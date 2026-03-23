【まさかの０円！】アプリ会員限定！お子さまラーメン無料キャンペーン実施！2026年3月25日(水)～4月12日(日)開催

株式会社魁力屋京都北白川ラーメン魁力屋をチェーン展開する株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/ 本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）は、「お子さまラーメン無料キャンペーン」を2026年3月25日(水)～4月12日(日)の期間で開催いたします。

春休みは家族みんなで魁力屋へ！

ママ・パパも、お子さまも、1年間お疲れさまでした。

進級、進学前の、ちょっと特別な春休みに家族そろって魁力屋へ。



2026年3月25日(水)～2026年4月12日(日)の期間中、アプリ会員様限定で「お子さまラーメン」が無料になるクーポンを配布いたします。（※ご使用はラーメン(並)または(大)を1杯以上ご注文いただいた方に限る）

さらに、お子さまラーメンは、おもちゃまたはおかし付き！

しかもこのクーポン、公式アプリをダウンロードすると、クーポンは即日取得でき、期間中は毎日ご利用いただけます（ ※1日1回限り）。

1年間がんばったお子さまにごほうびを。

そして、パパ・ママにはちょっとうれしいオトクを。

新年度を前に、ご家族そろって魁力屋でゆったりとしたひとときをお過ごしください。

キャンペーン概要

＜お子さまラーメン無料キャンペーン＞

開催期間 ： 2026年3月25日(水)～4月12日(日)

開催店舗 ： ラーメン魁力屋全店舗（店舗情報(https://shop.kairikiya.co.jp/)）

開催内容 ： ラーメン(並)または(大)のご注文でお使いいただける、「お子さまラーメン ミニラーメン(しょうゆ味)」無料クーポンを配布いたします。

※事前に「ラーメン魁力屋」公式アプリのダウンロードが必要です。

※1枚で無料になるお子さまラーメンは1杯のみです。

※おまけ（おもちゃ又はおかし）は店舗によって異なります。

利用条件 ： 小学生（12才）以下のお子さまが対象です。

店内飲食のみ対象とさせていただきます。

「お好きなラーメン100円割引券」併用可です。

※店舗の運営状況などにより変更する可能性がございます。

※最新情報はHPにて掲載いたします。予めご了承ください。

『ラーメン魁力屋公式アプリ』

魁力屋を好きでいてくださる方に、もっと魁力屋を好きになってもらいたい。

そんな想いでアプリを作りました。

アプリでしか手に入らないクーポンやお楽しみコンテンツを多数ご用意しております。

ぜひ、お楽しみいただけますと幸いです。

■ダウンロード(https://x.gd/kfBbv)

ラーメン魁力屋について

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は2005年6月に京都の北白川、ラーメンの激戦区で誕生しました。全国に177店舗、チェーン展開しています。（2026年3月23日現在）

看板商品は、あっさりしている中にもコクと深みのある「京都背脂醤油ラーメン」。老若男女問わずたくさんの方に食べていただける、どこか懐かしいラーメンとして支持をいただいております。

サイドメニューも充実しており、人気No.1の「焼きめし」は魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げることでラーメンとの相性抜群です。

郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もご用意しているため、お子さま連れのお客様にも心地よくご利用いただける店舗づくりを行っています。

「笑顔」「元気」「気くばり」で、お客様にまた来たいと思って頂けるお店づくりを目指してまいります。

会社概要

＜運営会社＞

社 名： 株式会社 魁力屋（かいりきや）

設 立： 2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)

代表取締役社長：藤田 宗

資本金： 9億1,682万円（2024年12月31日現在）

上場 ： 東証スタンダード

証券コード： 5891

ブランド： ラーメン魁力屋（177店舗）

からたま屋（3店舗）

とりサブロー（6店舗）

タンメンと餃子KIBARU（1店舗）

■ラーメン魁力屋

ブランドサイト： http://www.kairikiya.co.jp/

公式アプリ ：https://x.gd/an9OM

Facebook ： https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/

Instagram ： https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/

X ： https://twitter.com/kyoto_kairikiya

■からたま屋

Instagram ：https://www.instagram.com/karatamaya_k/

X ：https://twitter.com/karatamaya

■とりサブロー

Instagram ：https://www.instagram.com/torisaburo_official/

X ：https://twitter.com/TorisaburoMama

■タンメンと餃子KIBARU

店舗情報 ：https://shop.kairikiya.co.jp/stores/144