春休みは、ちょっと贅沢な一杯を。博多豚骨スープにあさりの旨みが香り立ち、オリジナルの極細麺に絡む「春の贅沢ラーメン」３種が期間限定販売！ラー油チャーシュー入り追いシャリと共に、最後の一口まで美味しく。

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年３月２６日(木)～４月１５日(水)予定にて、『あさりの豚骨春ラーメン』『あさりとチャーシューの豚骨春ラーメン』『あさりとたらこの豚骨春ラーメン』『追いシャリ ザク旨ラー油チャーシュー』を期間限定で販売いたします。

春休みシーズンに向けて、豚骨スープにあさりの旨みを重ねた「春の贅沢ラーメン」3種を期間限定で販売いたします。豚骨のコク深い味わいに、あさりの風味がふわりと立ち上がる春らしい一杯に仕上げました。

ラインアップは、あさりの旨みをシンプルに味わえる『あさりの豚骨春ラーメン』、食べ応えのあるチャーシューを合わせた『あさりとチャーシューの豚骨春ラーメン』、プチプチとした食感と塩味がアクセントの『あさりとたらこの豚骨春ラーメン』の3種類です。それぞれ異なる味わいで、気分やシーンに合わせてお楽しみいただけます。

さらに、ラーメンの〆としておすすめなのが『追いシャリ ザク旨ラー油チャーシュー』。ザクザク食感のフライドガーリックなどを含んだラー油と、チャーシューをのせた追いシャリをスープに合わせることで、最後の一口まで満足感のある味わいをお楽しみいただけます。

春休みのお出かけや家族での外食、友人同士のランチなど、さまざまな利用シーンに寄り添う、今だけの“ちょっと贅沢な一杯”をぜひご堪能ください。

かっぱ寿司はこれからも、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、様々な取り組みを通して毎日のワ クワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

【豚骨スープにあさりの旨みが香り立つ春の贅沢ラーメン 概要】

・開催期間：2026年３月26日（木）～4月15日（水）予定

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・URL：https://www.kappasushi.jp/menu2 (※3/26(木)よりWEBサイトに掲載となります)

・対象商品：『あさりの豚骨春ラーメン』『あさりとチャーシューの豚骨春ラーメン』『あさりとたらこの豚骨春ラーメン』『追いシャリ ザク旨ラー油チャーシュー』

かにみそ使用

『あさりの豚骨春ラーメン』

446円（税込490円）～

博多豚骨スープに、あさりの旨み。

かっぱ寿司オリジナルの極細麺で味わうあさりの豚骨春ラーメン。

かにみそ使用

『あさりとチャーシューの豚骨春ラーメン』

491円（税込540円）～

博多豚骨スープに、あさりの旨み。

香ばしいチャーシューを合わせたあさりとチャーシューの豚骨春ラーメン。

かにみそ使用

『あさりとたらこの豚骨春ラーメン』

491円（税込540円）～

あさりの旨み香る博多豚骨スープに、たらこのプチプチ食感。

春らしい味わいの一杯。

今だけの贅沢を、ぜひ。

注意 辛

『追いシャリ ザク旨ラー油チャーシュー』

173円（税込190円）～

博多豚骨スープにあさりの旨みが溶け合うスープにフライドガーリックなどのザクザク食感＆ラー油、チャーシューをあわせ、最高の追いシャリを！

【「かっぱの春定番」開催中！季節限定の人気サイドメニューやお寿司も！】

春休みはみんなでワイワイ、かっぱの春定番！店内で一つ一つ丁寧に仕込んでいる「茶碗蒸し」や、粉にもこだわった、店内揚げの「天ぷら」で、家族の笑顔が広がります。今だけの期間限定販売！春休みのお楽しみにぜひどうぞ。

詳細URL: https://www.kappasushi.jp/menu2#cat_menu

リリース内画像素材：https://x.gd/nbDX3