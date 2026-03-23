「旺文社まなびID」会員100万人突破記念！友人紹介キャンペーンを開催！

株式会社旺文社

教育出版社の株式会社旺文社（東京都新宿区、代表取締役社長 粂川 秀樹）が運営する「旺文社まなびID」の累計会員数が100万人を突破いたしました。

これを記念し、友人紹介キャンペーン（開催期間：2026年3月23日～4月22日）を開催することをお知らせいたします。

キャンペーン公式ページ：https://id.obunsha.co.jp/news/esbr1pyn2-5z(https://id.obunsha.co.jp/news/esbr1pyn2-5z)

「旺文社まなびID」は、旺文社が提供するさまざまな学習・入試情報サービスに共通で使える会員IDとして、2023年にリリースされました。

多くのユーザーの皆様にご利用いただき、リリースから２年８ヶ月が経過した2025年12月、累計会員数100万人を突破。感謝の気持ちを込めて友人紹介キャンペーンを開催いたします。

■キャンペーン概要

本キャンペーンは、まなびID会員（紹介者）と、その紹介で新規登録をした友人（紹介された人）のペアでご応募ください。

プレゼントは260組（520名様）にデジタルギフト「giftee Box(R)」、さらに14名様にスマホプリンタやワイヤレスイヤホンなどの豪華賞品が抽選で当たります。

※デジタルギフトの送付は、紹介者・友人それぞれのメールアドレスに、同額分をお送りします

※選択された商品によって、1ポイントにつき１円相当とならない場合がございます。また、交換レートを含む商品の内容は今後予告なく変更する場合がございます。

※「giftee Box(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なラインナップの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「giftee Box(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能です。

【応募方法】

詳細は公式ページをご参照ください。

https://id.obunsha.co.jp/news/esbr1pyn2-5z(https://id.obunsha.co.jp/news/esbr1pyn2-5z)

１.紹介者：自分の応募用IDを取得

紹介者用「応募用ID取得ページ」にアクセスし、ご自身の応募用IDを取得してください。そのIDを、まなびIDをまだお持ちでない友人に共有してください。

２.紹介者がIDを伝える

１.の手順で取得した応募用IDを友人へ伝えてください。

３.紹介された人（友人）がまなびIDに登録

紹介された人（友人）は、まなびIDの登録を完了させてください。

４.紹介された人（友人）が応募！

紹介者の応募用IDを入力して、キャンペーンに応募してください。

※ご応募は必ず【紹介された人（友人）】が行ってください。

※2026年4月末時点で紹介者・紹介された人のいずれかが「まなびID」を退会している場合は、抽選の対象外となります。

■応募受付期間

2026年3月23日(月) 12:00 ～ 2026年4月22日(水) 18:00

※賞品の発送は5月初旬～中旬頃を予定しています

キャンペーンのより詳しい情報は公式ページをご参照ください。

https://id.obunsha.co.jp/news/esbr1pyn2-5z(https://id.obunsha.co.jp/news/esbr1pyn2-5z)

■「旺文社まなびID」について

「旺文社まなびID」の登録により、旺文社のさまざまなサービスを１つのID・パスワードでシームレスに利用できるようになります。会員登録は無料です。メールアドレスによる登録の他、Apple Account・Googleアカウントによる連携登録にも対応しています。

2026年3月現在、「大学受験パスナビ」「入試正解デジタル」「学びの友」「ターゲットの友」「受験生のための英検(R)カコモン」「英語の友」の6サービスに連携しています。

「旺文社まなびID」公式ホームページ：https://id.obunsha.co.jp/(https://id.obunsha.co.jp/)

【「旺文社まなびID」連携サービス】 ※2026年3月現在

全国すべての大学情報を検索・閲覧できるサービスです。

大学選びの記事や、資料請求、過去問など、受験対策に役立つ情報が満載です。

「大学受験パスナビ」公式ホームページ：https://passnavi.obunsha.co.jp/(https://passnavi.obunsha.co.jp/)

旺文社『全国大学入試問題正解』掲載の過去問を検索・閲覧できるWebサービスです。

志望校対策や苦手分野の演習に役立ちます。

※一部有料機能があります。

「入試正解デジタル」公式ホームページ：https://kakomon.obunsha.co.jp/(https://kakomon.obunsha.co.jp/)

旺文社刊行の問題集に対応した無料アプリです。

自動採点や学習履歴表示などの便利な機能で、「採点～見直し」学習をサポートします。

「学びの友」公式ホームページ：https://manatomo.obunsha.co.jp/(https://manatomo.obunsha.co.jp/)

『英単語ターゲット』シリーズの学習をサポートする英単語アプリです。

高校基礎から大学受験、TOEICまで、豊富なコンテンツを揃えています。

「ターゲットの友」公式ホームページ：https://www.obunsha.co.jp/pr/tg30/(https://www.obunsha.co.jp/pr/tg30/)

英検の一次試験・二次試験の過去問がスマホで解けるwebアプリです。でる順・難易度順で効率的に学習できます。

※一部有料機能があります。

「受験生のための英検(R)カコモン」公式ホームページ：https://eiken-kakomon.obunsha.co.jp/(https://eiken-kakomon.obunsha.co.jp/)

旺文社が刊行する様々な英語資格試験対策書や参考書の音声に対応したリスニングアプリです。

豊富な機能を取り揃え語学学習・試験対策を手助けします。

「英語の友」公式ホームページ：https://eigonotomo.com/(https://eigonotomo.com/)

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※Apple、iPhone、およびApp Storeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)Obunsha Co., Ltd. (C)Imagineer Co., Ltd

【会社概要】

学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL： https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/