LIFULL、住まい探し専用AI「AIホームズくん」への“無茶ぶり”で総額100万円分の「えらべるPay」が当たるSNSキャンペーン開始

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む、株式会社LIFULL（ライフル）（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊東祐司、東証プライム：2120、以下「LIFULL」）は、2026年3月23日（月）から4月15日（水）まで、LIFULLのあらゆるデータにアクセスできるAIエージェント「LIFULL AI」における、不動産住宅領域に特化した第一弾機能「AIホームズくん」を活用した「どこまで探せるの？AIホームズくん投稿キャンペーン」をSNS（X）にて実施します。本キャンペーンは、AIホームズくんに「失恋したとき泣ける物件ある？」といった自由な条件で住まい相談をし、その回答画面を投稿することで総額100万円分のえらべるPayが当たる企画です。日々進化する「AIホームズくん」による、対話型の新しい住まい探しの体験を提案します。

「AIホームズくん by LIFULL AI」 https://ai.lifull.com/aihomeskun/about/(https://ai.lifull.com/aihomeskun/about/)

実施背景：【脱・条件検索】住まい探しは、AIと話して決める時代へ

AIの活用が日常に浸透しつつある中、住まい探しにおいてもAIをI活用する人が増えています。LIFULLが提供する「LIFULL AI」の第一弾「AIホームズくん」は、2025年12月のリリース（※）以降、最新版LLM（大規模言語モデル）の導入とともに、LIFULL HOME’Sが保有するデータへの接続も分譲マンション、一戸建て、投資物件等へ順次拡大しており、住まい探し特化型のAIエージェントとして進化を続けています。本キャンペーンは、会話をするだけでユーザーの事情や「なんとなくの希望」までを汲み取り、膨大な情報からパーソナライズされた答えを提案する、対話型ならではの新しい住まい探しの体験をより多くの方に体感いただくことを目的としています。

※ LIFULLが掲げる”次世代の住まい探し構想”統合型AIエージェント「LIFULL AI」を発表 https://lifull.com/news/45744/

キャンペーン「どこまで探せるの？AIホームズくん」概要：AIホームズくんへの“無茶振り”を投稿！抽選で総額100万円分をプレゼント

「どこまで探せるの？AIホームズくん投稿キャンペーン」では、「猫が多い場所で暮らしたい!!」といった、従来の検索条件にはない自由な住まい探し相談を募集します。その体験をSNSに投稿してくれた方の中から抽選で総額100万円分の「えらべるPay」をプレゼントします。

【キャンペーン応募方法】

- LIFULL AIで「こんな物件探せる？」とAIホームズくんに相談- チャット画面をスクリーンショットで保存- SNS（X）のキャンペーン投稿を引用リポストし、画像を添えて投稿

【賞品】抽選で総額100万円分の「えらべるPay」をプレゼント

Movie「AIで住まいを探してみた」の公開について

AIホームズくんの具体的な活用例を紹介するMovie「AIで住まいを探してみた」（全9本）も公開。あらゆるシーンでの「そんな住まい探しができるの？」といった驚きの活用方法を提案します。

公開先：LIFULL公式YouTube再生リスト「AIホームズくん｜LIFULL AI(https://youtube.com/playlist?list=PL0hvuyAuf_8CqUe5lVUzMvhQqz60FH870&si=GPmwYawzswtMkQ72)」

LIFULL AI 第一弾機能「AIホームズくん」について （https://ai.lifull.com/aihomeskun/(https://ai.lifull.com/aihomeskun/)）

「AIホームズくん」は、LIFULLのあらゆるデータにアクセスできるAIエージェント「LIFULL AI」における、不動産・住宅情報領域に特化した第一弾機能です。LIFULLが持つ豊富な不動産・住宅情報を組み合わせ、パーソナライズした提案を行いながら、あなたの住まい探しに伴走します。

会話をするだけで、言葉にできない曖昧な事情も汲み取れる事、一度希望を伝えるとAIが常に掲載物件をチェックし、最新情報をメールで届ける事などが特徴です。

株式会社LIFULLについて （https://lifull.com/(https://lifull.com/)）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」などの事業展開を行っています。