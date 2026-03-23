ファン企画特化型クラウドファンディングminsaka 応援広告支援サービス「OUR PUSH」始動！小田急線での応援広告掲出をサポート
minsakaを活用した、新しい応援の形「OUR PUSH」
ファン企画特化型クラウドファンディング「minsaka」を展開する株式会社Sakaseru（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：野嵜 健）は株式会社小田急エージェンシー（本社：東京都新宿区、取締役社長：山口 淳）と協業し、小田急線に手軽に応援広告が掲出できる新サービス「OUR PUSH」を3月23日より開始いたします。
「OUR PUSH」は、応援広告の企画から集金、管理、そして掲載までをクラウドファンディング「minsaka」で一元化する新しいサービスです。これまで個人ではハードルの高かった応援広告の権利確認、印刷などの専門業務も事務局が手厚くサポートすることで、より手軽に応援広告を掲出できるようになります。
小田急線の主要8駅で、ファンの想いを「街の景色」に
「OUR PUSH」サービスの特徴をご紹介します。
- 少額でもOK！小田急沿線主要8駅でB0ポスターを掲出できる！
小田急線の様々な駅（新宿駅、代々木上原駅、下北沢駅、登戸駅、町田駅、海老名駅、本厚木駅、藤沢駅）でB0ポスターを掲出可能。1枚1週間から少額で気軽に始められます。
- かんたんシンプルで使いやすい！ファン企画のためのクラウドファンディング
数々のファン企画のクラウドファンディングを実施し、主催者さんの使いやすさを追求した「minsaka」。企画作成も募集も集金も、これ一つにまとまっています。
- ネックになりやすい権利確認、印刷もお任せ！
個人の広告掲出でネックとなる権利確認、印刷も「OUR PUSH」がサポート。気軽に応援広告を企画することができます。（広告掲出費以外に別途費用が必要になります）
公式サイト：https://ourpush.sakaseru.jp/
公式X：https://x.com/OUR_PUSH
「OUR PUSH」に関する情報や応援広告の掲載事例、お役立ち情報などを発信予定です。
本サービスについてのお問い合わせ窓口：ourpush@sakaseru.jp
“あなたの応援”を“みんなの後押し”に
「OUR PUSH」は、「“あなたの応援”を“みんなの後押し”に変える」という意味を込めています。
私たちは「応援する人を応援する」という信念のもと、ファンの皆さまのピュアな想いを大切に応援してきました。minsakaは、単なる資金調達の場ではなく、応援の喜びを分かち合える場所でありたいと考えています。これからも変わらず、応援するファンの皆さまの心に寄り添い、小田急沿線から始まる新しい応援体験を大切に育ててまいります。
株式会社小田急エージェンシーについて
小田急グループのハウスエージェンシー。1日約203万人が利用する小田急沿線のメディア（駅や車内の交通広告）を軸に、企業と生活者の架け橋となるコミュニケーションを支える総合広告会社。
「ALL FOR YOUR SUCCESS」をスローガンに、交通広告の枠にとどまらず、地域活性化やイベントプロモーションなど、街に暮らす人々や訪れる人々の日常に寄り添い、沿線価値を高めるための様々な事業を展開している。
サイトURL：https://www.odakyu-ag.co.jp/
株式会社Sakaseruについて
「応援する人を応援する」を大切に、お客さまへの新たな贈り物の価値を提供するため、2015年10月に創業。エンタメからビジネスシーンまでITのプラットフォームを展開。
ファン向けクラウドファンディングサービス : https://www.sakaseru.jp/mina
ファン向けSakaseru：https://www.sakaseru.jp/fan
ビジネス向けSakaseru：https://www.sakaseru.jp/lp/business/
コーポレートサイト：https://www.sakaseru.jp/corporate
公式X：https://twitter.com/sakaseru_jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/sakaseru.jp/
以上