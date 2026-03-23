ファン企画特化型クラウドファンディングminsaka 応援広告支援サービス「OUR PUSH」始動！小田急線での応援広告掲出をサポート

minsakaを活用した、新しい応援の形「OUR PUSH」

株式会社Sakaseru

ファン企画特化型クラウドファンディング「minsaka」を展開する株式会社Sakaseru（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：野嵜 健）は株式会社小田急エージェンシー（本社：東京都新宿区、取締役社長：山口 淳）と協業し、小田急線に手軽に応援広告が掲出できる新サービス「OUR PUSH」を3月23日より開始いたします。

「OUR PUSH」は、応援広告の企画から集金、管理、そして掲載までをクラウドファンディング「minsaka」で一元化する新しいサービスです。これまで個人ではハードルの高かった応援広告の権利確認、印刷などの専門業務も事務局が手厚くサポートすることで、より手軽に応援広告を掲出できるようになります。

小田急線の主要8駅で、ファンの想いを「街の景色」に

「OUR PUSH」サービスの特徴をご紹介します。

- 少額でもOK！小田急沿線主要8駅でB0ポスターを掲出できる！小田急線の様々な駅（新宿駅、代々木上原駅、下北沢駅、登戸駅、町田駅、海老名駅、本厚木駅、藤沢駅）でB0ポスターを掲出可能。1枚1週間から少額で気軽に始められます。- かんたんシンプルで使いやすい！ファン企画のためのクラウドファンディング数々のファン企画のクラウドファンディングを実施し、主催者さんの使いやすさを追求した「minsaka」。企画作成も募集も集金も、これ一つにまとまっています。- ネックになりやすい権利確認、印刷もお任せ！個人の広告掲出でネックとなる権利確認、印刷も「OUR PUSH」がサポート。気軽に応援広告を企画することができます。（広告掲出費以外に別途費用が必要になります）

公式サイト：https://ourpush.sakaseru.jp/

公式X：https://x.com/OUR_PUSH

「OUR PUSH」に関する情報や応援広告の掲載事例、お役立ち情報などを発信予定です。

本サービスについてのお問い合わせ窓口：ourpush@sakaseru.jp

“あなたの応援”を“みんなの後押し”に

「OUR PUSH」は、「“あなたの応援”を“みんなの後押し”に変える」という意味を込めています。

私たちは「応援する人を応援する」という信念のもと、ファンの皆さまのピュアな想いを大切に応援してきました。minsakaは、単なる資金調達の場ではなく、応援の喜びを分かち合える場所でありたいと考えています。これからも変わらず、応援するファンの皆さまの心に寄り添い、小田急沿線から始まる新しい応援体験を大切に育ててまいります。

株式会社小田急エージェンシーについて

小田急グループのハウスエージェンシー。1日約203万人が利用する小田急沿線のメディア（駅や車内の交通広告）を軸に、企業と生活者の架け橋となるコミュニケーションを支える総合広告会社。

「ALL FOR YOUR SUCCESS」をスローガンに、交通広告の枠にとどまらず、地域活性化やイベントプロモーションなど、街に暮らす人々や訪れる人々の日常に寄り添い、沿線価値を高めるための様々な事業を展開している。

サイトURL：https://www.odakyu-ag.co.jp/

株式会社Sakaseruについて

「応援する人を応援する」を大切に、お客さまへの新たな贈り物の価値を提供するため、2015年10月に創業。エンタメからビジネスシーンまでITのプラットフォームを展開。

ファン向けクラウドファンディングサービス : https://www.sakaseru.jp/mina

ファン向けSakaseru：https://www.sakaseru.jp/fan

ビジネス向けSakaseru：https://www.sakaseru.jp/lp/business/

コーポレートサイト：https://www.sakaseru.jp/corporate

公式X：https://twitter.com/sakaseru_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/sakaseru.jp/

以上