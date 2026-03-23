S.RIDE、自動運転と車内エンタメを掛け合わせた特別車両を横浜・みなとみらいの大型フェス「CENTRAL」で実証運行

S.RIDE株式会社

タクシーアプリ「S.RIDE(R)」を提供するS.RIDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 洋平、以下 S.RIDE）は、2026年4月3日（金）から4月5日（日）に横浜・みなとみらい地区で開催される「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」（以下 CENTRAL）において、自動運転技術とイマーシブ（没入型）技術を掛け合わせた次世代の車内エンタテインメント体験を提供する車両の運行実証を実施します。期間中、S.RIDEアプリを通じて本車両を呼び出すことが可能です。

今回の運行実証は、裸眼で立体視が可能な「空間再現ディスプレイ」や立体音響などを提供するソニー株式会社（以下、ソニー）、におい制御技術「Tensor Valve(TM)テクノロジー」を提供するソニーグループ株式会社、IP展開を担う株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ（以下 SMS）、および自動運転技術を開発する株式会社ムービーズ（以下 ムービーズ）との連携のもと、“次世代モビリティ×エンタメ”の新たな共創として実施するものです。

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の劇中バンド「結束バンド」のIPを活用し、移動中の車内を完全に没入できるエンタテインメント空間へと変える新たな乗車体験を提供します。

S.RIDEは、自動運転技術の普及を見据え、移動空間を新たなエンタテインメント空間へとアップデートする次世代モビリティ構想「S.RIDE エンタテインメント・モビリティ構想」の実現を目指しています。本構想の第一弾となる今回の実証実験を皮切りに、今後も多様なモビリティ関連企業やテクノロジーパートナーとの連携を拡大し、移動体験の高付加価値化を推進してまいります。

また、本イベントに先立ち、本日2026年3月23日（月）よりアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の劇中バンド「結束バンド」の特別ラッピングタクシー10台が横浜市内で走行を開始します。

実証実験の概要：自動運転車両×イマーシブ技術×IPで「移動空間」を「エンタメ空間」へ

本実証実験は、次世代モビリティにおける車内エンタテインメントの可能性と新たな提供価値を検証する概念実証（PoC）として実施します。ムービーズが開発する自動運転技術（レベル2）を搭載した車両の車内に、裸眼で立体視が可能なソニーの「空間再現ディスプレイ」や立体音響、さらには、におい制御技術「Tensor Valveテクノロジー」といったイマーシブ関連技術を統合。アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の劇中バンド「結束バンド」のIPと掛け合わせることで、視覚・聴覚・嗅覚が連動する新たな没入型車内エンタテインメント体験を実現します。

パートナーとの共創で進化するS.RIDEの「車内エンタテインメント」

- 実施期間： 2026年4月3日（金）～4月5日（日） 9時～19時- 実施エリア： 横浜・みなとみらい地区（CENTRAL開催エリア周辺）- 体験方法： タクシーアプリ「S.RIDE」画面右上のアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の劇中バンド「結束バンド」のアイコンをタップし、限定車両を選択。CENTRAL開催エリア周辺の乗車ポイントを指定して車両を呼び出します。自動運転技術（レベル2）を搭載した実証車両が指定場所へ到着し乗車。乗車後、車内でKアリーナ・臨港パーク・赤レンガ倉庫の3地点から目的地を選択。- 体験内容： 走行する自動運転実証車両車内で、裸眼3D映像と立体音響、シーンに合わせた香り、キャラクターの新規撮り下ろしナレーションが連動した、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の劇中バンド「結束バンド」の没入型コンテンツを体験。数量限定、先着順で乗車記念カードも配布。- 実証車両： 2台 （※別途、臨港パーク内にて展示用車両1台の静態展示を実施）- 体験人数： 1回あたり最大2名- 料金： 無料- 安全体制： 安全確保のため、運転席にドライバーが同乗し、走行状況を監視（レベル2）

S.RIDEはこれまでも、パートナーとの連携を通じて、移動とエンタテインメントを掛け合わせた取り組みを進めてきました。2024年10月にはSMS等と連携し、ソニーの空間再現ディスプレイや立体音響技術等を活用した没入型ホラーツアー「都市伝説タクシー」を運行するなど、モビリティエンタテインメント事業の検証を展開しています。自動運転時代に向けて、こうした取り組みで培ったパートナーシップや知見を活かし、自動運転関連企業やIPホルダー、車内空間を活用した新しいコミュニケーションを模索する様々な企業との共創を通じて、次世代のモビリティ・エコシステムの構築を目指します。

