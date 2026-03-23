【千葉県柏市】柏市場に農ガチャ初登場！野菜詰め放題等の青果特別販売も　柏市公設市場一般開放デー

柏市役所

柏市公設市場では、2026年3月28日（土）に一般開放デーを開催します。柏市産いちごなどの農産品が当たる人気企画「農ガチャ」が今回初登場します。

また、青果の特別販売として、じゃがいもや玉ねぎなどの野菜の詰め放題イベントを実施するほか、普段は立ち入ることができない水産棟では、アサリなどの魚介類の販売も予定しており、来場者の皆さまに、旬の食材を選べる機会を提供します。

春のお買い物を楽しめる機会として、多くの皆さまのご来場をお待ちしています。

開催概要

■開催日時

令和8年3月28日（土）８時30分～11時（入場無料）

※商品完売等により、予定よりも早く閉店する店舗がありますのでご了承ください

※農ガチャ、青果特別販売は9時から行います

■開催場所及びアクセス

(1) 開催場所

柏市公設市場（柏市若柴69番地の1）

(2) アクセス

ア TX「柏の葉キャンパス駅（東口）徒歩7分

イ 東武バス「柏卸売場前」下車徒歩2分、「若柴」下車徒歩6分

※駐車場は限りがあるため、なるべく公共交通機関、自転車、徒歩で御来場ください

※近隣商業施設駐車場の不正利用は絶対におやめください

※開催当日の車両入場は、正門からのみ可能となります（西門、南門からの入場はできません）

■来場にあたっての注意事項

(1) 場内は禁煙です

(2) ペットの同伴はできません

(3) フォークリフトやターレーなどの作業車にご注意ください

(4) 市場内における事故や盗難などには一切の責任を負えませんのでご了承ください

イベント内容

(1) 柏市産いちごなど農業に関する景品が当たる「農ガチャ」が初登場

(2) 野菜の詰め放題をはじめとした青果の特別販売を実施

(3) 水産仲卸店舗でアサリなど新鮮で旬の魚介類を販売

(4) 関連食品棟でドーナツやお茶などを販売

(5) 場内飲食店舗もイベント時間に合わせて営業

(6) お子様に「千葉のさかなシール」をプレゼント

お問い合わせ

▲【農ガチャの様子】▲【農ガチャ景品イメージ】▲【青果特別販売の様子】▲【3月に旬のアサリ】

柏市公設市場管理事務所 TEL：04-7131-2620