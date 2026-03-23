「第11回Fish-1グランプリ」グランプリ受賞レシピ　官公庁食堂コラボを開催限定で開催！

株式会社アドギルド・ジャパン

第11回Fish-1グランプリ運営事務局は、国産水産物の消費拡大と魚食の推進を目的に、株式会社SANKO MARKETING FOODSの協力のもと、農林水産省『あふ食堂』をはじめとする計6拠点の官公庁食堂において、2026年3月23日(月)～27日(金)にかけて「第11回Fish-1グランプリ」受賞レシピ等の特別メニューを提供いたします。

「Fish-1×さかなの日×プライドフィッシュ」

Fish-1グランプリは、日本を元気にする「魚の祭典」として2013年度より開催されている、国産水産物の消費拡大と魚食推進を目的としたイベントです。全国各地の漁師が自信を持って推薦する「プライドフィッシュ」や低未利用魚をはじめとした地域の地魚、さらにそれらを活用した加工品などを用いた料理コンテストを中心とする日本最大級の魚介グルメフェスティバルです。

2025年11月30日に開催された第11回大会では、「魚の本当の美味しさや地元の魅力を再発見！」をテーマに、全国33団体の応募の中から選ばれた8団体が出場しました。審査員および来場者による投票の結果、南三陸町の若手漁師グループ「戸倉SeaBoys」が2年連続でグランプリを受賞しました。

今回、このグランプリ受賞レシピの食材を活用し、弊社が受託運営する官公庁食堂にて、アレンジを加えた特別メニューとして期間限定で提供いたします。

（Fish-1グランプリ公式HP）

https://www.pride-fish.jp/F1GP/

（第11 回Fish-1 グランプリ イベントレポート）

https://www.pride-fish.jp/F1GP/2025/news/f1.html

限定メニュー詳細情報・販売店舗

漁師が丸ごと包んだ！海の幸ごちそうタコスプレート 1,300 円（税込）

グランプリ受賞レシピの商材を利用した再現レシピ。

宮城県のプライドフィッシュ「みやぎサーモン」、「みやぎの殻付カキ」、「みやぎのわかめ」を使い、南三陸の海の魅力を余すことなく包み込んだタコス。口いっぱいに広がる海の幸の旨味が堪能できる一品。「みやぎのわかめ」のスープ付き。

＜実施店舗一覧＞

●農林水産省『あふ食堂』

●さいたま新都心合同庁舎2号館『あふ食堂』

●財務省『テゾリーナ』※職員のみ利用可

●法務省『霞ケ関一丁目食堂』 ※職員のみ利用可

●外務省『笑縁食堂』 ※職員のみ利用可

●東大付属病院『あふ東大病院食堂』 ※職員のみ利用可

※「あふ食堂」は農林水産省正面玄関受付にて簡単な手続きをしていただければ、食事利用のみ一般入館も可能です。職員のランチタイム（12:00～13:00）は大変混雑するので、その時間を避けていただくとスムーズにご利用できます。

※一部の受託食堂は職員のみの利用となり、一般の入館などはできませんのでご容赦ください。

『あふ食堂』のご紹介

「あふ」とは、「Agriculture, Forestry, Fisheries and Food」(農業、林業、漁業、食品)の頭文字に由来しています。また同時に、古語では「会ふ(出会う)」、「和ふ(混ぜ合わせる)」、「餐ふ(食事のもてなしをする)」という意味を持つことから名付けられました。

「食の責任官庁 農林水産省」にふさわしい食堂づくりを目指し、国産食材、有機農産物等環境に配慮した食材、被災地産食材を積極的に使用したメニューを開発し、メニューは週替わりで毎日8種、ボリュームも満点！ 福島県産のお米、国産原料の味噌、沼津などから直送した魚を使用し、産地の魅力を発信しています。

農林水産省「あふ食堂」にて産地のPR をしたい皆様へ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36413/table/63_1_97a45b6d9ce830730cc34fb3dbca8e0c.jpg?v=202603230251 ]

ご当地「食」の PR、および、その魅力等を「あふ食堂」より発信いたします。

次世代につないでいきたい伝統的な郷土料理、都道府県民に愛されている「県民食」、ほかの都道府県の人にぜひ食べてほしい地元の自慢料理、地元名店のレシピをメニューで再現および食堂メニューへのアレンジ等、企画協働にご興味がある方は下記までお問い合わせください。

【産地 PR に関するお問い合わせ先】

株式会社SANKO MARKETING FOODS 担当：小川

TEL：03-6206-7990 メールアドレス：kankocho_pj_2nd_ml@sankofoods.com