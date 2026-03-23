紙パック製のナチュラルウォーターを導入

仙台ターミナルビル株式会社

仙台ターミナルビル(株)（所在地／仙台市青葉区、代表取締役社長／松崎哲士郎）が展開するホテルメトロポリタンの客室で提供している飲料水をペットボトルから、株式会社ハバリーズ（所在地／京都府京都市、代表取締役矢野玲美、以下「ハバリーズ」）が製造する紙パック製のナチュラルウォーターに変

更いたします。

■導入ホテル及び提供箇所：客室・宴会場

[表: https://prtimes.jp/data/corp/149926/table/203_1_121cec40b8fc347f4764043c63fc7099.jpg?v=202603230251 ]

年間想定本数：約340,000本 ※客室の他、宴会場でもご提供いたします

■実施日：2026年4月1日より （ベース仙台は4/23の開業日から導入）

「ハバリーズ」は１本の水を通じて身近な脱炭素循環型社会に貢献し、持続可能な形で水源保全と気候変動対策を推進しておりパッケージの原料はFSC認証を取得した再生可能資源とボンスクロ認証を取得したサトウキビ由来のキャップを使用。

ペットボトルより56％、アルミ缶より49％以上CO2排出量の低減を実現しております。

仙台ターミナルビルが運営するホテルではこれまでもワンウェイプラスチック製品の「ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、マドラー」と、レストランのテイクアウト商品などに付与するワンウェイプラスチック製品の「フォーク、スプーン、ナイフ」の素材見直しや廃止等を行っており、今回の取組みにより更なるプラスティック製品を削減いたします。

紙パックのデザインは仙台・山形をイメージするイラストを取り入れました。●内容量：330ml

※FSC認証：責任ある森林管理を促進する組織で、環境保全の点から見て適切で社会的な利益にかない、経済的にも持続可能な森林管理を推進することを目的とした国際的な認証制度です。

※ボンスクロ認証：ボンスクロ認証（Bonsucro認証）は、持続可能なサトウキビの生産を促進するための国際的な認証です。サトウキビの生産過程における環境、社会、経済的な持続可能性基準を満たすことを目的としています。