本日より期間限定でアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の劇中バンド「結束バンド」特別ラッピングタクシーが走行

特別車両の体験提供に先駆けて、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の劇中バンド「結束バンド」のラッピングを施した特別仕様のジャパンタクシー10台が横浜市を中心とした京浜交通圏において期間限定で走行します。本車両は、S.RIDEアプリからの指定配車に対応しており、期間中はアプリ上の車両アイコンもコラボ仕様のデザインに変化します。

- 走行場所： 京浜交通圏（横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市）- 走行期間： 2026年3月23日（月）～2026年4月19日（日）- 対象車両： 10台（国際自動車株式会社（横浜））

企画1. 乗車記念カード配布 （※数量限定、先着順での配布となります。）

企画2. タクシーサイネージメディア「GROWTH」にて、2026年3月30日（月）～4月5日（日）の期間、関連コラボ動画放映

タクシーアプリ「S.RIDE」画面右上の『結束バンド』のアイコンをタップし、限定車両を選択することで配車可能。（※画面はイメージです。本サービスの配車は横浜市を中心とした京浜交通圏となります。）

本運行実証における各社の役割

本実証は、以下の各社の技術やアセットを結集し、共同で推進しています。次世代モビリティの新たな価値創造に向け、一丸となって推進してまいります。

- S.RIDE株式会社： 運行実証の発起・主幹、配車アプリ基盤の提供- ソニー株式会社： 裸眼で立体視が可能な「空間再現ディスプレイ」や立体音響の提供および社内システム統合- ソニーグループ株式会社： におい制御技術「Tensor Valveテクノロジー」などのイマーシブ体験を実現する技術の提供および車内システム統合- 株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ： アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の劇中バンド「結束バンド」のIP提供、車内没入型コンテンツの全体演出および制作- 株式会社ムービーズ： 自動運転技術（レベル2）を搭載した実証車両の開発・提供・運行管理- 株式会社グリーンキャブ、国際自動車株式会社、寿交通株式会社、大和自動車交通株式会社、チェッカーキャブ無線協同組合： 本運行実証の実施協力

【ご参考】

本実証運行で使用される走行技術や車両のイメージは、以下のムービーズ公式YouTubeチャンネルよりご覧いただけます。

https://www.youtube.com/channel/UCsUgujgiwLNpzQq8GXebpOA

■タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」とは

タクシーアプリ「S.RIDE」 https://www.sride.jp/jp/

ソニーグループのAIとIT技術を活用して開発したタクシーアプリ



対応エリア：https://www.sride.jp/jp/area/

宮城県/茨城県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/静岡県/愛知県/石川県/大阪府/熊本県

主なアプリ機能：

・個人向けおよび法人向けのタクシーの配車（いますぐ呼ぶ/予約(空港定額含む)/事前確定運賃）

・クレジットカードの事前登録によりアプリからの配車でスムーズなネット決済

・流しからの乗車でも車載タブレットからネット決済が可能なS.RIDE WALLET（エスライドウォレット）

・経費精算プログラムとの連携 / メールでの電子領収書発行

対応決済：S.RIDE Biz / Visa / Mastercard / JCB / American Express /Diners Club / Apple Pay /

CAB CARDモバイル決済

アプリDL：

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1458325928

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sride.userapp

■S.RIDE株式会社

会社名 ：S.RIDE株式会社

住所 ：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階

設立 ：2018 年 5 月 31 日

代表者 ：橋本 洋平

事業内容 ：タクシーアプリ「S.RIDE」の提供およびタクシー事業者等に向けた配車ソフトウェア・システム他の企画・開発・サービス提供

サイトURL：https://www.sride.jp/jp/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UC7Pwhc_HOfiqZzmbAAi5WpA

Facebook ：https://www.facebook.com/S.RIDE.TAXI

X(Twitter)：https://x.com/SRIDE_TAXI

Instagram：https://www.instagram.com/s.ride_official_/

※“S.RIDE”(エスライド)はS.RIDE株式会社の登録商標です。