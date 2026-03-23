チームラボ、千葉・養老渓谷で夜の野外アート展「チームラボ 養老渓谷」を開催。長い年月をかけて自然が作り上げた渓谷が、人々の存在によって変化するアート空間に。

チームラボ株式会社「チームラボ 養老渓谷(https://www.teamlab.art/jp/e/yorovalley/)」養老渓谷, 千葉 (C)︎ チームラボ, Made with CG

チームラボは、温泉郷としても知られる千葉・養老渓谷で、夜の野外アート展「チームラボ 養老渓谷(https://www.teamlab.art/jp/e/yorovalley/)」を、2026年4月17日(金)から5月24日(日)まで開催します。

養老渓谷は、長い年月をかけ養老川が大地を削り続け作り上げた渓谷です。古色の森、絶えず大地を深く削り続けてきた川とその峡谷の地層の岩肌は、長い時間を内在します。

本展では、長い時間を持つ養老渓谷が、今を生きる人々の存在によって変化するアート空間に変わります。

チケットは、3月25日(水)より、公式ウェブサイトにて販売開始します。

https://www.teamlab.art/jp/e/yorovalley/

「チームラボ 養老渓谷」コンセプト

養老渓谷が、今を生きる人々の存在によって変化するアート空間に変わり、長い時間の存在と連続性へ再接続する。

養老渓谷は、長い年月をかけ養老川が大地を削り続け作り上げた渓谷。チバニアン（千葉時代）に地球のN極とS極が反転した痕跡を世界で最も鮮明に残す地磁気逆転地層、その上流に広がるこの渓谷の岩肌の黒滝不整合は、日本の地質百選にも選ばれている。古色の森、絶えず大地を深く削り続けてきた川とその峡谷の地層の岩肌は、長い時間を内在する。

チームラボは「Digitized Nature」というプロジェクトを行っている。「自然が自然のままアートになる」というプロジェクトだ。

長い時間を持つ存在をそのまま作品群にし、今を生きる人々の存在によって変化する。

長い時間の存在と、その時間が今と連続していることを、そして、長い長い生命の連続性の上に自分の存在があることを作品にし、場にすることを模索する。

「チームラボ 養老渓谷(https://www.teamlab.art/jp/e/yorovalley/)」養老渓谷, 千葉 (C)︎ チームラボ ※参考画像「チームラボ 養老渓谷(https://www.teamlab.art/jp/e/yorovalley/)」養老渓谷, 千葉 (C)︎ チームラボ ※参考画像

本展は、養老渓谷温泉郷における、豊かな自然を活用した魅力ある観光地づくり促進のため、千葉県が実施する地域のブランディングや観光コンテンツの開発、観光客の利便性向上に向けた様々な取組の一環として開催します。

チームラボ 養老渓谷

https://www.teamlab.art/jp/e/yorovalley/

#チームラボ養老渓谷

2026年4月17日(金) - 5月24日(日)

養老渓谷 (中瀬遊歩道周辺 千葉県夷隅郡大多喜町葛藤(https://maps.app.goo.gl/pzTBWYPPxkRSuppD8))

主催：千葉県

企画運営：株式会社 昭栄美術

開催時間

18:45頃 - 21:00 (最終入場 20:20)

*日の入り時刻に合わせて、開始時間が変更となります。詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。

チケット価格

平日

大人：1,500円

小中高生：800円

未就学児：無料

障がい者割引：750円

土日祝

大人：1,800円

小中高生：800円

未就学児：無料

障がい者割引：900円

*事前日時指定予約制です。

*現地での購入の場合、上記価格に＋200円(障がい者割引は＋100円)となります。

*前売券が売り切れた場合、現地での当日券の販売はございません。

チケット購入

https://www.teamlab.art/jp/e/yorovalley/