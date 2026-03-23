「スマスロ 攻殻機動隊」パチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」に登場！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスが運営するPC向けパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」（スリーセブンタウン・ドットネット）は、2026年3月23日（月）より、サミー株式会社の「スマスロ 攻殻機動隊」アプリを配信いたします。

■新たな電脳世界の扉が開く

スマスロで「攻殻機動隊」が再起動！初代の面白さを継承進化！

多彩な演出から上乗せする楽しさは健在。常に上位ATを感じる新S.A.C.仕様。

全9種のHACKは様々なタイミングで発動。己のヒキで、運命を決めろ！

新しいのにS.A.Cらしい「スマスロ 攻殻機動隊」を777TOWN.netで思う存分お楽しみください！

(C)士郎正宗・Production I.G／講談社・攻殻機動隊製作委員会

(C)Sammy

【777TOWN.net（パソコン向けサービス）概要】

・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）

・サービス利用料/形式：月額/遊び放題

※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円

パチンココース月額1,100円 （全て税込）

・配信プラットフォーム：パソコン

・公式サイト：http://www.777town.net/

・SNS：https://x.com/777town_net/

パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！40メーカー、450機種以上が

24時間遊び放題！！最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！

液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！

最高設定で遊技できる機能や、パチンコ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、

毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊び方が満載！

■スマスロ 攻殻機動隊導入記念キャンペーン

・期間：3月23日（月）0:00～4月19日（日）23:59

上記期間中に有料会員登録をしていただいた方を対象に、「スマスロ 攻殻機動隊」のロングフリーズから遊べるアイテムと最高設定券をもれなくプレゼント！

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。