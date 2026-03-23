メガネブランド「Zoff」と「プリキュアシリーズ」とのコラボレーションが実現　アイウェアコレクション「Zoff｜Precure」

株式会社インターメスティック

https://www.zoff.com/news/20260319-7001/

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、「プリキュアシリーズ」と初めてコラボレーションした、アイウェアコレクション「Zoff｜Precure」のWEB予約受付を2026年3月25日（水）よりZoff公式オンラインストアほかで開始します。また、全国のZoff5店舗で、試着コーナーの設置、トレーディングメガネ拭きの販売を予定しています。全ての商品の受注予約受付はWEB限定です。詳細は2026年3月25日（水）に発表します。

｜商品概要

- 商品名｜「Zoff｜Precure」- 先行予約｜2026年3月25日（水）10時～2026年4月20日（月）- 対象サイト｜Zoff公式オンラインストアほか- 特設ページ｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/precure.aspx

｜試着コーナー設置・トレーディングメガネ拭き販売店舗

- 実施期間｜2026年3月25日（水）～2026年4月20日（月）※開始時刻は各店舗のオープン時間に準じます- 店舗｜Zoff 池袋サンシャインシティ・アルパ店、Zoff ヤエチカ店、Zoff 名古屋パルコ店、Zoff あべのキューズモール店、Zoff 京都河原町店

｜「プリキュアシリーズ」とは

2004年2月1日（日）に放送を開始した『ふたりはプリキュア』から現在放送中の『名探偵プリキュア！』まで、23作品継続している東映アニメーションオリジナルの長期TVアニメシリーズです。毎年モチーフやテーマを変えながら、「プリキュア」に変身することで日常を守るために様々な敵に立ち向かっていき、出会った仲間たちと友情や絆を深めて成長していく姿を描く物語です。TVシリーズのほか、劇場版作品など多くの展開をしています。

(C)東映アニメーション

｜お問い合わせ先

- 一般のお客様｜Zoff カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）- オンラインストアについてのお問い合わせ ｜Zoff オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）