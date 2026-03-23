行橋市最大級の室内型子どもの遊び場「あそぼっちゃ」インクルーシブな遊び場として船場が設計・施工を担当

株式会社船場

株式会社船場（本社：東京都港区、代表取締役社長：小田切 潤）は、福岡県行橋市に3月20日にオープンした、福岡県行橋市の室内型子どもの遊び場「あそぼっちゃ」の設計施工を担当しました。本施設は、雨天や酷暑など天候に左右されず遊ぶことができる地域最大級の遊び場として、ゆめタウン南行橋3階に開設されました。行橋市の自然や文化をデザインに取り入れながら、0～12歳までの子どもが年齢や障がいの有無にかかわらず一緒に遊べる、インクルーシブな遊び場を創造しました。

年齢や障がいなどの違いに関係なくだれでもが安心して遊べるインクルーシブ空間

行橋市では、市民アンケートで「子どもの遊び場不足」が長年の課題として挙げられていました。この課題に応える形で「いつでものびのび遊べる室内遊び場」の整備が決定。インクルーシブの理念を取り入れ、地域の子どもたちが平等に遊び・育つ場所の創造を目指し、船場が空間の設計・施工を担当しました。遊具は、社会的スキルや感覚を育む0～2歳、トライ＆エラーを学ぶ3～6歳、想像力と運動能力を高める6～12歳と、年齢に応じた遊具をゾーンごとに配置。それぞれの発達段階に合った遊びができるよう配慮し、年齢差による衝突を回避する設計としました。

また、車いすのまま楽しめるデジタルコンテンツを用いたインタラクティブな仕掛けのほか、狭い空間で安心して過ごせる「こもれるスペース」を配置。感覚や特性の異なる子どもたちが心地よく過ごせる環境を整えました。体を動かす遊具だけでなく、お絵かきや工作などを落ち着いた遊びができるエリアも設けることで、さまざまな特性の子どもたちが同じ空間で安心して過ごせる、公平性の高い空間としました。

行橋市の魅力を盛り込んだオリジナリティの高いデザイン

施設デザインは「ゆくと！ゆくはし～創造と探求のTrain Journey～」を提案時のコンセプトとし、行橋の自然や文化をデザインモチーフに、約1,470平方メートル の大規模な空間を構成しました。海水浴場が身近にある地域性から着想した海をイメージしたボールプールや、行橋市でおなじみの特急電車をモチーフにした遊具、市の花であるコスモスを模した回転遊具など、地域の魅力を随所に取り入れることで、オリジナリティあふれる空間を実現しています。

船場は今後も、エシカルデザインの推進や地域共創プロジェクトへの参画を通じて、だれもが心地よく過ごせる空間の実現を目指します。

店舗概要

施 設 名： あそぼっちゃ

開業日： 2026年３月

所在地： 福岡県行橋市北泉三丁目3番3号 ゆめタウン南行橋3階

対象年齢： 0～12歳（未就学児～小学生）

船場担当業務： 設計・施工

公式サイト： https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/site/asobotcha/

株式会社船場について

「サクセスパートナー」を企業理念に、商業施設をはじめオフィスや教育、ヘルスケア、余暇施設等のさまざまな空間づくりにおいて、調査・企画・デザイン・設計・施工・メンテナンスまでをトータルでサポートしています。2021年よりビジョンに「Good Ethical Company」、ミッションに「未来にやさしい空間を」を掲げています。人や地域社会、自然環境へ“おもいやり”の視点を持ち、サプライチェーン全体で未来にやさしい空間の共創を目指すエシカルデザインを推進しています。

社名： 株式会社船場 カブシキガイシャ センバ

所在地： 東京都港区芝浦1‐2‐3シーバンスS館9階

上場： 東京証券取引所スタンダード市場（コード番号：6540）

主な実績：

福岡空港国際線（設計、施工）/サントリー天然水 北アルプス信濃の森工場（設計、施工） / Tokyoシェアオフィス墨田（プロダクション・設計・施工）/ 三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真（調査企画・マスタープラン・設計・環境デザイン・施工）