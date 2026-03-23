ジール、本社移転のお知らせ

株式会社アバントグループ

アバントグループで、デジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）推進事業を展開する株式会社ジール（本社：東京都品川区、代表取締役社長：沼田 善之、以下「ジール」）は、今後のさらなる事業拡大を見据え、2026年３月23日に本社オフィスを東京都品川区西五反田の「五反田JPビルディング」11階に移転します。

※新オフィスイメージ（エントランス）

今回の移転を新たな節目と捉え、DX実現に伴走する“真のパートナー”として、皆さまに価値あるご支援をお届けできるよう、一層の成長と貢献を目指してまいります。

■新オフィス概要

所 在 地：東京都品川区西五反田8丁目4－13

ビ ル 名：五反田JPビルディング11階

業務開始日：2026年3月23日

※誠に勝手ながら、お祝花等のご厚志につきましてはご遠慮申し上げます。

ジールでは、ライフスタイルの変化にとらわれない「多様性のある働き方」を推進しております。フレックスタイム制度やリモート勤務と出社のハイブリット型の勤務を推進し、柔軟な働き方を実現しています。

今回の移転は、多様性のある働き方の拡充を基盤に、「ハイブリッドワークの深化」と「出社したいオフィス」の実現を目指したものです。働く環境の質を高め、社員同士の交流から新たな共創と創造が生まれることで、連携力と生産性の向上を通じて、お客様へより高い価値を提供できる環境づくりを進めております。

■新オフィスのコンセプト

※新オフィスイメージ（メインラウンジ）

新オフィスは、「出社したいオフィス・人を呼びたいオフィス」をコンセプトに、快適性、生産性を最大化する環境を整えるとともに、人と人の交流によって生まれる共創や創造を導く拠点として、組織の価値創造を加速させる場を目指しています。

来客を迎えるエントランスでは、ジールのロゴマークである100マスのヒストグラムで表す「データ」を ZEAL GRIDとして壁面や天井に配置し、「AI・データ活用を世の中に広める未来」と「環境・人を大切にすること」を表現しています。その他のエリアでは、天井・壁面・床面にポイントで施した意匠により、空間ごとに異なる形で ZEAL GRID をさりげなく感じられるデザインを取り入れています。このような理念を立体化したクレド空間の中で、社員が共に時間を過ごし、多様な価値や想いを共有できる環境となっています。

また、オフィス家具の選定や会議室名を社員投票や公募で進めるなど、随所に社員の声を取り入れ、社員参加型で新しい働く環境づくりに取り組んだことも、本オフィスの特長のひとつです。

■新オフィスのポイント

※新オフィスイメージ（サブラウンジ）

新オフィスでは、60名収容できるセミナールームを新設し、セミナーをはじめとした学びや対話の機会を社内外と共有できる場として、新たな共創が生まれる環境を整えました。加えて、多目的に活用できるラウンジスペースを2か所設け、社員が自然と集い交わる場所を配置しています。また、ラウンジを介して執務エリアへアクセスするレイアウトや、偶発的なコミュニケーションを生む動線設計を取り入れ、日常の中で自然な対話が生まれる環境を整えることで、共創と創造が自然に交わる空間を演出しています。

その他、ウエブミーティング用エリアやスタンドワークスペースに加え、用途に合わせて選べる席タイプを揃え、通話専用の Phone Booth も充実させるなど、多様な業務に応じた働き方を支える環境づくりに努めています。

ジールは、新たな環境のもと、より一層高い価値をお届けできるよう努めてまいります。

【株式会社ジールについて】

株式会社ジールは、DX構想策定のコンサルティングやデータ基盤構築、AIを主軸としたデータ高度利用支援や内製化の伴走型支援など、プロジェクトの全工程にわたって、最先端のテクノロジーと専門性による一気通貫のサービスを提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社製品として、クラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援する「ZEAL DX-Learning Room」、オープンデータ活用サービス「ＣＯ-ＯＤＥ」、AI系SaaS「STORYAI」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。

社 名：株式会社ジール

設 立：2012 年 7 月

代表者：代表取締役社長 沼田 善之

URL：https://www.zdh.co.jp/

主要業務：ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス など

本社所在地：東京都品川区西五反田8丁目4－13 五反田JPビルディング11階

大阪支社：大阪府大阪市中央区伏見町二丁目 1 番 1 号 三井住友銀行高麗橋ビル 7F

札幌オフィス：札幌市中央区北5条西11丁目15-4

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

＜アバントグループ＞

○株式会社アバント：https://www.avantcorp.com/

○株式会社インターネットディスクロージャー ：https://internet-disclosure.com/

○株式会社ジール：https://www.zdh.co.jp/

○株式会社ディーバ：https://www.diva.co.jp/

〇株式会社VISTA：https://vista.avantgroup.com/

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

以上