンテンツとして、カードコレクションイベント「前世縁分」テーマのうち、「DINO」のキャラクターフォトを保有しているプレイヤーのみなさまを対象とした「ルーレットイベント」を実施いたします。DINO本人がライブ配信内で直接進行を務めるこのイベントは、抽選で選ばれたプレイヤーが参加可能で、参加条件や景品の詳細は公式SNSチャンネルを通じて順次公開予定です。

「パズルSEVENTEEN」は1周年を迎え、さまざまなゲーム内アップデートやイベントを継続的に展開しております。現在は、1周年を記念した「God of Light Music」の新コスチュームがスペシャルボックスに登場予定のほか、4月にはメンバーMINGYUの誕生日を記念したクエストイベントと専用コスチュームの実装も予定しております。

また、ブラストを獲得して他のユーザーと競い合うソーシャル対戦型コンテンツ「ブラストパーティー」も新たにオープン予定です。段階別のミッションに挑戦し、豊富な報酬をお受け取りいただけます。

弊社DRIMAGEからのコメント

サービス1周年を迎え、プレイヤーみなさま様に特別な体験を提供したいという想いから、DINOとのライブ配信を企画いたしました。DINOと一緒に楽しい時間を過ごしていただけるよう、充実したコンテンツと豊富な報酬を用意いたしましたので、ぜひ多くのみなさまにご参加いただければ幸いです。

現在「パズルSEVENTEEN」は、日本語・韓国語・英語を含む計9言語でサービスを提供しており、日本をはじめとするグローバル市場で多くのユーザー様から温かいご支持をいただいております。

最新の情報については、公式ブランドサイトおよびSNSチャンネル（X、Instagram、TikTok）にて随時発信してまいります。

■「パズルSEVENTEEN」ページ

「パズルSEVENTEEN」ブランドサイト：https://puzzle17.hybeim.com(https://puzzle17.hybeim.com)

「パズルSEVENTEEN」Instagram：https://www.instagram.com/puzzle_svt/(https://www.instagram.com/puzzle_svt/)

「パズルSEVENTEEN」X（旧Twitter）：https://x.com/PuzzleSVT(https://x.com/PuzzleSVT)

「パズルSEVENTEEN」日本限定X（旧Twitter）：https://x.com/puzzle_svt_jp(https://x.com/puzzle_svt_jp)

■「パズルSEVENTEEN」について

「パズルSEVENTEEN」は、2025年4月1日にサービス開始したアーティストグループ「SEVENTEEN」と一緒にパズルを解きながら、島々を巡る旅をするゲームです。

パズルゲーム部分は直感的に楽しむことができる3マッチパズルとなっており、4つ以上のブロックを組み合わせて消すことで様々な能力の「パワーアップ」が生成できます。生成した「パワーアップ」を使いこなして、制限回数までに表示されたノルマを達成するとクリアできます。

また、パズルプレイのほかにも、集めたり飾ったりして楽しむコンテンツも豊富にあります。

中には自分だけの部屋を「SEVENTEEN」グッズや家具で飾って遊べる「ミニルーム」をはじめ、アーティストキャラクターに衣装を着せ替えできたり、ファンなら嬉しくなるアーティストフォトをコレクションできる要素など、とても素敵なゲームアプリとなっております。

「SEVENTEEN」のメンバーと一緒に、パズルでいろんな世界に出航しよう！

■Weverse Companyについて

Weverse Companyは、顧客体験の拡張を通じたファンダム文化の革新をビジョンにしているグローバルファンダムプラットフォーム企業です。2019年6月、ファンダムコミュニティプラットフォーム「Weverse」とコマースプラットフォーム「Weverse Shop」を立ち上げました。Weverseはアーティストと全世界のファンが交流するコミュニティサービスから、ファンのためのメディアコンテンツ提供、アーティスト公式商品（MD）を販売するWeverse Shopの顧客サービスまで、アーティストを愛するファンが必要とするすべてのファン活動を支援しています。Weverseは現在、180組以上の国内外アーティストやオーディションプログラムの公式コミュニティを運営しています。Naver V LIVE事業部を譲受し、2022年7月に「Weverse LIVE」機能を導入して新しくなったWeverseは、持続的なサービスの高度化を通じてグローバルファンダム文化をより新しく便利にする「ファンダムライフプラットフォーム」へと進化していく計画です。

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と

「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と

「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「パズルSEVENTEEN」の日本国内事業を担当しております。

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