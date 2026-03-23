ポケピースのなかまたちといつも一緒！キュートでマルチに使える、フェイスデザインリップバームが登場

BEENOS株式会社

大人かわいいコスメを展開するギフトコスメブランド「Lovisia(ラヴィジア)コスメシリーズ」は、ポケピースのなかまたちのフェイスデザインのリップバームを新発売します。

世界のどこかにある、ポケモンとにんげんたちが集まるシェアハウスでの、ポケモンたちの、“ピース”なくらしを描く「ポケピース」。

今回発売される「Lovisiaポケピースリップバーム」は、「ポケピース」の可愛らしいテイスト満載のフェイスデザインを採用し、マルチに使えるアイテムです。立体的なフェイスデザインのケースは、コレクション性も抜群。ピカチュウ、ポッチャマ、モクロー、ミミッキュの全4種類がラインアップします。

「Lovisiaポケピースリップバーム」は、2026年3月27日(金)より全国のバラエティショップで順次発売を開始します。また、同日10：00からLovisiaオンラインショップでも発売を開始いたします。

●特設サイト https://lovisia-shop.jp/lp/pokepeace_01(https://lovisia-shop.jp/lp/pokepeace_01)

※詳細については、こちらをご確認ください。

※画像はイメージです

「Lovisiaポケピースリップバーム」

Lovisiaの春の新商品として、ポケピースのなかまたちのフェイスデザインケースが目を引く、 「Lovisiaポケピースリップバーム」が登場します。ピカチュウ(ゆずの香り)、ポッチャマ(バニラの香り)、モクロー(洋ナシの香り)、ミミッキュ(ピーチの香り)の全4種類をラインアップし、手のひらサイズの立体的なデザインで思わず集めたくなる、プレゼントにもぴったりなアイテムです。使用後のケースは小物入れとしてもご利用いただけます。

また、保湿成分としてセラミド※1、シアバター※2、ホホバオイル※3、ミツロウを配合。肌なじみのいいテクスチャーでリップバームとしてだけではなく、髪の毛や手指、爪先などの保湿にも使用可能です。寒暖差や花粉など季節の変わり目の気になる乾燥をケアしてくれる、お守りのような保湿バームです。

※1セラミドNG、※2シア脂、※3ホホバ種子油

全4種類のデザイン

Lovisiaポケピースリップバーム ピカチュウLovisiaポケピースリップバーム ポッチャマLovisiaポケピースリップバーム モクローLovisiaポケピースリップバーム ミミッキュ

＜商品概要＞

■商 品 名 ： Lovisiaポケピースリップバーム

■価 格 ：各990円（税込）

■サ イ ズ ： W102 × D24 × Ｈ130mm（外装サイズ）

■販売店舗：Lovisiaオンラインショップ、全国のバラエティショップ等

■販売開始：2026年3月27日（金）より全国のバラエティショップ等で順次販売開始。

■発 売 元 ：BeeCruise株式会社

商品イメージ

ポケピース コスメシリーズ 画像上段：Lovisiaポケピースフェイスマスク 画像下段：左 Lovisiaポケピースハンドクリーム 右 Lovisiaポケピースリップバーム

＜販売実績＞

2018年7月にスタートしたLovisia ギフトコスメシリーズは、現時点で累計出荷数が520万個にのぼっています。プレゼントにもピッタリなデザインで、WEBやSNSでも話題となりました。

【BeeCruise株式会社の概要】

(1)社 名 : BeeCruise株式会社

(2)代 表 者 : 代表取締役社長 直井 聖太

(3)本 店 所 在 地 :東京都品川区西五反田8-4-13

(4)設 立 年 月 : 2017年10月

(5)資 本 金 : 100百万円